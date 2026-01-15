Prev
Relationship Tips: તમારો પાર્ટનર તમારા કરતાં સાવ અલગ હોય તો આ રીતે સંબંધને બનાવો ખુશહાલ

Relationship Tips: તમારા પાર્ટનર જો તમારાથી બિલકુલ અલગ હોય તો સંબંધને ખુશહાલ કેવી રીતે બનાવવા તેના વિશે આજે તમને જણાવીએ. કારણ કે જ્યારે બે લોકો એકબીજાથી અલગ હોય ત્યારે તેમની પસંદ નાપસંદ, શોખ, ઈચ્છાઓ બધું જ અલગ હોય છે. આ સ્થિતિમાં સારો તાલમેલ જાળવી ખુશ કેવી રીતે રહેવું ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:36 AM IST

Relationship Tips: એવું તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે ઓપોઝિટ એક્ટ્રેક્ટ. પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે બે લોકો એકબીજાથી અલગ હોય ત્યારે સાથે રહેવું મુશ્કેલ પણ થઈ શકે છે. કારણ કે કપલની પર્સનાલિટી જ્યારે એક સમાન ન હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે ટકરાવ થવાની સ્થિતિ પણ વધારે સર્જાતી હોય છે. કારણ કે તેમના શોખ, પસંદ નાપસંદ, ઈચ્છાઓ બધું જ અલગ હોય છે. તેની સામે જે લોકો એક સરખા હોય છે તેઓ વધારે ખુશ રહે છે. 

જો તમારા પાર્ટનર તમારાથી સાવ અલગ હોય તો પણ તમે ખુશહાલ જીવન જીવી શકો છો. તેના માટે બસ તમારે આ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. રિસર્ચ અનુસાર જો તમારો પાર્ટનર તમારા કરતાં અલગ છે તો સંબંધને ખુશહાલ બનાવવા માટે ખુલા મને વાત કરો. એકબીજાની પસંદ નાપસંદને સમજો, નવી વસ્તુઓ સાથે અજમાવો. એકબીજાના વખાણ કરો અને વ્યક્તિગત વિકાસ પર ધ્યાન આપો.  

શોધકર્તાઓ અલગ અલગ સ્વભાવના પાર્ટનર હોય છે તેમના પર રિસર્ચ કરી હતી જેમાં શાંત અને મિલનસાર, દયાળુ અને આલોચનાત્મક, બિંદાસ્ત અને વ્યવસ્થિત, ચિંતિત અને સ્થિર વ્યક્તિત્વવાળા લોકો પર ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા. રિસર્ચ અનુસાર વ્યક્તિની આદતો અને ભાવનાત્મક સ્થિરતા સંબંધને આકાર આપે છે. જે લોકો વધારે ચિંતિત અને મૂડી હોય છે તેમના પાર્ટનરની પર્સનાલિટી કેવી પણ હોય તે ચિંતિત જ રહે છે. જે લોકો સંગઠિત, જવાબદાર અને મિલનસાર હોય છે તે સંબંધમાં વધારે સંતુષ્ટ રહે છે. 

જો કોઈ વ્યક્તિ હંમેશા અસુરક્ષિત અનુભવ કરે અને નાની નાની વાતો પર વધારે રિએક્ટ કરે તેના સંબંધમાં તણાવ વધે છે. જે લોકો દયાળુ, જવાબદાર હોય છે તે સમસ્યાનું પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાધાન કરે છે. 

સંબંધને ખુશહાલ રાખવાની ટીપ્સ

- પોતાની આદતોને ઓળખો અને સમજો કે તમે ક્યારે વધારે ચિંતિત કે ગુસ્સામાં રહો છો.
- શાંત અને દયાળુ બનો, પાર્ટનર સાથે ધીરજ રાખો, તેને સાંભળો અને રિએક્ટ કરવાને બદલે રિસ્પોન્ડ કરો.
- પોતાની જાતને પ્રશ્ન કરો કે શું તમે એકબીજા સાથે સારો વ્યવહાર કરો છો
- કંપેટિબિલિટી પર વધારે ધ્યાન ન આપો. હાથની આંગળીઓ પણ સરખી હોતી નથી. તેથી જરૂરી નથી કે તમારા પાર્ટનર તમારી જેવા જ હોય. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

