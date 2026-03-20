Wife Affair: આ 5 વાતો જણાવી દેશે કે ઘરની બહાર પત્નીનું ચાલી રહ્યું છે અફેર

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipWife Affair: આ 5 વાતો જણાવી દેશે કે ઘરની બહાર પત્નીનું ચાલી રહ્યું છે અફેર

Wife Extra Marital Affair: મહિલાઓના અફેરની ઘટનાઓ પણ દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે. જો સંબંધમાં પત્ની ખુશ ન હોય અને ઘરની બહાર તેને એવું કોઈ મળી જાય જે તેને ખુશી આપે તો પત્નીનું પણ અફેર શરુ થઈ શકે છે. જ્યારે પત્નીનું અફેર શરુ થાય ત્યારે તેના વર્તનમાં સૌથી મોટા 5 ફેરફાર જોવા મળે છે. આ ફેરફાર કયા છે ચાલો જાણીએ.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:29 PM IST
  • જ્યારે પત્નીનું અફેર શરુ થાય ત્યારે તેના વર્તનમાં સૌથી મોટા 5 ફેરફાર જોવા મળે છે.
  • પાર્ટનર તરફથી થતી ઉપેક્ષા, પ્રેમનો અભાવ જેવા કારણોને લીધે સ્ત્રી અફેરના ચક્કરમાં પડી જાય છે. 
  • અફેરના કારણે પત્નીનું વર્તન ઘરમાં અચાનક બદલી જાય છે.

Trending Photos

Wife Extra Marital Affair: પતિ લગ્નેતર સંબંધ રાખે કે પત્ની લગ્નેતર સંબંધ બનાવે બંને સ્થિતિ સૌથી ખરાબ હોય છે. અફેર કરનાર વ્યક્તિ પણ જાણતી જ હોય છે કે તે ખોટું કરે છે પરંતુ તેમ છતાં પાર્ટનર તરફથી થતી ઉપેક્ષા, પ્રેમનો અભાવ સહિતના કારણોને લીધે વ્યક્તિ અફેરના ચક્કરમાં પડી જાય છે. જ્યારે સ્ત્રી કે પુરુષનું અફેર શરુ થાય છે ત્યારે તેના વર્તનમાં દેખાઈ આવે એવા ફેરફાર થઈ જતા હોય છે. 

આજે તમને જણાવીએ જ્યારે સ્ત્રીનું અફેર શરુ થાય ત્યારે તેના વર્તનમાં કેવા ફેરફાર જોવા મળે છે. પત્નીનું વર્તન સામાન્ય રહેતું હોય તેના બદલે અચાનક તેના સ્વભાવમાં પરિવર્તન જોવા મળે તો સમજી લેવું કે પત્ની પતિને દગો દઈ રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે જોવા મળતાં ફેરફાર

ફોનની પ્રાઈવસી વધી જાય

જ્યારે પત્ની અન્ય સાથે ગુપ્ત રીતે વાતો કરવા લાગે તો સૌથી પહેલા તે પોતાના ફોન કે લેપટોપની પ્રાઈવસીને લઈને ચિંતીત રહેવા લાગે છે. જે ફોન પહેલા ઘરમાં જ્યાં ત્યાં પડ્યો રહેતો હોય તે ફોન પત્ની સતત સાથે રાખવા લાગે. રસોડામાં કામ કરતી વખતે પણ ફોન સતત નજરની સામે રાખે. ફોન કોઈને જોવા ન આપે અથવા તો ફોનમાં પાસવર્ડ બદલતા રહે. આ સિવાય ફોનને લઈને વધુ એક શંકાસ્પદ કામ એ પણ હોય છે કે પત્ની વોટ્સએપ ચેટ, મેસેજ, કોલ લોગ વારંવાર ડિલીટ કરે. આવા લક્ષણો ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય.

ફરિયાદો કરવાનું બંધ થઈ જાય

સામાન્ય રીતે દરેક પત્નીની ફરિયાદ હોય છે કે પતિ સમય નથી આપતો, ઓફિસથી આવી ટીવી કે મોબાઈલમાં વ્યસ્ત રહે છે, વાતો નથી કરતો.. જ્યારે પત્નીની આવી ફરિયાદો બંધ થઈ જાય તો તેના 2 અર્થ હોય શકે છે. પહેલો અર્થ કે કોઈ કારણસર પત્ની નારાજ હોય અને બીજું કારણ કે પત્નીને અન્ય પુરુષ તરફથી સમય, પ્રેમ, કાળજી બધું મળતું હોય ત્યારે તેને ઘરમાં પતિના સમયનો અભાવ નડતો નથી. 

વખાણ સાંભળીને પણ ખુશ ન થાય

પતિ જ્યારે પત્નીની કોઈ વાતના, તેના દેખાવના, રસોઈના વખાણ કરે છે તો સ્ત્રીની ખુશીનું ઠેકાણું નથી રહેતું. પરંતુ જ્યારે પત્ની લગ્નેતર સંબંધના ચક્કરમાં પડી જાય છે ત્યારે તેને પતિની આવી વાતોથી ફરક પડતો નથી. તે પતિ તરફથી વખાણની ઈચ્છા રાખતી નથી. કદાચ પતિ કોઈ વાતના વખાણ કરે તો પણ તેને એટલી ખુશી થતી નથી કારણ કે તેનું ધ્યાન પતિ કરતાં બીજા પર વધારે રહેવા લાગ્યું હોય છે. 

ઘરથી બહાર જવાના બહાના વધી જાય

જ્યારે પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે તે ઘરની બહાર વધારે સમય પસાર કરવા બહાના શોધતી રહે છે. ઓફિસથી લેટ આવવું, ઓફિસ વહેલા નીકળી જવું, ઘરના કામના બહાને વારંવાર બહાર જવું, મિત્રો સાથે મુવી સહિતના પ્લાન વારંવાર બનવા. આવા સંકેતો લગ્નજીવન માટે સારા નથી ગણાતા. 

સંબંધ માટે આનાકાની

પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે તેને પતિ સાથે સંબંધમાં રસ રહેતો નથી. સ્ત્રી શક્ય ત્યાં સુધી પતિથી દુર રહેવાનો પ્રયત્ન કરતી રહે છે. જ્યારે સ્ત્રીના મનમાં અન્ય કોઈના વિચાર હોય ત્યારે તે પોતાના પતિની નજીક જવાનું ટાળે છે. જ્યારે પત્ની સંબંધ બનાવવા માટે આનાકાની કરે ત્યારે પતિએ સાવધાન થઈ જવું જોઈએ. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
wife affairRelationship TipsExtra Marital Affaircouple goalરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news