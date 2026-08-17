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Personality Change: જે તમને ઈગ્નોર કરે છે તે કરવા લાગશે તમારી કદર, પોતાના સ્વભાવમાં આ 5 ફેરફાર કરી લો

Personality Change: જો તમે કોઈ સાથે રિલેશનશીપમાં છો અને તમને લાગે છે કે સામેની વ્યક્તિ તમારી કદર નથી કરતી કે પછી તમને ઈગ્નોર કરે છે તો સંબંધમાં પોતાની વેલ્યૂ વધારવા માટે આ 5 ફેરફાર પોતાના સ્વભાવમાં કરો. આ ફેરફાર તમારી લાઈફ બદલી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:49 AM IST
Personality Change: જે તમને ઈગ્નોર કરે છે તે કરવા લાગશે તમારી કદર, પોતાના સ્વભાવમાં આ 5 ફેરફાર કરી લો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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