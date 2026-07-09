/ટોક્સિક સંબંધીઓને પરિવારથી દુર રાખવાની જોરદાર ટ્રિક, આ રીતે કચકચ કરતી આંટીઓ રહેશે તમારાથી દુર

How to Keep Toxic Relatives Away: બિટ્ટુ કી મંમી તો તમને પણ યાદ હશે ? જે મોટાભાગે પાડોશીના ઘરમાં ધ્યાન રાખતી અને ફરતી જોવા મળે છે. આપણી આસપાસ પણ આવા કેરેક્ટર હોય છે. જેનું ધ્યાન પોતાના ઘર કરતાં પાડોશીના ઘર પર વધારે હોય છે. આવી આંટીઓ તાંકઝાંક કરવા ઉપરાંત ઘરમાં દખલગીરી પણ કરતી હોય છે. આવી આંટીઓને પોતાનાથી અને ઘર-પરિવારથી કેવી રીતે દુર રાખવી ચાલો તમને જણાવીએ.
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વાત કરો.
તમારા ઘરમાં સીસીટીવીની જેમ નજર રાખતી આંટીઓને ખરાબ લાગશે કે નહીં તેની ચિંતા કરવી નહીં. તમારા ઘરમાં કે તમારી લાઈફમાં તાંકઝાંક કરી તમને સલાહ સુચન આપવા કોઈ બહારની વ્યક્તિ આવે તો તેની સાથે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જ વાત કરી લેવી કે તમારી લાઈફમાં અને ઘરમાં દખલગીરી કરવી નહીં. કારણ કે આવા લોકોને તમે આડકતરી રીતે કંઈપણ કહો તેમને વાત સમજાતી નથી.
દુર રહેવાનું શરુ કરો
જો તમારા સંબંધિત આવા નેચરના છે અને તેને તમે સ્પષ્ટ ભાષામાં કંઈ કહી શકો તેમ નથી તો તેનાથી દુર રહેવાનો અને તેમની વાતોને અવોઈડ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. સાથે જ જ્યારે પણ તક મળે ત્યારે તમારી વાત પરિવારના લોકોને જણાવો. જેથી પરિવારના લોકો પણ તેનાથી દુર રહેવાનું શરુ કરી દે.
આંટીઓની વાતોને મન પર ન લેવી
આસપાસની આંટીઓનું કામ જ હોય છે બીજાની લાઈફમાં ખામીઓ શોધવાનું. આવા લોકો જો કંઈ કહે તો તેની વાતને મન પર ન લેવી. વાતોને એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાનેથી કાઢી નાખવી.
તેમના ઈરાદા જાણી વાત બદલો
ટોક્સિક સંબંધીઓ અને આંટીઓ પોતાની વાતોથી સામેની વ્યક્તિને ઉશ્કેરવાનો કે તેના મનમાં ઝેર ભરવાના કામ કરતી હોય છે. જ્યારે તમને લાગે કે તમારા નજીકના લોકો આવું કામ કરી રહ્યા છે તો તેમના ઈરાદાને જાણો અને તેમની વાતને જ બદલી દો. તેમની વાત કાપી અન્ય કોઈ વાત જ શરુ કરી દો. આમ કરશો એટલે તે પણ સમજી જશે કે તમને તેના ઈરાદા વિશે ખબર પડી ગઈ છે. પછી તે પોતાની મર્યાદામાં જાતે રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)