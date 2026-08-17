/Personality Change: જે તમને ઈગ્નોર કરે છે તે કરવા લાગશે તમારી કદર, પોતાના સ્વભાવમાં આ 5 ફેરફાર કરી લો

Personality Change: પ્રેમમાં ઘણીવાર યુવતીઓને એવું લાગતું હોય છે કે તેનો પાર્ટનર તેની વેલ્યુ નથી કરતો, તેને મહત્વ નથી આપતો. સામેની વ્યક્તિને પ્રેમ, સમય, મહત્વ બધું જ આપો તેમ છતાં તેને તમારી કદર ન હોય તો ગુસ્સો આવે, ઝઘડો કરવાનું મન થાય છે. પરંતુ આમ કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. ઝઘડા કરવાથી તમારો પાર્ટનર તમારી વેલ્યુ સમજશે નહીં. સંબંધમાં પોતાનું મહત્વ વધે તે માટે સ્વભાવમાં 5 ફેરફાર કરો. આ ફેરફાર એવા છે જેને અપનાવશો એટલે કંઈપણ કહેવાની જરૂર નહીં પડે અને પાર્ટનરને તમારી વેલ્યુ સમજાઈ જશે.
પોતાના પર ધ્યાન આપો
સૌથી પહેલા તો પાર્ટનર કરતાં વધારે ધ્યાન પોતાનું રાખો. 99 ટકા યુવતીઓ પ્રેમમાં પડે પછી પોતાના કરતાં વધારે પાર્ટનરનું વિચારતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં એક સમય પછી પાર્ટનર તમારી વેલ્યુ કરવાનું છોડી દેશે. લાઈફમા પાર્ટનર આવે પછી પણ પોતાના માટે સમય કાઢો, મિત્રો માટે સમય કાઢો, પરિવાર માટે સમય કાઢો. જો તમે પોતાની લાઈફમાં પણ બીઝી રહેશો તો પાર્ટનરને પણ તમારી વેલ્યુ થશે. ત્યારબાદ એ પ્રયત્ન કરશે તે તેની વેલ્યુ તમારી લાઈફમાં બીજા કરતાં વધે.
આત્મસમ્માન જાળવો
સંબંધમાં આત્મસમ્માન જાળવવું જરૂરી છે. એક પણ એવી વાત ચલાવી ન લો જેમાં તમારી સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ જળવાતી ન હોય. આત્મસમ્માન એટલે અભિમાન નહીં પણ પોતાની લાગણીની વેલ્યુ કરવી. જો તમારો પાર્ટનર તમને કોઈ વાતમાં નીચું દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને સ્વીકારી ન લો.
સતત અવેલેબલ ન રહો
રિલેશનશીપ એક્સપર્ટ અનુસાર જો તમે કોઈ માટે સતત અવેલેબલ રહો છો તો તેનાથી સામેની વ્યક્તિ તમારી વેલ્યુ ક્યારેય નહીં કરે. તેના માટે તમારી હાજરી સ્વાભાવિક અને નોર્મલ બની જશે. તમે ખાસ નહીં રહો. એટલા માટે કોઈ માટે સતત હાજર ન રહો. પ્રેમમાં વ્યક્તિને તમારી ખામીનો અનુભવ થવો જોઈએ. તો તમારી હાજરીનું મહત્વ રહે.
પોતાની ખુશી માટે બીજા પર નિર્ભર ન રહો
લાઈફમાં તમે ખુશ રહેશો કે દુ:ખી તેનો આધાર બીજા પર ન હોવો જોઈએ. તમારી ખુશી તમારા હાથમાં હોય છે. તમને બીજા ખુશ રાખે તો તમે ખુશ રહો તેવું ન હોવું જોઈએ. પોતાની ખુશીનું કારણ તમે પોતે બનો.
મનમાંથી બ્રેકઅપનો ડર કાઢો
જ્યારે યુવતી કોઈને પ્રેમ કરે છે તો તેના મનમાં ડર હોય છે કે બ્રેકઅપ થઈ જશે તો, પાર્ટનર વિના કેમ રહી શકાશે. આવો ડર મનમાંથી કાઢી નાખો. પોતાની જાતને નબળી ગણવાનું બંધ કરો. આવા ડરના કારણે જ યુવતી પોતાને ન ગમતા કામ પણ કરે છે. અને પછી પસ્તાવાનો વારો આવે છે. તેથી પહેલાથી જ મનમાંથી ડર કાઢી નાખો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)