Negativity: સોશિયલ મીડિયા હોય કે રિયલ લાઈફ લોકોની નેગેટિવિટીથી બચવું હોય તો યાદ રાખી લો આ 5 વાત, ખૂબ કામ આવશે
How To Handle Negativity: સોશિયલ મીડિયા પર અને રિયલ લાઈફમાં પણ જ્યારે તમને બીજા કરતાં સારું કરો ત્યારે તમારે લોકોની નેગેટિવિટીનો સામનો કરવો પડે છે. આ સ્થિતિને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી અને લોકોની વાતોને મન પર અસર કરતાં કેવી રીતે અટકાવવી ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
How To Handle Negativity: તમે તમારા રોજિંદા જીવનમાં એક વસ્તુ માર્ક કરજો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણી સારી વાતના વખાણ કરે છે તો એક કે બે દિવસ સુધી તેની અસર આપણા મન પર રહે છે. પછી આપણે તે વાત ભૂલી આપણા રૂટિનમાં બીઝી થઈ જઈએ છીએ. પરંતુ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણા વિશે નેગેટિવ વાત કરે છે અથવા તો આપણી આલોચના કરે છે તો તે વાત લાંબા સમય સુધી આપણા મનમાંથી જતી નથી. કોઈ અજાણી વ્યક્તિ પણ આપણા વિશે નેગેટિવ વાત કરે તો તેની અસર આપણા મન શરીર અને લાઈફસ્ટાઇલ પર પણ પડવા લાગે છે.
તમારી નજીકની કોઈ વ્યક્તિ હોય તે પણ તમને કોઈ વાત પર ટોકશે તો તમારા મનમાંથી તે વાત જશે નહીં. તેનો અર્થ એવો છે કે સામેની વ્યક્તિની નેગેટિવિટી પણ આપણી એનર્જી અને આપણે માનસિક શાંતિને ખૂબ જ અસર કરે છે. આ નેગેટિવ એનર્જીની અસર શરીર પર પણ જોવા મળે છે. જેમકે કંટાળો આવે, મૂડ ખરાબ થઈ જાય, થાક લાગે, મન દુખી રહે વગેરે.
આજે જ્યારે યુવાનો સોશિયલ મીડિયા પર વધારે એક્ટિવ છે ત્યારે તેમને આ સમસ્યાનો સામનો સૌથી વધુ કરવો પડે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગ તરીકે નેગેટિવીટીને હેન્ડલ કરવી પડે છે. લોકો દ્વારા ફેલાવામાં આવતી આ નફરતને હેન્ડલ કરવી મુશ્કેલ છે. પરંતુ કેટલીક વાતો પર અમલ કરી તમે આ કામ કરી શકો છો. નેગેટિવિટી નજીકના લોકો ફેલાવે કે સોશિયલ મીડિયા પર મળે તે એવી વસ્તુ છે જે ફિઝિકલ હેલ્થની સાથે મેન્ટલ હેલ્થને પણ પ્રભાવિત કરે છે. જો તમે પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ છો અને કોઈને કહેલી નેગેટિવ વાત તમારા મન પર ઝડપથી અસર કરે છે તો આ વાત તમારા માટે જાણવી જરૂરી છે. નેગેટીવ વિચારો અને વ્યક્તિની નેગેટિવ એનર્જી તમારા શરીર અને મન પર અસર ન કરે તે માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
નેગેટિવિટીથી બચવા શું કરવું?
આ પણ વાંચો: Valentines Week: પ્રિયપાત્રને પ્રપોઝ કરી આપો આ 5 વચન, આ વાત સાંભળી છોકરી હા જ કહેેશે
પ્રતિક્રિયા ન આપવી
જો કોઈ વ્યક્તિ તમારા માટે ખરાબ વાત કરે અથવા તો સોશિયલ મીડિયા પર પણ તમારા માટે ખરાબ કોમેન્ટ કરે તો તેને જોઈને મૂડ ખરાબ કરી તેની વાત પર પ્રતિક્રિયા આપવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમારા વિશે કોઈ ખરાબ બોલે તો એવું સમજી લેવું કે દરેક વસ્તુનો રિસ્પોન્સ આપવો જરૂરી નથી. સામેની વ્યક્તિ એટલું પણ ડિઝર્વ કરતી નથી કે તમે તેને જવાબ આપો. તેથી નેગેટિવ વાતો કરતા લોકોની દરેક વાત પર કરવાનું બંધ કરી દો. જો તમે કોઈને કહેલી વાતનો જવાબ આપો છો તેનો મતલબ કે તમે તેની વાતને તમારી અંદર ગ્રહણ કરી છે. તેથી કોઈની વાતને મનમાં લઇ તેનો જવાબ આપવાનું ટાળો.
ઓવર શેરિંગથી બચો
તમારા ખાસ મિત્ર હોય તો પણ તેને બધી જ વાત જણાવવી જરૂરી નથી. જે વાતો કહેવી જરૂરી ન હોય તે કોઈને કહેવી નહીં. તમે તમારી વાતને જેટલી શેર કરશો એટલી જ એનર્જી લીક થશે. તેથી જ તમારું ફ્યુચર પ્લાનિંગ, ફાઇનાન્સિયલ પ્લાન, પર્સનલ લાઇફ અને જીવનના લક્ષ્ય વિશે વધારે પડતી વાતો કોઈ સાથે ન કરો. દરેક વ્યક્તિ તમારી હિતેચ્છુ હોય તેવું જરૂરી નથી.
તમારા મનની વાત સાંભળો
આવો અનુભવ તમે પણ કર્યો હશે કે કેટલાક લોકો તમારી આસપાસ હોય તો તમને જરા પણ ગમતું નથી. કેટલાક લોકોને નજરની સામે જોઈને પણ ગુસ્સો આવે. તે વ્યક્તિએ તમારું કંઈ પણ બગાડ્યું ન હોય તો પણ તમને તેની સાથે વાત કરવી કે તેની સાથે બેસવું ન ગમે. જો કોઈ વ્યક્તિ માટે તમને આવી લાગણી હોય તો તેનાથી દૂર રહેવું અને પોતાના મનની વાત સાંભળવી. શક્ય છે કે તેની નેગેટિવ એનર્જી તમને મનથી પરેશાન કરતી હોય. તેથી પોતાના મનની વાત સાંભળો અને એવા વ્યક્તિ સાથે બેસવાનું કે વાત કરવાનું ટાળો.
પોતાના સ્તરથી નીચે ન જવું
જે લોકોને નેગેટિવિટી ફેલાવતા હોય છે એ લોકો કોઈ પણ કક્ષાએ જઈ શકે છે. પરંતુ આવા લોકોને જવાબ આપવા માટે તેમના લેવલ સુધી જવું નહીં. જ્યારે તમે આવું કરો છો ત્યારે તમે તમારા મનમાં પણ નેગેટિવિટી વધારો છો. આ સ્થિતિમાં સામેની વ્યક્તિ તો સુધરશે નહીં પરંતુ તમારી માનસિક શાંતિ છીનવાઇ જશે. જે તમારા સ્વભાવમાં ન હોય તેવું કામ કર્યા પછી તમને પસ્તાવો થશે. તેથી પહેલાથી જ સતત રહેવું અને હીન સ્તર સુધી જવું નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે