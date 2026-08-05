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ફ્રેન્ડશીપ નહીં આ પ્રેમ છે, આ 5 સંકેતો જણાવશે કે તમારી મિત્રતા બદલી ગઈ છે પ્રેમમાં

Friendship Turns Into Love: કુછ કુછ હોતા હૈ, જાને તુ યા જાને ના ફિલ્મની જેમ રિયલ લાઈફમાં પણ ઘણીવાર બે ખાસ મિત્ર પ્રેમમાં પડી જતા હોય છે. એકબીજાને બધી જ વાતો શેર કરતાં, મજાક મસ્તી કરતાં મિત્ર જ્યારે પ્રેમમાં પડે ત્યારે તેમના વર્તનમાં કેવા ફેરફાર જોવા મળે છે ચાલો તમને જણાવીએ. આ સંકેતો જ જણાવી દેશે કે તમારી મિત્રતા હવે આગળ વધી ગઈ છે અને પ્રેમ શરુ થઈ ગયો છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:36 PM IST
ફ્રેન્ડશીપ નહીં આ પ્રેમ છે, આ 5 સંકેતો જણાવશે કે તમારી મિત્રતા બદલી ગઈ છે પ્રેમમાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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