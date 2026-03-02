Romantic Married Life: 40 ની ઉંમરમાં પણ લગ્નજીવનમાં રહેશે જુવાની જેવો પ્રેમ, બસ આ 3 કામને આપો મહત્વ
Romantic Married Life: કપલની ઉંમર જ્યારે 40 ની નજીક પહોંચે છે ત્યારે તેમની વચ્ચે આકર્ષણ, રોમાંચનો અભાવ સર્જાવા લાગે છે. પતિ-પત્ની તેમની જવાબદારીઓના કારણે અંગત જીવન પર ધ્યાન આપતા નથી જેના કારણે લગ્નના વર્ષો પછી લવ લાઈફ બોરિંગ થઈ જાય છે. બોરિંગ થયેલી લવ લાઈફને પણ આ 3 કામ કરીને રોમાંચ અને રોમાંસથી ભરપુર બનાવી શકાય છે.
- પતિ-પત્ની તેમની જવાબદારીઓના કારણે અંગત જીવન પર ધ્યાન આપતા નથી.
- બોરિંગ થયેલી લવ લાઈફને પણ આ 3 કામ કરીને રોમાંચથી ભરપુર બનાવી શકાય.
- 40 વર્ષ પછીનો સમય એવો હોય છે જ્યારે વ્યક્તિ પ્રેમ માટે વધારે તરશે છે.
Trending Photos
Romantic Married Life: 40 ની નજીક પહોંચેલા અનેક કપલ એવા હશે જે એવું માનવા લાગે છે કે લગ્નની શરુઆતમાં જેવું આકર્ષણ, પ્રેમ હતા તે હવે નથી. લગ્નજીવન પણ બોરિંગ લાગવા લાગે છે. સવારથી સાંજ સુધીમાં પતિ-પત્ની પોતાની જવાબદારીઓ પુરી કરવામાં વ્યસ્ત રહે છે, લગ્નના અમુક વર્ષો પછી પતિ-પત્ની વચ્ચે વાત પણ ઘરની જવાબદારી, બાળકો, તેમના અભ્યાસની જ થતી હોય છે. આવું જીવન જીવતા કપલ એકબીજાથી પણ કંટાળી જતા હોય છે. જો કે સારી વાત એ છે કે તમે ઈચ્છો તો બોરિંગ થયેલા લગ્નજીવનને 1 દિવસમાં બદલી શકો છો. તેના માટે બસ એક નવી શરુઆત કરવાની છે.
પતિ અને પત્ની બંને જો નક્કી કરે તો લગ્નના વર્ષો પછી પણ જુવાની જેવો પ્રેમ લગ્નજીવનમાં જળવાઈ રહે છે. અને આવો પ્રેમ હોવો પણ જોઈએ. કારણ કે વ્યક્તિની ઉંમર જેમ જેમ વધે તેમ તેમ તેની પ્રેમ અને હુંફની જરૂરીયાત પણ વધે છે. 40 વર્ષ પછીનો સમય એવો હોય છે જ્યારે વ્યક્તિ પ્રેમ માટે વધારે તરશે છે. આ ઉંમરે વ્યક્તિને એવા સાથીની જરૂર હોય જે તેને મહત્વ આપે, પ્રેમ કરે, તેની ચિંતા કરે. વધતી વયે પણ પતિ-પત્નીન એકબીજાના પ્રેમની જરૂર હોય છે. તો ચાલો જાણીએ એવા 3 કામ કયા છે જેને કરવાથી બોરિંગ થયેલા લગ્ન જીવનમાં જુવાની જેવો પ્રેમ જાગૃત થઈ શકે છે. જો કોઈ કપલ કાયમ માટે આ કામ કરવાનું શરુ કરે તો તેના જીવનનો હનીમૂન ફેઝ વધતી વયે પણ યથાવત રહી શકે છે.
એકબીજા સાથે ફ્લર્ટ કરવાનું ન છોડો
સગાઈથી લગ્ન સુધીમાં અને લગ્ન થયાના 2 વર્ષ સુધીમાં પતિ-પત્ની બન્યા પછી પણ ફ્લર્ટિંગ, છેડછાડ થતી રહી છે. પરંતુ પછી જવાબદારીઓ, નાની મોટી પરેશાનીઓના કારણે કપલ ગંભીર બની જાય છે અને એકબીજા સાથેની છેડછાડ બંધ કરી દે છે. તો સૌથી પહેલા તો ફરી એકવાર એકબીજા સાથે ફ્લર્ટિંગ, ટેક્સટિંગ, છેડછાડ, મજાક મસ્તી શરુ કરી દો. આ શરુ કરશો એટલે તુરંત સંબંધમાં અલગ જ આનંદનો અનુભવ કરશો.
ફિઝિકલ ટચ
લગ્નજીવનમાં ઈન્ટીમસી અને ફિઝિકલ ટચ જરૂરી છે. ફિઝિકલ ટચ શારીરિક જરૂરિયાત માટે જ હોય છે એવું નથી. ઘણીવાર વિશ્વાસ, ગાઢ પ્રેમ અને હુંફનો અનુભવ કરવા માટે પણ ફિઝિકલ ટચ જરૂરી છે. કામમાં દિવસ ખરાબ પસાર થયો હોય, ટેન્શન વધી ગયું હોય તેવા સમયે પતિ કે પત્ની હાથ પકડે, ગળે લગાડે કે પાસે બેસે તો પણ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. પાર્ટનરનો ટચ જાદુની જેમ કામ કરે છે. પ્રયત્ન કરો કે રોજ એકબીજા સાથે આવો સમય પસાર કરો. એટલે કે પાર્ટનરને ગળે ગલાડો, તેની નજીક બેસો.
સૂતા પહેલા ડિજીટલ ડિટોક્સ
લગ્નજીવનને બોરિંગમાંથી રોમાંન્ટિક બનાવવું હોય તો આ કામ દરેક કપલે કરવું જોઈએ. શક્ય હોય તો બેડરુમમાં ફોનનો ઉપયોગ કરવો જ નહીં. રાતના સમયે મોટાભાગના કપલ ટાઈમ પાસ માટે જ ફોન સ્ક્રોલ કરતાં રહે છે. એકબીજાની પાસે સૂતા સૂતા પણ ડિજિટલ દુનિયામાં વ્યસ્ત રહેવાનું છોડી એકબીજા સાથે વાત કરવાનું શરુ કરો. પતિ અને પત્ની બંનેએ નિયમ બનાવી લેવો કે બેડરુમમાં સૂતા પહેલા ફોનનો ઉપયોગ ન કરવો.
પતિ પત્નીએ આ 3 ફેરફાર પોતાની જીવનશૈલીમાં કરવા જોઈએ. આ ટીપ્સ ફોલો કરવાનું શરુ કરશો એટલે પહેલા દિવસથી જ લગ્નજીવનમાં ઉત્સાહ વધવા લાગશે. એવું જરૂરી નથી કે આ કામ ફક્ત પતિ જ કરે. પત્ની પણ શરુઆત કરી શકે છે. લગ્નજીવન કંટાળાજનક બની ગયું હોય તો તમે તમારા વર્તનમાં આવા ફેરફાર કરી પાર્ટનરને સરપ્રાઈઝ કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે