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  • /Wife Extra Marital Affair: પતિ માટે ખતરાની ઘંટી છે પત્નીમાં દેખાતા આ 5 ફેરફાર, પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે થાય આવું

Wife Extra Marital Affair: પતિ માટે ખતરાની ઘંટી છે પત્નીમાં દેખાતા આ 5 ફેરફાર, પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે થાય આવું

Wife Extra Marital Affair: લગ્નજીવનમાં ખુશ ન હોય તેવી પત્ની પણ પરપુરુષ સાથે અફેર કરી શકે છે. આજના સમયમાં પુરુષોના અફેરની જેમ જ મહિલાઓના અફેરની વાત પણ સામાન્ય થતી જાય છે. જ્યારે પત્નીનું કોઈ સાથે અફેર શરુ થઈ જાય છે ત્યારે તેના સ્વભાવમાં કેટલાક ફેરફારો થઈ જાય છે. આ ફેરફારો પતિ માટે ખતરાની ઘંટી હોય શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:24 PM IST
Wife Extra Marital Affair: પતિ માટે ખતરાની ઘંટી છે પત્નીમાં દેખાતા આ 5 ફેરફાર, પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય ત્યારે થાય આવું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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