/Unhappy Wife: લગ્નજીવનમાં પત્ની નાખુશ હોય ત્યારે પતિ સાથે આવું વર્તન કરે, પત્નીમાં આ 5 ફેરફાર જોવા મળે તો ઈગ્નોર ન કરતાં

5 Signs Of Unhappy Wife: લગ્નજીવનમાં બધું બરાબર ચાલતું હોય અને અચાનક પત્નીના વર્તનમાં ફેરફાર થઈ જાય તો તે ખતરાની ઘંટી હોય શકે છે. પત્નીના વર્તનમાં થતા ફેરફાર એ વાતનો સંકેત પણ હોય શકે છે કે પત્ની કોઈ વાતથી નાખુશ છે. પતિથી નાખુશ પત્ની ઘરમાં વિચિત્ર વર્તન કરવા લાગે છે. નાખુશ પત્નીનું વર્તન કેવું હોય ચાલો તમને જણાવીએ.
5 Signs Of Unhappy Wife: પતિ, પત્નીના સંબંધો પ્રેમ અને વિશ્વાસ પર ટકેલા હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે જ્યારે પત્ની લગ્નજીવનમાં પણ એકલતા અને ઉદાસી અનુભવવા લાગે છે. ઘણી વખત પત્નીનું વર્તન અચાનક જ બદલી જાય છે. પત્નીના બદલાયેલા વર્તન પર પતિ ધ્યાન આપતા નથી, જેના કારણે તેમનું લગ્નજીવન વધારે ખરાબ થવા લાગે છે. લગ્નજીવનમાં પત્નીનું વર્તન ત્યારે બદલે છે જ્યારે તે પોતાના પાર્ટનરથી એટલે કે પતિથી ખુશ ન હોય. લાંબા સમય સુધી પત્ની લગ્નજીવનની કોઈ વાતને લઈને નાખુશ હોય તો તેના વર્તનમાં આ 5 ફેરફાર આવી જાય છે. પત્નીના આ બદલાયેલા વર્તનને ઇગ્નોર કરવાની બિલકુલ ન કરવી. આ સંકેતો પરથી સમજી જવું કે પત્ની નાખુશ છે અને તે માનસિક રીતે તમારાથી દુર જઈ રહી છે.
પતિથી દૂર રહેવું અને વાત ન કરવી
સામાન્ય રીતે ઝઘડા પછી પણ પત્ની પતિ સાથે વાતચીત કરવાનું બંધ કરતી નથી. કોઈના કોઈ બહાને તે પતિ સાથે વાત કરી જ લેતી હોય છે, પરંતુ જ્યારે પત્ની પતિથી નાખુશ હોય કે કોઈ વાત તેને દુઃખી કરી રહી હોય તો તે પતિથી દૂર રહેવા લાગે છે અને તેની સાથે વાત કરવાનું પણ ટાળે છે. લાંબા સમયથી સંબંધથી પત્ની નાખુશ હોય તો તે ધીરે ધીરે પોતાના મનની વાત શેર કરવાનું પણ બંધ કરી દે છે.
નાની નાની વાત પર ગુસ્સો કરવો
જ્યારે લગ્નજીવનથી પત્ની નાખુશ હોય તો તે વાતનું ફ્રસ્ટ્રેશન નાની નાની વાતો પર નીકળે છે. પત્ની ઘરમાં કારણ વિના ગુસ્સો કરવા લાગે છે. પત્ની આવું કરે તો સમજી લેવું કે તેના મનમાં કંઈક અલગ જ ચાલી રહ્યું છે પણ તે પોતાની લાગણીને બહાર કાઢી નથી શકતી એટલે નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો કરે છે. આવું થાય ત્યારે પત્ની સાથે ઝઘડો કરવાને બદલે પતિએ તેની સાથે પ્રેમથી વાત કરી તેના મનની વાત જાણવી જોઈએ.
પતિની વાતમાં રસ ન લેવો
લગ્નજીવનથી નાખુશ પત્નીને પોતાના પતિની વાતોમાં રસ પણ રહેતો નથી. પત્ની પોતાની વાતો શેર કરવાનું તો બંધ કરી દે છે પણ જ્યારે પતિ પોતાની વાત કરતો હોય ત્યારે તેમાં પણ પત્ની રસ લેતી નથી. પત્નીમાં પહેલા જેવો ઉત્સાહ રહેતો નથી.
પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું બંધ કરી દેવું
પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની બાબતમાં પત્ની પતિ કરતા વધારે એક્સપ્રેસિવ હોય છે. ખાસ દિવસો હોય ત્યારે તે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું ચૂંકતી નથી. પરંતુ જ્યારે પત્ની, પતિથી નાખુશ હોય ત્યારે તે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું પણ બંધ કરી દે છે. પતિની નજીક જવું, તેના વખાણ કરવા, તેની સાથે બેસવું તે બધું જ પત્ની બંધ કરી દે છે અને એકલી રહેવા લાગે છે. પત્ની આવું કરે તો સમજી લેવું કે તેના મનમાં કોઈ મોટી વાત છે.
અચાનક જ શાંત થઈ જવું
પત્ની લગ્નજીવનથી કે પતિથી ખુશ નથી તે વાતનો સૌથી મોટો સંકેત છે અચાનક જ શાંત થઈ જવું. પતિ પત્ની વચ્ચે સામાન્ય બાબતે ઝઘડો થયો હોય કે કોઈ મન દુઃખ હોય તો પત્ની પતિ સાથે જ વાત કરવાનું બંધ કરે છે. પરંતુ જ્યારે પત્ની લગ્નજીવનથી જ નાખુશ હોય કે કોઈ મોટી વાત તેના મનમાં હોય ત્યારે તે ઘરમાં પણ બિલકુલ ચૂપ થઈ જાય છે. નાખુશ પત્ની ફરિયાદો પણ કરતી નથી. પત્નીના વર્તનમાં આવું પરિવર્તન થાય તો સમજી લેવું કે પત્ની માનસિક રીતે તમારાથી દૂર જઈ રહી છે. એટલા માટે જ તે પોતાની કોઈપણ પ્રકારની ફીલિંગ્સને શેર કરતી નથી.
