/Husband Affair: પતિ અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધો રાખે છે તે ખબર પડે તો ઝઘડો ન કરો, અફેરની વાત કરતાં પહેલા એકઠા કરી લો આવા પુરાવા

Husband Affair: પતિના અન્ય મહિલા સાથે સંબંધ હોવાની શંકા થાય ત્યાં જ પત્ની ઘર માથે લઈ લે છે. તેના કારણે પતિ સતર્ક થઈ જાય છે. પરંતુ જો પતિ ખરેખર લફરેબાજ હોય તો પત્નીએ પોતાના ગુસ્સા પર કાબુ રાખી પતિની બેવફાઈના આવા પુરાવા એકઠા કરી પછી તેની સાથે વાત કરવી જોઈએ જેથી પતિ અફેરની વાતને ખોટી શંકા ગણાવી છટકી ન શકે.
Husband Affair: પતિનું અન્ય સ્ત્રી સાથે ચક્કર ચાલતું હોય તો તે વાતનો અંદાજ પત્નીને આવી જ જાય છે. જો કે લફરાબાજ પતિ સરળતાથી પોતાની વાત કબૂલ કરતાં નથી. જો પત્નીને ખબર પણ પડી જાય તો પુરુષને ખબર હોય છે કે પત્નીને કેવી રીતે મનાવવી. મોટાભાગે તો પતિ પોતાની પત્નીને એવું જ સમજાવી દે છે કે તે ખોટી શંકા કરે છે અને તે વિચારે છે તેવું કંઈ નથી. પત્નીએ આ વાત માની પણ લેવી પડે છે કારણ કે અફેરની વાત કરતાં પહેલા તેણે કોઈ પુરાવા એકઠા કર્યા ન હોય. પુરાવા ન હોવાના કારણે પતિ મોટાભાગે છટકી જાય છે.
જો પતિના વર્તનમાં અચાનક ફેરફાર થાય અને પત્નીને ખબર પડી જાય કે તેના પતિના અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધો છે તો આ વાતને લઈને ઝઘડો કરવાને બદલે સૌથી પહેલા પતિએ કરેલી કરતૂતના પુરાવા એકઠા કરી લેવા જોઈએ. જેથી જ્યારે પતિ સામે અફેરનો ખુલાસો કરવામાં આવે તો તે છટકી ન શકે. મોટાભાગે પત્નીઓ ઉતાવળમાં પુરાવા એકઠા કરવાનું વિચારતી નથી. જેના કારણે પતિના પરિવારના લોકો પણ દીકરાનો જ સાથ આપે છે. આવું ન થાય તે માટે પત્નીએ થોડો સમય ધીરજથી કામ લઈ પતિના અફેરના પુરાવા એકઠા કરી પછી જ તેની સાથે વાત કરવી જોઈએ.
પતિનું અફેર છે કેવી રીતે જાણવું ?
કોઈ પુરુષનું જ્યારે અફેર ચાલતું હોય ત્યારે તેના વર્તનમાં કેટલાક ફેરફાર થઈ જાય છે. ઘરમાં પતિની હરકતો અને વર્તનમાં આ 5 ફેરફાર થઈ જાય તો પત્નીએ પતિની હરકતો પર નજર રાખવી જોઈએ.
1. પતિના વર્તનમાં અચાનક ફેરફાર થઈ જાય. એટલે કે પતિ કારણ વિના ગુસ્સો કરવા લાગે, ઘરમાં ઝઘડા કરી બહાર જતો રહે અને કલાકો સુધી ઘરે ન આવે.
2 ફોનમાં વધારે વ્યસ્ત રહે, ફોનમાં પાસવર્ડ રાખે, ફોનને સતત પોતાની સાથે જ રાખે.
3. ઓફિસથી રોજ રોજ લેટ આવવું, ઓફિસ પછી પણ અલગ અલગ બહાના કરી બહાર રહેવું.
4. વાતચીત ઓછી કરી દેવી અથવા તો બંધ કરી દેવી. ફિઝિકલ રિલેશન ન રાખવા.
5. પોતાના વજન, લુક્સ અને કપડા પર વધારે પડતું ધ્યાન આપવા લાગે.
પતિના અફેરના કેવા પુરાવા એકઠા કરવા ?
પતિના અફેરની શંકાના આધારે જો પત્ની પતિ સાથે કે તેના પરિવાર સાથે વાત કરે તો તેની વાત કોઈ માન્ય ન ગણે એટલા માટે પોતાની વાત સાબિત કરવા માટે પુરાવા હોવા જરૂરી છે.
- પતિના સોશિયલ મીડિયા અને વોટ્સએપ પર નજર રાખવી. જેની સાથે અફેર ચાલતું હોય તેની સાથેની ચેટના સ્ક્રીનશોટ કે ફોટો લઈ સેવ કરી લો. જેથી પતિ અફેરની વાત પરથી ફરી ન શકે.
- પતિને વારંવાર કોઈ ખાસ નંબરથી ફોન આવે અને વાત કરવા માટે પતિ બધાથી દુર જતો હોય તો તે નંબર પર નજર રાખો. તે નંબર લઈ સામેની વ્યક્તિને કોલ કરવાની ભુલ કરવી નહીં.
- પતિના ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિડ કાર્ડના સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરી શકો છો. તેમાં હોટલ બુકિંગ, ટિકિટની વિગતો નામ સહિત સાચવી રાખો.
- પતિના ફોનમાં તેના ફોટો કે વીડિયો મળે જેમાં તે અન્ય મહિલા સાથે આપત્તિજનક સ્થિતિમાં હોય તો તે ફોટો સેવ કરી લો.
પતિના અન્ય મહિલા સાથે સંબંધો છે તે વાતની ખાતરી થયા પછી જ પતિ સાથે આ પુરાવા સાથે વાત કરો જેથી પતિ કોઈ વાત પરથી ફરી ન જાય. જો પુરાવા વિના વાત કરશો તો પતિ સતર્ક થઈ જશે. તેથી પહેલા પુરાવા એકઠા કરી પછી જ પતિ સાથે ખુલાસો કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)