Prev
Next
હોમRelationshipExtramarital Affair: અફેર પછી પતિને ચાન્સ આપતી પત્નીઓએ આ વાતો રાખવી ધ્યાનમાં, નહીં તો બીજો ચાન્સ આપ્યાનો અફસોસ કરવો પડશે

Extramarital Affair: અફેર પછી પતિને ચાન્સ આપતી પત્નીઓએ આ વાતો રાખવી ધ્યાનમાં, નહીં તો બીજો ચાન્સ આપ્યાનો અફસોસ કરવો પડશે

New Start After Extramarital Affair: અફેર કરી લીધા પછી પતિને અફસોસ થાય અને તે સાથે જીવન જીવવા બીજો ચાન્સ માંગે તો બીજો ચાન્સ આપવામાં કોઈ વાંધો નથી. પણ આ કામ કરતી વખતે પત્નીએ આ 4 વાતો ધ્યાનમાં રાખવી. જો આ વાતો ધ્યાનમાં ન રહે તો પતિને ચાન્સ આપવાનો અફસોસ કરવો પડે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 04, 2026, 12:41 PM IST
  • પતિના અફેર પછી બીજો ચાન્સ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું.
  • અફેર પછી પતિ સાથે નોર્મલ લાઈફ કેવી રીતે જીવવી ?
  • આ 4 મુદ્દા પર જો સ્ત્રી પોતે મક્કમ રહી શકે તે જરૂરી છે. 

Trending Photos

Extramarital Affair: અફેર પછી પતિને ચાન્સ આપતી પત્નીઓએ આ વાતો રાખવી ધ્યાનમાં, નહીં તો બીજો ચાન્સ આપ્યાનો અફસોસ કરવો પડશે

New Start After Extramarital Affair: લગ્નેતર સંબંધોની ઘટના સામાન્ય બનતી જાય છે. લગ્નેતર સંબંધમાં પડ્યા પછી પસ્તાવો પણ થાય છે. ખાસ કરીને પુરુષો અફેર કરીને મુશ્કેલીમાં પડે પછી લગ્નજીવન ન તુટે તે માટે પત્નીને બીજો ચાન્સ આપવા મનાવે છે. આ સમયે પત્નીના મનમાં મુંજવણ હોય છે. સ્ત્રીઓ સ્વભાવથી ઈમોશનલ હોય છે એટલે એક ઝાટકે સંબંધ તોડવાનો નિર્ણય કરી શકતી નથી. આવા સમયે પતિ જો બીજો ચાન્સ માંગે તો પત્ની પોતાના લગ્નજીવનને બચાવવા અને પતિ સાથે શાંતિથી જીવન જીવવા તેને બીજો ચાન્સ આપી દેતી હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પતિ પ્રત્યે પ્રેમ, સંબંધ બચાવવા માટે કે બાળકો માટે જો કોઈ પત્ની પોતાના પતિને અફેર માટે માફ કરી બીજો ચાન્સ આપે તો તેણે આ 4 વાતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ 4 વાતો ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી જ નિર્ણય લેવો. આ 4 મુદ્દા પર જો સ્ત્રી પોતે મક્કમ રહી શકે તે જરૂરી છે. નહીં તો પતિનું અફેર પુરું થયા પછી પણ તેની અસર જીવનભર સ્ત્રીને માનસિક રીતે પરેશાન કરી શકે છે. 

પતિને બીજો ચાન્સ આપતી વખતે કઈ વાતો ધ્યાનમાં રાખવી ?

લગ્નજીવનની સમસ્યાઓ 

પતિનું અફેર થવા પાછળ જો લગ્નજીવનની કોઈ સમસ્યા જવાબદાર હોય તો પતિ સાથે વાત કરી તે મુદ્દા પર ચર્ચા કરી લો. લગ્નજીવનમાં કોઈપણ સમસ્યા ચાલી રહી હોય તો તેને ઈગ્નોર કરવાને બદલે એકબીજા સાથે વાત કરી તેનું સમાધાન લાવો. ઘણીવાર નાની-નાની વાતોના કારણે પતિ પત્ની વચ્ચે અંતર વધી જાય છે અને પતિ બીજી સ્ત્રી તરફ આકર્ષિત થાય છે. આવા મુદ્દા પર પતિ સાથે ચર્ચા કરી લો. 

અફેરની વાતને વારંવાર વચ્ચે ન લાવો

જો પત્ની પતિને બીજો ચાન્સ આપવાનું નક્કી કરે તો તેણે મનથી મક્કમ રહેવું પડે છે. એકવાર પતિને માફ કરો પછી વારંવાર તેણે કરેલી ભુલને વચ્ચે ન લાવો. જો બીજો ચાન્સ આપવો હોય તો પહેલા પોતાના મનમાંથી ભૂતકાળને કાઢવો જરૂરી છે. જો ગુસ્સામાં વારંવાર એક જ વાત વચ્ચે આવે તો અફેર પુરુ થયા પછી પણ જીવનભર અફેરની અસર લગ્નજીવન પર રહેશે. 

પતિને દોષ દેવાનું છોડી દેવું

જો પતિને બીજો ચાન્સ આપવો હોય તો તેણે કરેલી ભુલ માટે તેને દોષ દેવાનું બંધ કરવું પડે. જો કોઈ સ્ત્રી મનથી મક્કમ બને તો જ આ શક્ય બને બાકી લગ્નજીવનની નાની-મોટી વાતોમાં વારંવાર પતિના અફેરને હથિયાર બનાવવાનું શરુ થઈ જાય છે. જો પતિને ચાન્સ આપો છો તો પછી પતિને દોષ દેવાનું, તેના વિશે ખરાબ વિચારવાનું બંધ કરી દો. 

જૂના દિવસોને ફરીથી જીવો

એકવાર અફેરની ભુલ કર્યા પછી પસ્તાવો કરી પતિ પાછો ફરે તો તેની સાથે નવી શરુઆત કરી ત્યારે કહેવાય જ્યારે તમે અફેર પહેલા જે રીતે જીવન જીવતા એ રીતે જીવવાનું શરુ કરો. લગ્નજીવનના શરુઆતના દિવસોને રીક્રેએટ કરો. અફેરની વાતને મનમાંથી કાઢ્યા પછી જ આ શક્ય બનશે. જો કોઈ પત્ની આ કામ ન કરી શકે તો પતિને બીજો ચાન્સ આપવાનો કોઈ ફાયદો નથી. તેથી લગ્નના શરુઆતી સમયની જેમ નોર્મલ રહી શકાય એમ છે કે નહીં તે નક્કી કર્યા પછી સેકન્ડ ચાન્સ વિશે વિચારો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
extramarital affairRelationship Tipsaffaircouple goalરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news