ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Valentines Day 2026: લગ્ન પછી પહેલા વેલેન્ટાઈન્સ ડે ને પતિ માટે ખાસ બનાવવાના આઈડિયા

Valentines Day Celebration Ideas: વેલેન્ટાઈન્સ ડે નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે પતિ કે બોયફ્રેન્ડ માચે આ દિવસને ખાસ કેવી રીતે બનાવવો તેના વિશે યુવતીઓ જાણવા માંગતી હોય છે. તો ચાલો જાણીએ 4 એવા આઈડિયા વિશે જે તમારા વેલેન્ટાઈન્સ ડેને ખાસ બનાવી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:52 PM IST

Valentines Day Celebration Ideas: વેલેન્ટાઈન્સ ડે દરેક કપલ માટે ખાસ દિવસ હોય છે પછી તે પતિ-પત્ની હોય કે બોયફ્રેન્ડ, ગર્લફ્રેન્ડ. તેમાં પણ લગ્ન પછી કે રિલેશનશીપમાં આવ્યા પછી જ્યારે સાથે પહેલો વેલેન્ટાઈન્સ ડે ઉજવવાની વાત હોય તો યુવક અને યુવતી બંનેના મનમાં અલગ જ ઉત્સાહ હોય છે. યુવક અને યુવતી બંને એકબીજાથી છુપાવી સરપ્રાઈઝ પ્લાન કરતા હોય છે. એકબીજાને ગિફ્ટ આપવા સિવાય જો કંઈ ખાસ કરવું હોય તો શું કરવું ચાલો જાણીએ.

આજે તમને પતિ કે બોયફ્રેન્ડને સરપ્રાઈઝ કેવી રીતે આપવી અને તે પણ ઓછા ખર્ચે તેના વિશે કેટલીક ટીપ્સ આપીએ. પત્નીઓ ઘરમાં રહીને પણ પતિ માટે વેલેન્ટાઈન્સ ડે ને ખાસ બનાવી શકે છે. તેના માટે વધારે ખર્ચો કરવાની પણ જરૂર નથી. ઘરમાં જ કેટલાક ખાસ આયોજન કરી પતિને સરપ્રાઈઝ કરી શકાય છે. આ કામ એવા છે જે પતિના ઓફિસ ગયા પછી કરી શકો છો. જ્યારે પતિ ઓફિસથી પરત આવે ત્યારે તે આ સરપ્રાઈઝ જોઈ 100 ટકા ખુશ થઈ જશે. 

ઘર કે રુમ ડેકોરેટ કરો અને કેક બનાવો

વેલેન્ટાઈન્સ ડેને ખાસ બનાવવા માટે ઘરને બલુન અને રુમને કેન્ડલથી ડેકોરેટ કરો. ઘર સજાવવા માટે પતિના ફોટોગ્રાફ, તેના માટે થેન્ક યુ નોટ્સ, ગિફ્ટનો યુઝ કરી શકાય છે. આ સાથે જ પતિ માટે કેક બનાવો. કેક બહારથી ઓર્ડર પણ કરી શકાય છે પરંતુ જો મહેનત કરી જાતે કેક બનાવેલી હશે તો તે વધારે ઈફેક્ટ કરશે. 

લવ લેટર 

લગ્ન પછી કે રિલેશનશીપ પછી પહેલો વેલેન્ટાઈન્સ ડે ઉજવી રહ્યા હોય તો તમે તમારા પતિ કે બોયફ્રેન્ડને એક લવ લેટર આપી સરપ્રાઈઝ કરી શકો છો. લવ લેટરમાં એ ખાસ વાતો લખો જે તમે તમારા પાર્ટનર માટે ફીલ કરો છો, સાથે એ વાતો વિશે પણ લખો જે તમને સૌથી વધુ ગમી હોય. 

પતિને ડ્રાઈવ પર લઈ જાવ

જો કાર ડ્રાઈવ કરતાં આવડતી હોય તો ફોર અ ચેન્જ તમે પતિને ડ્રાઈવ પર લઈ જઈ શકો છો. પતિ માટે સુંદર ડ્રેસ પહેરી રેડી રહો અને પછી તેને રોમાન્ટિક લોંગ ડ્રાઈવ પર લઈ જવા. ડ્રાઈવ દરમિયાન પતિની પસંદના ગીતો પ્લે કરો. આટલું કરવાથી પતિનો મુડ રોમાન્ટિક પણ થઈ જશે.

કપલ ગેમ

લગ્ન પછી પહેલો વેલેન્ટાઈન્સ ડે ઉજવી રહ્યા હોય તો તમે કપલ ગેમ પણ પ્લાન કરી શકો છો. કપલ ગેમના ઘણા ઓપ્શન ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ હોય છે. પતિ સાથે તમે ટ્રેઝર હંટ જેવી એક્ટિવિટી પણ કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.

