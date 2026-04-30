Relationship: સાસુ ત્રાસનું પડીકું હોય તો વહુએ કરવા આ 5 કામ, ઘરમાં ઝઘડા વિના શાંતિથી રહી શકાશે
How to Deal With Mother in Law: હવે તો સમય બદલી ગયો છે એટલે સાસુ-વહુના સંબંધો મોટાભાગે સારા હોય છે. પરંતુ ઘણા ઘરોમાં આજે પણ સાસુ વહુને બનતું નથી હોતું. આ પરિસ્થિતિમાં ઘરમાં ઝઘડા ન થાય અને સાસુ સાથે શાંતિથી રહી શકાય તે માટે શું કરવું જાણી લો.
- ઝઘડા વિના સાસુ સાથે શાંતિથી કેવી રીતે રહેવું.
- સાસુ ગરમ મગજના હોય તો વહુએ શું કરવું ?
- સાસુ સાથે શાંતિથી રહેવાની 4 ટીપ્સ
How to Deal With Mother in Law: સમય બદલી ગયો છે અને તેની સાથે જ સાસુ અને વહુના સંબંધોમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે. ઘણા ઘરોમાં સાસુ અને વહુ વચ્ચે સારા સંબંધો પણ હોય છે પરંતુ તેમ છતાં આજના સમયમાં કેટલાક ઘરે એવા હોય છે જેમાં વહુ અને સાસુ વચ્ચે નારાજગી જોવા મળે છે. સાસુ પોતાના જુનવાણી સ્વભાવ અને પોતાની સાસરામાં થયેલા કડવા અનુભવોની નારાજગી પોતાની વહુ ઉપર ઉતારતી હોય છે.. ઘણી જગ્યાએ સાસુ ખુલીને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતી નથી પરંતુ પોતાના વર્તનથી નારાજગી દર્શાવે છે.. આવું વર્તન ફક્ત વહુ માટે જ નહીં પરંતુ ઘરમાં રહેતા દરેક વ્યક્તિને અસર કરે છે..
જો ઘરમાં સાસુનો સ્વભાવ સારો ન હોય અને નાની મોટી વાતમાં સાસુ સાથે તકરાર થઈ જાય તેવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાતી હોય તો તે પરિસ્થિતિમાં વહુએ શું કરવું? ચાલો તમને જણાવીએ. આજે 4 એવા કામ વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા વિના શાંતિથી રહી શકાય છે. જો ઘરમાં સાસુનો સ્વભાવ સારો ન હોય તો વહુ એ આ 4 કામ કરવા જોઈએ.
સાસુ સાથે શાંતિથી રહેવાની રીત
સ્પષ્ટતા કરવી
જો કોઈ વાતને લઈને સાસુનુંના વ્યવહારથી દુઃખ થાય તો પ્રેમથી તેને જણાવી દો કે તેમનું આવું વર્તન તમને દુઃખ પહોંચાડે છે. સાથે જ એ વાત જણાવી દો કે જ્યારે પણ કોઈ વાત હોય તો સ્પષ્ટ રીતે વાત કરે. આવી સ્પષ્ટતા કરી દેવાથી મોટાભાગે સાસુની સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ બંધ થઈ જશે.
ડિટેચ રહેવું
સાસુનો સ્વભાવ સારો ન હોય તો વહુએ ઈમોશનલી ડિટેચ રહેવાનું શીખી લેવું જોઈએ. સાસુની કોઈપણ વાતને મનમાં ન લેવી. તેના ગુસ્સા અને તિરસ્કારને પણ ધ્યાનમાં ન લો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાથે ઈમોશનલ અટેચમેન્ટ ન હોય તો તેની વાતથી દુ:ખ લાગવાનું પણ બંધ થઈ જાય છે. સાસુ ખરાબ સ્વભાવના હોય તો તેની વાતોને સમ્માન સાથે ઈગ્નોર કરી દો.
પતિને પોતાની તકલીફ જણાવો
સાસુનું વર્તન ખરાબ હોય અને પતિને તેની માતા વિશે ફરિયાદ કરો તો ઝઘડો વધી જાય છે. તેથી પતિને સાસુની ફરિયાદ કરવાને બદલે શાંતિથી પોતાની તકલીફ જણાવો. ઘરમાં શું થાય છે તેની વાત કરો. પતિને રોજ એક જ વાત કરવાનું પણ ટાળો. યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે વાત કરવી.
આર્થિક રીતે પગભર રહેવું
દરેક સ્ત્રી માટે આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર રહેવું જરૂરી છે. કોઈ કામ કરવું માનસિક સ્થિતિ માટે પણ સારું છે, ઘરના ટોક્સિક વાતાવરણમાંથી બ્રેક આપે છે અને આર્થિક રીતે સદ્ધર હોવાથી પોતાની ઈચ્છાઓ મારવી નથી પડતી. આર્થિક રીતે સક્ષમ હોય તેને કારણ વિના કોઈથી દબાવું નથી પડતું.
