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ટોક્સિક સંબંધીઓને પરિવારથી દુર રાખવાની જોરદાર ટ્રિક, આ રીતે કચકચ કરતી આંટીઓ રહેશે તમારાથી દુર

How to Keep Toxic Relatives Away: વેબ સીરીઝ ગુલ્લકમાં બિટ્ટુ કી મંમી છે તેવા કેરેક્ટર રિયલ લાઈફમાં પણ હોય છે. આવી આંટીઓનું કામ જ હોય છે બીજાની લાઈફમાં શું ચાલે છે શું નહીં તેની પંચાત કરવી. દરેક વાત પર નજર રાખતી અને કચકચ કરતી આંટીઓને પોતાની લાઈફથી દુર કઈ રીતે રાખવી ચાલો આજે તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:45 AM IST
ટોક્સિક સંબંધીઓને પરિવારથી દુર રાખવાની જોરદાર ટ્રિક, આ રીતે કચકચ કરતી આંટીઓ રહેશે તમારાથી દુર
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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