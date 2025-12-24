Relationship Tips: પાર્ટનર ધ્યાન ન આપતો હોય તો આ 3 કામ કરવાનું શરુ કરો, તમારા કહ્યા વિના ધ્યાન આપતો થઈ જશે
Relationship Tips: આજે તમને 3 ટીપ્સ જણાવીએ જેને ફોલો કરવાનું શરુ કરશો એટલે તમારો પાર્ટનર તમારા પર ધ્યાન આપતો થઈ જશે. આ ટીપ્સ ફોલો કરવાથી પાર્ટનરનું અટેન્શન 100 ટકા મળવા લાગે છે.
Relationship Tips: દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે તેનો પાર્ટનર તેને પૂરતું અટેન્શન આપે. પરંતુ તેમ છતાં ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે તેના પાર્ટનર પહેલા જેવા કેરિંગ નથી અથવા તો તેમના પર ધ્યાન આપતા નથી. આવું તમારી સાથે પણ થઈ રહ્યું હોય તો આજે તમને એવી 3 સરળ ટિપ્સ જણાવીએ જેની મદદથી તમે તમારા પાર્ટનરનું અટેન્શન ફરીથી મેળવી શકો છો. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાથી તમે તમારા સંબંધોમાં ફરીથી સ્પાર્ક પણ લાવી શકો છો અને તમારા પાર્ટનરનું અટેન્શન પણ મેળવી શકો છો તેના માટે તમારે કોઈ ફરિયાદ પણ નહીં કરવી પડે અને પાર્ટનરને કાંઈ કહેવું પણ નહીં પડે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ત્રણ સરળ ટિપ્સ કઈ છે.
દરેક સમયે અવેલેબલ ન રહો
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનર માટે હર સમય અવેલેબલ રહો છો તો પછી તમારી વેલ્યુ થતી નથી કારણ કે તેને અનુભવ જ થતો નથી કે તમારી ગેરહાજરી નો મતલબ શું છે ? તેથી પાર્ટનર માટે હંમેશા અવેલેબલ ન રહો. જો તમે તમારા પાર્ટનરના દરેક કોલ, દરેક મેસેજ અને દરેક પ્લાન પર તુરંત જ હા કહી દો છો તો શક્ય છે તમારા પાર્ટનર તમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેતા હોય. કારણ કે એક સમયે પછી તમારા પાર્ટનરને પણ થઈ જાય છે કે તમે હંમેશા હા જ કહેવાના છો.. પાર્ટનર જાણી જોઈને તમને ઇગ્નોર કરતા નથી પરંતુ તેને ખબર જ છે કે તમે અવેલેબલ જ હશો. આમ કરવાથી તમારું મહત્વ રહેતું નથી. તેથી દરેક સમયે ઉપલબ્ધ ન રહો તમારા પાર્ટનરને તમારી ગેરહાજરીનો અનુભવ થવા દો તેનાથી તમારી વેલ્યુ થશે.
પોતાના પર ધ્યાન આપો
બીજું સ્ટેપ છે સતત પોતાના પાર્ટનર પર ધ્યાન આપવાને બદલે પોતાનું જીવન જીવો. પોતાના પર પણ ધ્યાન આપો. એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને હદથી વધારે પ્રેમ કરો તો તમારું બધું જ ફોકસ તેના પર હોય. પરંતુ પ્રેમના કારણે પોતાના શોખ, પોતાની ઈચ્છા, પોતાનું સુખ બધું ભૂલી જવું તે મૂર્ખામી છે. વ્યક્તિ પ્રેમમાં પોતાને પાછળ છોડી દે છે અને પોતાના પાર્ટનરને જ મહત્વ આપે છે. તેના શોખ. તેની પસંદ નાપસંદ, તેનું કામ, તેના મિત્રો અને તેની ખુશી પર ધ્યાન દેવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. જ્યારે તમે પોતે જ આવું કરો છો તો પછી તમારો પાર્ટનર તમારા પર ધ્યાન કેવી રીતે આપે ? તેથી પોતાના પાર્ટનરની ખુશીઓ નહીં પરંતુ પોતાના માટે જીવતા શીખો અને પોતાની ખુશીઓ પર ધ્યાન આપો. સેલ્ફ ગ્રુમિંગ કરો, પોતાના શોખ પૂરા કરો, પોતાના મિત્રોને મળો અને પોતાની પસંદ નાપસંદ અનુસાર પણ જીવન જીવો. એક વખત તમે તમારા પાર્ટનરની સાથે તમારી પોતાની ખુશી પર પણ ધ્યાન આપશો તો તમારી એનર્જી બદલી જશે આ એનર્જી તમારો પાર્ટનર પણ ફીલ કરશે.
ઈમોશનલી ડિટેચ રહો
ત્રીજું અને સૌથી મહત્વનું છે ઈમોશનલી ડેટેચમેન્ટ. પરંતુ તેનો મતલબ એ નથી કે સંબંધમાં તકરાર આવી જાય. કોઈપણ પ્રકારના ડ્રામા વિના, ફરિયાદો વિના અને લાંબી સફાઈ આપ્યા વિના શાંત રહેવાનું શરૂ કરો. ખાસ કરીને ઝઘડો થાય તો શાંત રહો કોઈપણ જાતની સ્પષ્ટતા ન કરો, ન પાર્ટનરને મનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. ઝઘડામાં દુઃખ તમને પણ થયું હોય છે તેથી પહેલા પોતાને શાંત કરો. પાટર્નર પ્રત્યે નારાજગી રાખ્યા વિના જ ક્રોધને શાંત કરો. ઝઘડા પછી પાર્ટનરને કેવું લાગતું હશે, તે દુઃખી હશે, તેવું વિચારી દુઃખી થવાને બદલે થોડા ઈમોશનલ ડિટેચ થઈને નોર્મલ લાઈફ જીવો. ઝઘડો થયા પછી પોતાની જાતને દુઃખી દેખાડવાને બદલે નોર્મલ થઈ જવું.
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર આ 3 રીત એકદમ યોગ્ય છે અને આ ત્રણ રીત ફોલો કરીને તમે તમારા પાર્ટનરને તમારું મહત્વ સમજાવી શકો છો. એક વખત તમે આ ત્રણ ટિપ્સને ફોલો કરવાનું શરૂ કરી દીધું તો પછી તમારો પાર્ટનર જાતે જ તમારી નજીક રહેવા લાગશે અને તમને પણ પ્રાથમિકતા દેશે આમ કરવાથી તમારી વેલ્યુ પણ વધી જશે.
