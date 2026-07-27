Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Kids Mobile Addiction: બાળક મોબાઈલ વિના જમતું નથી ? બાળકની આ આદત છોડાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક્સ

Kids Mobile Addiction: બાળક મોબાઈલ વિના જમતું નથી ? બાળકની આ આદત છોડાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક્સ

Kids Mobile Addiction: બાળકને જમતી વખતે ટીવી કે મોબાઈલમાં વીડિયો જોવાની આદત પડી ગઈ હોય તો તેને છોડાવવાની 4 સૌથી સરળ ટ્રિક્સ જાણી લો. આ રીત અપનાવી તમે બાળકની આ કુટેવ સરળતાથી છોડાવી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:40 PM IST
Kids Mobile Addiction: બાળક મોબાઈલ વિના જમતું નથી ? બાળકની આ આદત છોડાવવા અપનાવો આ સરળ ટ્રિક્સ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં બાળકો સામે માતા-પિતાએ કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં જાણો
Parenting Tips47 min ago
2
Indo MIM IPO GMP1 hr ago
3
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
4
monsoon1 hr ago
5
Railway Tatkal booking2 hrs ago