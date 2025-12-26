Love Code: કોડવર્ડમાં I Love You કેવી રીતે કહેવું ? આ 2 નંબર કહી વ્યક્ત કરો પ્રેમ
I Love You Code: શું તમે જાણો છો કે લવ યૂ શબ્દ માટે 2 ગણિત કોડ ફેમસ છે ? તમે આ ગણિત કોડના માધ્યમથી બધાની સામે કોઈને આઈ લવ યૂ કહો તો ખબર પણ ન પડે. તો ચાલો તમને આ લવ કોડ વિશે જણાવીએ.
Trending Photos
I Love You Code: તમે 3 મેજિકલ વર્ડ આઈ લવ યૂ વિશે તો સાંભળ્યું જ હશે. દરેક વ્યક્તિ તેની લાઈફમાં આ શબ્દો વારંવાર બોલે પણ છે અને સાંભળે પણ છે. આઈ લવ યૂને જો તમારે કંઈક અલગ રીતે કહેવું હોય તો તમે લવ કોડ યુઝ કરી શકો છો. આઈ લવ યૂ સાંભળવા માટે પ્રેમીના કાન તરસતા હોય છે. દરેક વ્યકિતનું મન આ શબ્દો સાંભળી પીગળી જાય છે. આજે તમને આઈ લવ યૂને ગણિતની ભાષામાં એટલે કે આંકડામાં શું કહેવાય તે જણાવીએ. આ કોડ વડે તમે તમારા પ્રિય પાત્રને કોઈપણ સમયે આઈ લવ યૂ કહી શકો છો.
જો તમે પણ એવું માનતા હોય કે ગણિતમાં આઈ લવ યુ ન બોલી શકાય તો તમે ખોટું માનો છે. તમે આઈ લવ યૂને ન્યૂમેરિકલ કોડમાં કહી શકો છો. આઈ લવ યુ માટેનો ન્યૂમેરિક કોડ 143 છે. આઈ લવ યૂ માટે અલગ અલગ કોડ હોય છે. સામાન્ય રીતે તેના માટે ન્યૂમેરિકલ કોડ 143 યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કોડ પેજર અને ટેક્સિંગ વડે પ્રેમીને સીક્રેટલી આઈ લવ યુ કહેવા માટે યુઝ થતા હતા. આ નંબર યુઝ કરવાની શરુઆત તે સમયે થઈ હતી.
143 સિવાય આઈ લવ યુ કહેવા માટે 224 નંબરનો ઉપયોગ પણ થાય છે. આઈ લવ યુ માટે જો તમે 224 નંબર કહો છો તો તેનો અર્થ અલગ અલગ હોય છે. જેમકે આ નંબરનો અર્થ છે હું તને કાલે પણ પ્રેમ કરતો હતો, આજે પણ કરું છું અને આવનારા સમયમાં પણ કરીશ. જેમાં 2 નંબર ગઈ કાલ, 2 નંબર આજ અને 4 નંબર હંમેશા એવો અર્થ દર્શાવે છે. પ્રેમ વ્યક્તિ કરવાનો આ સીક્રેટ કોડ છે. આ કોડનો ઉપયોગ મેસેજ સિવાય ટેટૂ માટે પણ કરવામાં આવે છે.
જો કે આઈ લવ યૂ માટે 143 નંબર વધારે પ્રચલિત થયો છે. 143 નંબરમાં દરેક નંબર પ્રેમના શબ્દને દર્શાવે છે. જેમકે આઈ એક શબ્દ છે તો 1 નંબર, લવમા 4 શબ્દ આવે છે તો 4 નંબર અને યુ માં 3 શબ્દ છે તો 3 નંબર લખવામાં આવે છે. પેજરના સમયમાં આ નંબર ખૂબ યુઝ થતો. આ નંબરની મદદથી પ્રેમી-પ્રેમીકા એકબીજાને સીક્રેટલી આઈ લવ યુ કહેતા.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે