Move on Happily: જાણો બ્રેકઅપ પછી મૂવ ઓન કેવી રીતે કરવું અને શું કરવાથી ખુશ રહી શકાય
How to Move on Happily: સંબંધ તુટે તે પછીનો સમય સૌથી મુશ્કેલ સમય હોય છે. આ સમયે કેટલીક ભુલો કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી દુ:ખ અને અવસાદમાં જ રહે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જ યોગ્ય રીતે મૂવ ઓન કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ ખુશી ખુશી જીવનમાં આગળ વધી જાય છે.
How to Move on Happily: બ્રેકઅપ કોઈપણ વ્યક્તિ માટે ઇઝી નથી હોતું. રિલેશનશિપમાં બ્રેકઅપનો સમય એવો હોય છે જેમાં એકલતા અને અસહ્ય પીડાનો અનુભવ થાય છે. બ્રેકઅપના દુઃખમાંથી બહાર આવવું મુશ્કેલ હોય છે. ઘણા લોકો વર્ષો વીતી જાય તો પણ બ્રેકઅપમાંથી બહાર આવી શકતા નથી. તેઓ જીવનમાં આગળ વધી જાય છે પરંતુ મનથી મૂવ ઓન કરી શકતા નથી અને ખુશ પણ રહી શકતા નથી. આવું ન થાય તે માટે બ્રેકઅપ પછી શું કરવું અને શું ન કરવું તે જાણવું જરૂરી છે. બ્રેકઅપ પછી કરેલી કેટલીક ભૂલના કારણે વ્યક્તિ હંમેશા દુઃખનો અનુભવ કરે છે. જ્યારે યોગ્ય રસ્તો પસંદ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ ખુશી ખુશી મૂવ ઓન કરી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ બ્રેકઅપ પછી શું ન કરવું જેથી મૂવ ઓન કરવું સરળ રહે.
ક્લોઝરની રાહ ન જુઓ
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે બ્રેકઅપ થઈ જાય તો પછી એક્સ પાસેથી ક્લોઝર લેવાનો પ્રયત્ન ન કરો. ઘણા લોકો બ્રેકઅપ પછી છેલ્લી વખત મળવા માટે એક્સને રિક્વેસ્ટ કરે છે, તેની સાથે વાતો કરે છે અને બ્રેકઅપ શું કામ કર્યું તેનું કારણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આમ કરવાથી વધારે તકલીફ થાય છે અને જીવનમાં આગળ વધી શકાતું નથી. વ્યક્તિ તે જ વિચારમાં અટકી જાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જ્યારે પાર્ટનર બ્રેકઅપ કરે તો તેની સાથે વાતચીત બંધ કરી દો. અને પોતાનું રૂટીન ફોલો કરવા લાગો થોડા દિવસમાં જ મન શાંત થઈ જશે.
જૂની ચેટ અને ફોટો ન રાખો
જ્યારે બે વ્યક્તિ રિલેશનશિપમાં હોય ત્યારે વર્ષો જૂના ફોટો અને ચેટ સાચવીને રાખતા હોય છે પરંતુ જો કોઈ પણ કારણસર સંબંધ તૂટી જાય તો સૌથી પહેલાં ચેટ અને ફોટોને ફોનમાંથી ડીલીટ કરી દો. ફોટોને વારંવાર જોઈને જુના દિવસોને યાદ કરવાથી દુઃખી થવાય છે. આમ પણ જો સંબંધ જ નથી રહ્યો તો તેને યાદો રાખવાનો કોઈ મતલબ બનતો નથી. જો તમે જૂની યાદોને સાચવી રાખશો તો મૂવ ઓન નહીં કરી શકો. તેથી જૂની ચેટ અને ફોટોને ફોનમાં રાખો નહીં.
ઉતાવળ ન કરો
ક્યારે બ્રેકઅપ થાય છે ત્યારે વ્યક્તિ દુઃખી હોય છે. ઘણા લોકો પોતે દુઃખી નથી તેવું દેખાડવા અને અનુભવ કરવા ઉતાવળ કરવા લાગે છે. પરંતુ આવું ન કરો. પોતાની સાથે જ થોડો સમય પસાર કરો જો રડવાનું મન થાય તો રડી લો. કોઈ ખાસ મિત્ર હોય તો તેની સાથે પોતાના દિલની વાતો કરી લો. બ્રેકઅપ પછી પોતાના માટે સમય કાઢો અને નોર્મલ દેખાવાની ઉતાવળ ન કરો..
એક્સના મિત્ર બનવાનો પ્રયત્ન ન કરો
ઘણા લોકો બ્રેકઅપ પછી પોતાના એક્સના મિત્ર બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેથી તે તેની નજીક રહી શકે. પરંતુ આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. જેને બ્રેકઅપ કર્યું છે તે આરામથી આગળ વધી જશે અને તમે તેના મિત્ર બનીને રહેશો તો સતત તેના સંપર્કમાં રહેશો આમ કરવાથી તમે જીવનભર દુઃખી રહેશો. તેથી બ્રેકઅપ થાય એટલે એક્સ અને તેના પરિવારના લોકોથી દૂર રહેવું જ હિતાવહ છે. દૂર રહેવાથી ઝડપથી મૂવ ઓન કરી શકો છો.
સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટોક ન કરો
આ ભૂલ મોટાભાગના યુવાનો કરતા હોય છે. બ્રેકઅપ પછી સોશિયલ મીડિયા પર એક્સને ફોલો કરે છે અને તેને સ્ટોક પણ કરતા હોય છે. આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. તમે પાર્ટનરની રોજની પોસ્ટ અને તેની બ્રેકઅપ પછીની લાઈફ જોઈને દુઃખી જ રહેશો તેથી સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટોકિંગ કરવાનું બંધ કરી દેવું.
રિબાઉન્ડ રિલેશનશિપથી બચો
રિબાઉન્ડ રિલેશનશિપ એટલે કે બ્રેકઅપ પછી તુરંત જ નવા રિલેશનશિપમાં જવું. ઘણા યુવાનો એવું માને છે કે એક વ્યક્તિથી અલગ થઈને બીજાની નજીક આવી જવાથી બ્રેકઅપનું દુઃખ ભૂલી જવાય છે. પરંતુ આ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે બ્રેકઅપ પછી તુરંત જ નવા સંબંધમાં જોડાઈ જાવ છો તો તમે પોતે જ ગૂંચવાઈ જશો. સાથે જ ઇનર હીલિંગ પણ અટકી જશે.
મૂવ ઓન પછી ખુશ કેવી રીતે રહેવું ?
બ્રેકઅપ પછી વ્યક્તિ દુઃખી રહે તે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. પરંતુ જીવનભર દુઃખી રહેવાને બદલે મૂવ ઓન પછી ખુશ રહી જિંદગી આગળ વધારવી જોઈએ. મૂવ ઓન કરીને ખુશ રહેવા માટે સૌથી સારો રસ્તો છે કે પોતાના પર ધ્યાન દેવાનું શરૂ કરો. પોતાના શોખ પૂરા કરો અને નવી વસ્તુઓ શીખવાની શરૂઆત કરો. બ્રેકઅપ પછી એકલા રહેવાને બદલે મિત્રો કે પરિવારના લોકો સાથે સમય પસાર કરો. જો તમે બીજી કોઈ એક્ટિવિટી કરી ન શકો તો એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરો. તેનાથી શારીરિક અને માનસિક હેલ્થ સુધરશે અને જુના વિચારોમાંથી આગળ વધવાની પ્રેરણા પણ મળશે.
