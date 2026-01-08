Prev
મિત્રો સાથે હસવું-બોલવું અને પત્ની બોલાવે તો ગુસ્સો... શું તમારા પતિ પણ કરે છે આવું વર્તન ? તો જાણો શું હોય તેના કારણો

Husband Weird Behavior Reasons: ઘણી મહિલાઓની ફરિયાદ હોય છે કે તેમના પતિ ઓફિસમાં સાથે કામ કરતાં લોકો સાથે અને પોતાના મિત્રો સાથે શાંતિથી અને પ્રેમથી વાતો કરતા હોય છે પરંતુ ઘરે આવે ત્યારે તેમનું વર્તન બદલી જાય છે. ઘરના લોકો પર ગુસ્સો ઉતારે છે અને ઝઘડા પણ કરે છે. આવું થવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર હોય ચાલો જાણીએ. 
 

Jan 08, 2026

Husband Weird Behavior Reasons: ઘણા લોકોને એવો અનુભવ થતો હોય છે કે પરિવારના અમુક સભ્યો બહારના અજાણ્યા લોકો સાથે તો સારી રીતે વાતચીત કરે છે પરંતુ ઘરમાં આવીને તેમનો મગજ સાતમા આસમાને પહોંચી જાય. આવું સામાન્ય રીતે પુરુષોના વર્તનમાં થતું હોય છે. પત્નીઓની ફરિયાદ હોય છે કે તેઓ પતિ ઓફિસથી આવે તેની રાહમાં હોય છે અને પતિ ઓફિસથી આવી ગુસ્સામાં વર્તન કરે છે. 

પહેલી નજરમાં આ વિચિત્ર લાગે છે. કારણ કે પતિ પોતાના મિત્રો સાથે અને ઓફિસના સહકર્મીઓ સાથે શાંતિથી વાતચીત કરે છે પરંતુ જ્યારે પત્ની વાત કરે તો તેના પર ભડકી જાય છે. પરંતુ આવી સ્થિતિ પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. પતિનું વર્તન ઘરે શા માટે બદલી જાય છે ચાલો તમને જણાવીએ. 

પતિનું વર્તન ઘરમાં બદલી જવાના કારણો

- પોતાના વ્યક્તિ સાથે ઝઘડો ઝડપથી થાય છે કારણ કે તેમના તરફથી આપણને અપેક્ષાઓ હોય છે. પતિની પણ ઈચ્છા હોય કે ઘરે તેની વાત સાંભળે, તેને મી ટાઈમ મળે, દોડધામ પછી આરામ મળે. ઘરે આવ્યા પછી આવું ન થાય તો પતિ નાની-નાની વાત પર ભડકી જાય છે. તેથી તે ઘરના લોકો પર ગુસ્સે થઈ જાય છે.

- અજાણ્યા લોકો કે મિત્રો સામે પતિ પોતાની લાગણી અને ગુસ્સા પર કંટ્રોલ કરે છે કારણ કે તેમના તરફથી કોઈ અપેક્ષા નથી હોતી અને ખરાબ વર્તન કરવાથી સમસ્યા પણ થઈ શકે છે તેથી લોકો બહારના લોકો સાથે સંભાળીને વાતચીત કરે છે. 

- ઘણીવાર પુરુષ સ્ટ્રેસના કારણે પણ આવું વર્તન કરે છે. શક્ય છે કે આર્થિક સમસ્યા, કામનું પ્રેશર કે અન્ય કોઈ સ્ટ્રેસમાંથી તે પસાર થતા હોય જેના કારણે નાની વાત પર પણ તે ઘરમાં ભડકી જાય છે. સ્ટ્રેસની અસર ઘરના લોકો પર પહેલા દેખાય છે. બહારના લોકો સામે પુરુષ મજબૂતી દેખાડે છે જેથી તેને કોઈ જજ ન કરે.

- ઘણા પુરુષો તેમની સમસ્યા કોઈને કહી શકતા નથી તેથી તે મનની ગભરામણમાં ચીડીયા થઈ જાય છે અને વાત વાત પર ગુસ્સો કરે છે. આવું વર્તન પુરુષો ઘરમાં જ કરે છે. બહાર કઠોર બનીને વર્તન કરતાં હોય છે. 

- ઘરમાં ગુસ્સો ઉતરે તેની પાછળ ઓવરથિંકિંગ, ચિંતા, ઉદાસી પણ જવાબદાર હોય શકે છે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિ પોતાના જ લોકોને પણ હર્ટ કરી બેસે છે. વ્યક્તિ માનસિક રીતે પરેશાન હોય પરંતુ તેના દ્વારા કરેલું વર્તન પરિવારના લોકોને ખરાબ લાગે છે. 

- પુરુષ આખા દિવસની દોડધામ પછી જ્યારે ઘરે આવે છે તો તેને આરામ કરવાની ઈચ્છા હોય છે પરંતુ જ્યારે ઘરમાં તેને જોઈએ તેવી પરિસ્થિતિ ન મળે તો આખા દિવસનો થાક અને કામના બોજનો ગુસ્સો પત્ની કે પરિવારના લોકો પર ઉતરી જાય છે. આવું વર્તન તે અજાણ્યા લોકો સાથે કરતાં નથી કારણ કે તેમને મિત્રો તરફથી વધારે સપોર્ટની અપેક્ષા હોતી નથી. 

