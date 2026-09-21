/Wife Extra Marital Affair: પતિ માટે ખતરાની ઘંટી છે પત્નીમાં દેખાતા આ 5 ફેરફાર, પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે થાય આવું

Wife Extra Marital Affair: લગ્નજીવનને સુખ અને શાંતિપૂર્વક ચલાવવાની જવાબદારી પતિ અને પત્ની બંનેની હોય છે. પણ જ્યારે પતિ કે પત્ની બેમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ પણ સંબંધથી ખુશ ન હોય તો આવા સમયે મનમાં અસંતોષ વધે છે અને આ અસંતોષના કારણે લાઈફમાં ત્રીજા વ્યક્તિની એન્ટ્રી થઈ જાય છે. આજના સમયમાં આવું મહિલાઓ સાથે પણ જોવા મળે છે. પત્નીના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની ઘટનાઓ પણ વધતી જાય છે.
જો કે લગ્ન પછી પતિને છોડી બીજા સાથે સંબંધ રાખવાની વાતમાં મહિલાઓની સંખ્યા પુરુષો કરતાં ઓછી હોય છે. પરંતુ મહિલાઓ પણ અફેર કરે છે. જ્યારે પત્ની અન્યના સંપર્કમાં આવે અને તેનું અફેર શરુ થાય ત્યારે તેના વર્તનમાં 5 ફેરફાર સૌથી પહેલા જોવા મળે છે. આ ફેરફારો પતિની નજરમાં તુરંત આવે છે. પત્નીના વર્તનમાં અચાનક થયેલા આ ફેરફાર પતિ માટે ખતરાની ઘંટી હોય છે.
પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું બંધ કરવું
પત્ની પતિ માટે કંઈ ખાસ કરે તો તે પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની રીત હોય છે. પણ જ્યારે પત્નીનું મન પતિમાં નહીં બીજા પુરુષ તરફ વળી જાય છે ત્યારે તે પતિ પ્રત્યે પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું બંધ કરી દે છે. પતિના વખાણ કરવા, વાતો કરવી, મનપસંદ ભોજન બનાવી સરપ્રાઈઝ આપવી જેવા કામ બંધ થઈ જાય.
ફરિયાદો ન કરે
99 ટકા પત્નીઓની ફરિયાદ હોય છે કે તેનો પતિ તેને સમય નથી આપતો, તેની સાથે વાતો નથી કરતો. જ્યારે તમારી પત્ની આવી ફરિયાદો કરવાનું બંધ કરી દે તો સાવધાન થઈ જજો. જ્યારે પત્ની સમયને લઈને વાતોને લઈને ફરિયાદ ન કરે તો તે મોટી ગડબડનો સંકેત હોય શકે છે.
ફોનમાં વધારે બિઝી
જો તમારી પત્ની અચાનક તેના ફોનમાં વધારે વ્યસ્ત રહેવા લાગે, બાળકોને કે તમને સમય આપવાને બદલે ફોનમાં વ્યસ્ત રહેતી હોય તો તે પણ ગડબડનો સંકેત હોય શકે છે. ઘરના લોકોને ઈગ્નોર કરી, સમય મળે એટલે ફોનમાં બીઝી થઈ જવું અફેરનો સંકેત હોય શકે છે.
પ્રાઈવસીને લઈને ચિંતા
જો પત્ની અચાનક પતિથી પણ વધારે પડતી પ્રાઈવસી રાખવા લાગે તો તે તેની લાઈફમાં શરુ થયેલા અફેરનું લક્ષણ હોય શકે છે. જો પત્ની પોતાના કપબોર્ડ, લેપટોપ, પર્સ, ફોનની સુરક્ષાને લઈને વધારે એલર્ટ થઈ જાય. બધી વસ્તુઓ છુપાવીને રાખવા લાગે તો સમજી લેવું મામલો ગડબડ છે.
ઘરથી બહાર જવાનું વધી જાય
સામાન્ય રીતે ઘરમાં રહેવાનું પસંદ કરતી પત્ની અચાનક ઘરની બહાર જવા બહાના શોધવા લાગે, ઘરેથી બહાર રહેવાનું વધારે પસંદ કરે તો ઘરની બહારનું કોઈ ચક્કર હોય શકે છે. ઓફિસથી લેટ આવવું, રજાના દિવસોમાં બહાર જવું, કામના બહારને વારંવાર ઘરેથી બહાર જવું અફેરના કારણે વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)