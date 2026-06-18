/Fathers Day 2026: ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ, એક ગિફ્ટ જે આજના સમયમાં પિતા ઈચ્છતા હોય, આ વસ્તુ આપશો તો પપ્પા ખુશ થઈ જશે

How to Make Father's Day Special: જૂન મહિનામાં ત્રીજા રવિવારે ફાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. ફાધર્સ ડે ના દિવસે પોતાના પિતા પ્રત્યેનો પ્રેમ, સન્માન અને આભાર વ્યક્ત કરવાનો હોય છે. આ વર્ષે 21 જૂનના રોજ ફાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવશે. જો તમે પણ તમારા પપ્પા માટે આ ફાધર્સ ડે ને યાદગાર બનાવવા માંગો છો તો તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
આજે તમને કેટલીક એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને તમે ફાધર્સ ડે પર પોતાના પપ્પાને ગિફ્ટ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓમાંથી એક ગિફ્ટ એવી છે જે દરેક પિતા તેના સંતાન પાસેથી ઈચ્છતા હોય છે પણ કહી શકતા નથી. જો તમે આ વસ્તુ ફાધર્સ ડે ના દિવસે પિતાને ગિફ્ટ કરશો તો ફાધર્સ ડે તમારા પપ્પા માટે ખરેખર યાદગાર અને ખાસ બની જશે.
ફાધર્સ ડે માટે ગિફ્ટ આઈડિયા
ફિટનેસ બેન્ડ
આજના સમયમાં પિતા માટે બેસ્ટ અને ઉપયોગી ગિફ્ટ સાબિત થઈ શકે છે ફિટનેસ બેન્ડ. તમે તમારા ફાધરને સ્માર્ટ વોચ પણ ગિફ્ટ કરી શકો છો જેના દ્વારા પણ તેમની ફિટનેસ ફરતે ધ્યાન આપી શકે. સંતાનોને સારું ભવિષ્ય આપવાના સંઘર્ષમાં પિતા પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખતા નથી જેના કારણે મોટી ઉંમરમાં તેમને અલગ અલગ સમસ્યાઓ થતી હોય છે. આ સમયે તેમને ફિટનેસ બેન્ડ કે સ્માર્ટ વોચ ઉપયોગી સાબિત થશે અને તમે પણ તેમના સ્વાસ્થ્યને મોનિટર કરી શકશો.
પપ્પા માટે કપડાની શોપિંગ
દરેક ઘરમાં આ સ્થિતિ જોવા મળે છે જ્યારે પણ પરિવારના લોકો માટે વસ્તુઓ લેવાની વાત હોય તો તે લિસ્ટમાં પિતા પોતાનું નામ સૌથી છેલ્લું રાખે છે.. પરિવારની જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં ઘણી વખત પિતા પોતાના માટે વસ્તુઓ લેવાનું પણ ટાળતા હોય છે.. ફાધર્સ ડે પર પિતાને સ્પેશિયલ ફીલ કરાવવું હોય તો તેમના માટે તેમની પસંદના કપડાની શોપિંગ કરો. એક પિતા માટે સૌથી ખાસ સમય એ હોય છે જ્યારે તેના સંતાન તેના માટે શોપિંગ કરે.
સલુનમાં ગ્રૂમિંગ સેશન
જરૂરી નથી કે સલૂનમાં જઈને ગ્રૂમિંગ જેવી સુવિધા યુવાનો જ લઈ શકે. તમે ફાધર્સ ડે પર તમારા પિતા માટે પણ આ પ્રકારનું સેશન બુક કરાવી શકો છો. ક્યાં જઈને તમારા પિતા અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી રિલેક્સ ફીલ કરી શકે છે..
વોલેટ
ફાધર્સ ડે ને સ્પેશિયલ બનાવવા માટે તમે તમારા પિતા માટે સ્પેશિયલ કસ્ટમાઈઝ વોલેટ પણ તૈયાર કરાવી શકો છો. જેમાં તેમનું નામ હોય અથવા તો તેમનો ફોટો કે પરિવારનો ફોટો સેટ કરેલો હોય.. પિતા માટે આ પ્રકારની ગિફ્ટ પણ ખાસ રહેશે.
પિતાને એક આખો દિવસ આપો
આ બધી જ વસ્તુ કરતાં બેસ્ટ ગિફ્ટ અને દરેક પિતા ઈચ્છતા હોય તેવી ગિફ્ટ છે સમય.. જો તમે તમારા પિતાને સૌથી બેસ્ટ અને જીવનભર યાદ રહે તેવી ગિફ્ટ આપવા માંગો છો તો ફાધર્સ ડે ના દિવસે પોતાના પિતા સાથે સમય પસાર કરો, તેમની સાથે વાતો કરો. આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાના કરિયર અને જવાબદારી નિભાવવા માટે વ્યસ્ત થઈ જાય છે જેના કારણે માતા-પિતા માટે પણ સમય રહેતો નથી. આવી વ્યસ્તતા વચ્ચે એક આખો દિવસ સમય કાઢીને તમે તમારા પિતા સાથે રહેશો તો તેનાથી મોટી ગિફ્ટ તેમના માટે બીજી કોઈ નહીં હોય.
તો જો આ ફાધર્સ ડે ને તમે પણ ખાસ બનાવવા માંગો છો તો બીજું કંઈ જ ન કરો બસ તમારા પિતા માટે સમય કાઢો અને રવિવાર નો આખો દિવસ તેમની સાથે પસાર કરો.