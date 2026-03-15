Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Doubt of Wife: દરેક વાત પર શંકા કરતી પત્નીનો સ્વભાવ સુધારવાની ટીપ્સ, આ રીતે સુધરી જશે પત્નીનો નેચર

How to Deal With Constant Doubt of Wife: જો પત્નીનો સ્વભાવ વાત વાત પર શંકા કરવાનો હોય તો તેને કેવી રીતે બદલવો અને પત્નીની શંકાથી કેવી રીતે બચવું ચાલો તમને જણાવીએ. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:50 AM IST
  • દરેક વાતમાં શંકા કરતી પત્નીને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવી.
  • પત્નીની શંકા દુર કરવાની 5 રીત.
  • જો પત્નીનો સ્વભાવ વાત વાત પર શંકા કરવાનો હોય તો તેને આ રીતે બદલો.

Trending Photos

Doubt of Wife: દરેક વાત પર શંકા કરતી પત્નીનો સ્વભાવ સુધારવાની ટીપ્સ, આ રીતે સુધરી જશે પત્નીનો નેચર

How to Deal With Constant Doubt of Wife: સોશિયલ મીડિયાના કારણે લોકોની લાઈફમાં ઘણી મુસીબતો પણ વધી જતી હોય છે. ખાસ કરીને પરણીત પુરુષો માટે ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા મુશ્કેલીનું કારણ બની જાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે પત્ની વાત વાત પર શંકા કરનાર હોય. સોશિયલ મીડિયા પર પતિની દરેક પ્રવૃતિ પર નજર રાખી પત્ની તેના પર ડાઉટ કરતી હોય. પત્નીના શંકાશીલ સ્વભાવના કારણે વારંવાર ઝઘડા પણ થાય છે. આ સ્થિતિમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું અને પત્નીનો સ્વભાવ કેવી રીતે સુધારવો ચાલો તમને જણાવીએ.

Add Zee News as a Preferred Source

પત્નીની શંકા કરતી બંધ થઈ જાય તે માટે શું કરવું એ જાણતા પહેલા એ જાણી લો કે પત્નીને શંકા શા માટે કરે છે. પહેલા તો પત્ની સાથે વાત કરો કે તેને શા માટે વાત વાતમાં શંકા જાય છે. તેના મનમાં જો કોઈ વાતની બીક હોય કે તમને લઈને કોઈ વાત હોય તો તેને જાણી લો. પત્નીની જે પણ ચિંતા હોય તેને દુર કરી દો આમ કરવાથી મોટાભાગે સમસ્યા દુર થઈ જશે. પરંતુ જો તમારી પત્નીની શંકા અકારણ હોય કે કોઈ ખરાબ અનુભવના કારણે હોય તો તમે આ 5 ટીપ્સ અપનાવી શકો છો. 

પત્નીની શંકા દુર કરવાની 5 રીત

1. જ્યારે પણ કોઈ વાતને લઈ પત્ની શંકા કરે કે તમને પ્રશ્નો કરે તો ગુસ્સો કરવાને બદલે શાંત રહો. મોટાભાગે આવી સ્થિતિમાં પતિને ગુસ્સો એટલા માટે આવે છે કે પત્ની કારણ વિના શંકા કરતી હોય અને પતિનો ગુસ્સો જોઈ પત્ની એવું અનુમાન લગાવતી હોય છે કે પતિ પોતાની વાત છુપાવવા ગુસ્સો કરે છે... તેથી શંકાની સામે ક્રોધ કરવો નહીં. પત્ની શંકાના કારણે જે પણ રિએકશન આપે તેની સામે શાંત રહો. 

2. જો સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કે કોઈ મેસેજના કારણે પત્ની પરેશાન થઈ શંકા કરતી હોય તો તેને સાથે બેસાડી તેની શંકાનું સમાધાન કરો. પત્ની સાથે ઈમાનદારથી વાત કરો. પોતાનો ફોન કે સોશિયલ મીડિયા પત્નીથી છુપાવીને ન રાખો. આમ કરવાથી તેની શંકા મજબૂત થશે. જ્યારે તમે પત્નીની પાસે બેસી બિંદાસ્ત પોતાનો ફોન ચલાવવા લાગશો તો પત્ની ફોનની સામે જોશે પણ નહીં. જ્યારે તમે ફોન છુપાવો ત્યારે સ્ત્રીના મનમાં શંકાનો કીડો જાગે.

3. તમે જ્યાં પણ જાવ ફોન સાથે રાખો, ઘરે આવ્યા પછી પણ ફોનમાં જ વ્યસ્ત રહેતા હોય તો પોતાની આદતમાં ફેરફાર કરો. સતત ફોનમાં બીઝી રહેતા પતિ પર પત્નીને શંકા થઈ શકે છે. તેથી દિવસમાં થોડો સમય એવો રાખો જ્યારે તમે પત્નીને સમય આપો. જો તમે ફોન, પાસવર્ડ વગેરેને લઈ ફ્રી રહેશો તો પત્ની પાસે પણ શંકા કરવાનું કારણ નહીં રહે. 

4. પતિ જ્યારે સતત ફોનમાં વ્યસ્ત રહે અને પત્નીની વાત પણ ન સાંભળે ત્યારે પત્નીના મનમાં વિચાર શરુ થાય છે કે પતિના જીવનમાં બીજું કોઈ તો નહીં હોય. આ સ્થિતિમાં તે પતિ પર વધારે વોચ રાખવા લાગે છે. તેથી જ્યારે પત્ની વાત કરતી હોય ત્યારે તેની વાત પર ધ્યાન આપો. આમ કરવાથી પત્નીની મનમાં શંકા કે ખોટા વિચાર આવશે જ નહીં.

5. પત્નીના મનમાં શંકા ત્યારે આવે છે જ્યારે તેને પતિનો સમય, સાથ અને વેલીડેશન ન મળે. પત્ની પરિવાર, ઘર, બાળકોની જવાબદારી સહિત બધું જ સંભાળે છે તેવામાં તેને પતિ તરફથી વેલીડેશનની જરૂર હોય છે. પત્નીને સરપ્રાઈઝ આપો, પત્ની સાથે ડેટ પર જવું, ડ્રાઈવ પર જવું જેવા ખાસ કામ કરવા જેથી તેના મનમાં શંકા આવે જ નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Relationship Tipscouple goalrelationshipરિલેશનશીપ ટીપ્સકપલ ગોલપત્નીની શંકા

Trending news