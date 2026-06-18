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  • /Fathers Day 2026: ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ, એક ગિફ્ટ જે આજના સમયમાં પિતા ઈચ્છતા હોય, આ વસ્તુ આપશો તો પપ્પા ખુશ થઈ જશે

Father's Day 2026: ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ, એક ગિફ્ટ જે આજના સમયમાં પિતા ઈચ્છતા હોય, આ વસ્તુ આપશો તો પપ્પા ખુશ થઈ જશે

How to Make Father's Day Special: દર વર્ષે જૂન મહિનાના ત્રીજા રવિવારે ફાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. સંતાન માટે જીવનભર સંઘર્ષ કરનાર પિતા માટે જો તમે આ દિવસને ખાસ બનાવવા માંગો છો તો તમને એવા ગિફ્ટ આઈડિયાઝ જણાવીએ જે તમારા પિતા માટે યાદગાર બની શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:23 PM IST
Father's Day 2026: ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ, એક ગિફ્ટ જે આજના સમયમાં પિતા ઈચ્છતા હોય, આ વસ્તુ આપશો તો પપ્પા ખુશ થઈ જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ, એક ગિફ્ટ જે આજના સમયમાં પિતા ઈચ્છતા હોય, આ વસ્તુથી પપ્પા ખુશ થશે
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