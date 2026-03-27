Affair: જુવાન છોકરી સાથે અફેર ચાલતું હોય ત્યારે પુરુષ ઘરમાં આવું વર્તન કરે, આ 5 ફેરફાર પરથી જાણો પતિની બેવફાઈ વિશે

ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipAffair: જુવાન છોકરી સાથે અફેર ચાલતું હોય ત્યારે પુરુષ ઘરમાં આવું વર્તન કરે, આ 5 ફેરફાર પરથી જાણો પતિની બેવફાઈ વિશે

Husband Affair: વધતી વયે જ્યારે પુરુષ પોતાનાથી નાની ઉંમરની છોકરીના પ્રેમમાં પડે ત્યારે તેના વર્તનમાં દેખાઈ આવે તેવા ફેરફાર જોવા મળે છે. આ 5 ફેરફારો એવા હોય છે જે પત્નીને સૌથી પહેલા દેખાય છે પણ મોટાભાગે પત્નીઓ તેને ઈગ્નોર કરી દે છે. પરંતુ આ સંકેતો જ જણાવે છે કે પતિ અન્ય તરફ આકર્ષિત થયો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:56 PM IST
  • પુરુષના વર્તનમાં 5 એવા ફેરફાર થઈ જાય છે જેના પરથી પત્ની જાણી શકે છે કે પતિનું અફેર ચાલે છે.
  • લગ્નના વર્ષો પછી અચાનક આ 5 ફેરફાર જોવા મળે તો તેનું કારણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોય શકે.
  • પતિનું અફેર છે કે નહીં કેવી રીતે કંફર્મ કરવું ?
     

Husband Affair: પતિ-પત્નીના સંબંધનો મુખ્ય આધાર વિશ્વાસ હોય છે. પતિ પત્ની આખો દિવસ એકબીજાથી દુર હોય છે તેમ છતાં એકબીજાને પ્રેમ કરે છે કારણ હોય છે કે તેમને એકબીજા પર વિશ્વાસ હોય છે કે તેમની પીઠ પાછળ કંઈ ખોટું નથી થવાનું. પરંતુ અમુક પુરુષો લગ્નના કેટલાક વર્ષ પછી પત્નીનો વિશ્વાસઘાત કરી બેસે છે. જ્યારે તેને કોઈ જગ્યાએ તેનાની નાની વયની છોકરીનું આકર્ષણ થઈ જાય છે તો લગ્નમાં બેવફાઈ કરે છે. 

પુરુષો કામના કારણે આખો દિવસ ઘરેથી બહાર રહેતા હોય છે તેથી તેમને લાગે છે કે તેઓ ઘરની બહાર ટાઈમપાસ માટે અફેર કરી લેશે તો કોઈને ખબર નહીં પડે. જે પુરુષો લગ્નેતર સંબંધ રાખે છે તેઓ એવા પ્રયત્ન કરતાં હોય છે કે ઘરે તેના અફેર વિશે ન ખબર પડે. પણ જેનું અફેર ચાલતું હોય તે વ્યક્તિના વર્તનમાં 5 એવા ફેરફાર થઈ જાય છે જેના પરથી પત્ની જાણી શકે છે કે પતિનું અફેર ચાલે છે. પતિનું અફેર શરુ થાય એટલે પત્નીને તુરંત શંકા થવા લાગે છે તેનું કારણ આ 5 ફેરફાર હોય છે. પુરુષના વર્તનમાં લગ્નના વર્ષો પછી અચાનક આ 5 ફેરફાર જોવા મળે તો તેનું કારણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોય શકે છે. 

ઘરેથી જવાની ઉતાવળ હોય 

જ્યારે પતિનું અફેર શરુ થાય છે તો સૌથી મોટો ફેરફાર તેના વર્તનમાં એ હોય છે કે તેને તૈયાર થઈ ઘરેથી જવાની હંમેશા ઉતાવળ હોય. ઘણીવાર ઓફિસના સમય પહેલા જ ઘરેથી નીકળી જાય છે. જ્યારે પતિ રોજ રોજ ઘરેથી ઉતાવળ કરી નીકળવા લાગે તો શક્ય છે કે તેને બહાર કોઈને મળવાની તાલાવેલી હોય.

ઘરે આવવામાં લેટ થવા લાગે

અફેર ચાલતું હોય તેવા પુરુષને ઘરેથી ફટાફટ નીકળી જવું હોય પણ પાછું આવવામાં રોજ રોજ લેટ થાય. જે વ્યક્તિનું મન બહાર કોઈ સાથે મળી જાય છે તે ઘરે આવવામાં રોજ લેટ કરે છે. રોજ અલગ અલગ બહાના કરી પતિ ઘરે મોડો આવે અથવા ઓફિસથી ઘરે આવ્યા પછી ફરીથી બહાર જવા લાગે તો આવા વર્તનનું કારણ પણ અફેર હોય શકે છે. 

પોતાના દેખાવ અને કપડા પર વધારે ધ્યાન આપવા લાગે

જે પતિ પહેલા ઘર, બાળકો, પત્ની, માતાપિતા વિશે વિચારતો હોય તે પતિને અચાનક પોતાના વજન, પોતાના દેખાવ અને પોતાની સ્ટાઈલ પર ફોકસ કરવા લાગે તો સમજવું કે દાળમાં કંઈક કાળુ છે. પોતાનું ધ્યાન રાખવું, સારા કપડા પહેરવા નોર્મલ છે પણ જ્યારે પતિની સ્ટાઈલ, વાતો અને વર્તન અચાનક બદલે તો શક્ય છે કે તેના જીવનમાં કોઈ યંગ વુમનની એન્ટ્રી થઈ હોય.

એકલા બેસીને ફોન પર સતત વ્યસ્ત રહેવું

પુરુષનું જ્યારે અફેર ચાલતું હોય તો તે ઘરે આવ્યા પછી પણ બધાથી અલગ રહેવાની ટ્રાય કરે. બધાથી દુર બેસી પતિ ફોનમાં સતત વ્યસ્ત રહે. કોઈનો ફોન આવે તો અલગ રુમમાં જઈને વાતો કરે. પતિ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ થઈ જાય તે પણ ખતરાની ઘંટી હોય શકે છે.

પત્ની નજીક આવે તે ન ગમે 

પતિનું અફેર ચાલે છે તે વાતોનો સૌથી મોટો સંકેત કે પતિના વર્તનનો ફેરફાર એ હોય છે કે જ્યારે બેડરુમમાં પત્ની નજીક આવે ત્યારે પુરુષને ન ગમે. જ્યારે બેડરુમમાં પતિ પત્નીથી દુર રહેવા લાગે, એકલા બેસીને વાતો કરવાનું ટાળે તો સમજી જેવું પતિનું મન બહાર ભટકી રહ્યું છે. 

પતિનું અફેર છે કે નહીં કેવી રીતે જાણવું ?

પતિના વર્તનમાં ઘરમાં અચાનક ફેરફાર થઈ જાય અને તમને શંકા હોય કે પતિનું અફેર ચાલે છે તો પતિ સાથે બેસી આમનેસામને વાત કરો. પતિનો ફોન ચેક કરવો, તેની પાછળ જવું, તેનો કબાટ ચેક કરવા જેવા કામ કરવા નહીં. પતિને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવો કે તેની કઈ વાતોથી તમને શંકા થાય છે. વાતચીત કરી લેવાથી દરેક પ્રશ્નનો જવાબ મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

