/Kids Mobile Addiction: બાળક મોબાઈલ વિના જમતું નથી ? બાળકની આ આદત છોડાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક્સ

Kids Mobile Addiction: બાળકને પેટ ભરીને જમાડવું હોય તો તેના હાથમાં મોબાઈલ આપવો પડે છે અથવા તો ટીવી શરૂ કરી દેવું પડે છે. આ સમસ્યા અનેક માતા-પિતાની હશે કે બાળક ટીવી જોયા વિના કે મોબાઇલમાં વીડિયો જોયા વિના જમે નહીં. જોકે આદત માટે જવાબદાર પણ માતા-પિતા જ હોય છે. બાળકને જમાડવા માટે તેનું ધ્યાન ભટકાવવા માટે તેને મોબાઈલ આપી દેવામાં આવે છે અને પછી બાળક માટે તે આદત બની જાય છે.
જો બાળકને મોબાઇલ જોતા જોતા કે ટીવી જોતા જમવાની આદત પડી ગઈ હોય તો તેને છોડાવવી પણ શક્ય છે. તમે ચાર ટીપ્સ ફોલો કરીને બાળકની આ આદત છોડાવી શકો છો. ટૂંકમાં બાળકને મોબાઇલ જોવાની તમે પાડેલી ટેવને તમે પોતે જ છોડાવી શકો છો. આ કામ કેવી રીતે કરવું તે પણ જાણી લો.
બાળક સાથે જમવા બેસો
બાળકને પોતાની સાથે જમવા બેસાડો અને ઘરના દરેક વ્યક્તિ તેની સામે જ મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકે તેવો પ્રયત્ન કરો. ત્યાર પછી બાળક સાથે વાતો કરતા કરતા જમવાનું રાખો. મોટાભાગે બાળક મોબાઇલ ત્યારે જોવે છે જ્યારે તે એકલું જમતું હોય જો તમે તેને પોતાની સાથે બેસાડી જમાડવાની ટેવ પાડશો તો તેની મોબાઇલની આદત આરામથી છૂટી જશે.
જમવા માટે બળજબરી ન કરો
ઘણી માતાઓ પોતાના બાળકને મોબાઇલ જોવાની ટેવ એટલા માટે પાડે છે કે તેને પેટ ભરીને જમાડી શકે પરંતુ આવું કરવાની ભૂલ ન કરો. મોબાઈલ છોડાવ્યા પછી બાળક જો ઓછું જમે તો તેને ખીજાઈને કે બળજબરીથી ખવડાવવાની કોશિશ ન કરો. આમ કરવાથી ભોજન પ્રત્યે તેનો અણગમો વધી જશે. મોબાઈલ વિના બાળકો ઓછું જમે તો પણ ચલાવી લો. જ્યારે બાળકને ભૂખ લાગશે ત્યારે તે ફરીથી જમી લેશે. મોબાઈલ છોડીને જમવાની આદત પડતા પણ સમય લાગે છે તેથી ધીરજ રાખો.
બાળક સાથે વાતચીત કરો
બાળક સ્કુલથી આવે પછી તેને મોબાઈલ આપી સામે થાળી પીરસીને બેસી ન જવું. તેના બદલે તેની પાસે બેસો અને તેની સાથે વાતો કરો. તેણે સ્કૂલમાં શું કર્યું, તેણે શું નવું શીખ્યું, મિત્રો સાથે કઈ રમતો રમી વગેરે વાતો કરી તેના ધ્યાનને મોબાઈલ કે ટીવીમાંથી હટાવો.
બાળકની મનપસંદ વસ્તુ બનાવવો
બાળકની મોબાઇલ જોવાની ટેવ છોડાવવી હોય તો તેની જમવાની થાળીને રસપ્રદ બનાવો. બાળકને બધું જ જમવું જોઈએ તેવો આગ્રહ ન રાખીને તેને ન ભાવતી વસ્તુઓ બળજબરીથી ન ખવડાવો. થોડા દિવસ તેને ભાવતી વસ્તુઓ બનાવો. તેની થાળીમાં જે વસ્તુ પીરસવાની હોય તેને અલગ અલગ આકાર અને શેપમાં સર્વ કરો. જેને જોઈને પણ બાળક ઉત્સાહમાં આવી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)