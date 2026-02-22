Friendship: મિત્ર વિશ્વાસપાત્ર છે કે નહીં જાણવાની રીત, આ કસોટી પર સાચા મિત્ર જ ખરા ઉતરી શકે
Friendship: મિત્રની વ્યાખ્યા કરવી મુશ્કેલ હોય છે. જીવનમાં એક સાચો મિત્ર મળી જાય તો પણ વ્યક્તિ ધન્ય થઈ જાય છે. કારણ કે સાચો અને વિશ્વાસપાત્ર મિત્ર જીવનભર સ્વાર્થ વિના સાથ નિભાવે છે. સાચો મિત્ર જ ખરા સમયે સાથ આપે છે. બાકી મોટાભાગના લોકો ખાલી કહેવાતા મિત્ર હોય છે. આવા મિત્રોની ઓળખ કેવી રીતે કરવી ચાલો જાણીએ.
- આવો સ્વભાવ ધરાવતા લોકો પર વિશ્વાસ કરી પસ્તાવો કરવો પડે છે.
- જે વ્યક્તિમાં આ 4 અવગુણ હોય તે સાચા મિત્ર ન બની શકે.
- જીવનમાં આવા મિત્રો રાખવા તેના કરતાં મિત્ર વિના એકલું રહેવું સારું.
Friendship: મિત્ર વિશે ગુજરાતી સાહિત્યમાં અઢળક લખાણ મળે છે. ખરો મિત્ર જીવનભર સાથ નિભાવે તેવા હોય છે. સાચા અને વિશ્વાસપાત્ર મિત્ર આજના સમયમાં મળવા મુશ્કેલ લાગે છે. આજના સમયમાં દેખાડાની દુનિયામાં મિત્રો પણ ખોટા મળી જતા હોય છે. ઘણા લોકો પોતાના સ્વાર્થને સાધવા માટે મિત્ર બની સાથે રહે છે. આવા લોકો ખરા સમયે ગાયબ થઈ જાય છે. સાચો મિત્ર તો એને કહેવાય જે સુખના સમયમાં સાથે ન પણ હોય પણ મુશ્કેલી આવે ત્યારે બોલાવ્યા વિના સાથ નિભાવવા હાજર થઈ જાય. જો કે આજના સમયમાં જો ધ્યાન ન આપો તો મિત્રો જ તમને મુશ્કેલીમાં મુકી દે છે. આવા મિત્રોને ઓળખવા કેવી રીતે તેની સારી વ્યાખ્યા ચાણક્ય નીતિમાં કરેલી છે.
આચાર્ય ચાણક્યએ તેમના જ્ઞાન અને અનુભવોથી જે નીતિ લખી છે તે આજના સમયમાં પણ સાર્થક લાગે છે. ચાણક્ય નીતિમાં જણાવ્યા અનુસાર સાચો મિત્ર તેને કહેવાય જે વિશ્વાસપાત્ર હોય. અને વ્યક્તિ વિશ્વાસપાત્ર છે કે નહીં તે તેના કેટલાક લક્ષણો કે હરકતો પરથી ખબર પડી જાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ એવા કયા લક્ષણો ચાણક્ય નીતિમાં જણાવેલા છે જે તમને સાચા અને ખોટા મિત્ર વચ્ચે તફાવત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
ખોટી મિત્રતા દેખાડતા લોકોના લક્ષણો
પીઠ પાછળ બુરાઈ કરે
જે તમારો સાચો મિત્ર હશે તે તમારા અવગુણની વાત પણ બીજા સામે નહીં કરે અને જે ખોટા મિત્રો હોય છે તે તમારી સાથે બેસી બીજાની બુરાઈ કરશે. આવા લોકો બીજા પાસે જઈ તમારી બુરાઈ પણ કરી શકે છે. એટલે કે પીઠ પાછળ બુરાઈ કરનાર લોકો વિશ્વાસપાત્ર મિત્રો નથી હોતા.
સ્વાર્થી લોકો
ઘણા લોકો તમારા મિત્ર બની તમારી સાથે એટલા માટે રહેતા હોય છે કે તેમનો સ્વાર્થ કે જરૂરીયાત પુરી થતી હોય. તેમની જરૂર હોય ત્યાં સુધી સાથે રહે અને તમારી જરૂરીયાત સમયે ગાયબ થઈ જાય તેવા સ્વાર્થી લોકો પર ક્યારેય વિશ્વાસ કરવો નહીં. આવા લોકોથી સમયસર દુર થઈ જવું સારું.
ગુપ્ત વાતો જાહેર કરનાર
સાચા મિત્ર હોય તે પોતાના મિત્રની ગુપ્ત વાતો કે સીક્રેટ કોઈને કહેતા નથી. જે ખાલી નામના મિત્ર હશે તે તમારી કોઈ વાતને સીક્રેટ રાખશે નહીં. તમારી પાસે બેસી તમારી વાતો જાણી પછી બીજાને તે વાતો જણાવશે. આવા લોકો ક્યારેય વિશ્વાસપાત્ર બની ન શકે.
ઈર્ષાળુ સ્વભાવ
જો તમારા જીવનમાં ખોટા વ્યક્તિ મિત્ર બનીને રહેતા હશે તો તે તમારી સફળતાની હંમેશા ઈર્ષા કરશે. તમારું સારું થતું જોઈ તે વ્યક્તિ ખુશ નહીં થાય. જે તમારી ખુશીમાં ખુશ ન થાય તે વ્યક્તિ પણ સાચો મિત્ર ન હોય.
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર જે વ્યક્તિમાં આ 4 અવગુણ હોય તે સાચા મિત્ર ન બની શકે. આવા લોકો પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. આવા મિત્રો ક્યારેય સાથ આપતા નથી. જીવનમાં આવા મિત્રો રાખવા તેના કરતાં મિત્ર વિના એકલું રહેવું સારું. કારણ કે આવા મિત્ર ઘણીવાર દુશ્મન પણ સાબિત થઈ શકે છે. આવો સ્વભાવ ધરાવતા લોકો પર વિશ્વાસ કરી પસ્તાવો કરવો પડે છે. કારણ કે આવા લોકો સાથે રહી અહિત કરાવી શકે છે.
