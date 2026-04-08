Extra Marital Affair: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર પત્નીને પડી શકે છે મોંઘું, બીજા પુરુષ સાથે સંબંધ સાબિત થાય તો શું થઈ શકે જાણો
Wife Extra Marital Affair And Alimony: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર પત્નીને આર્થિક રીતે ભારે પડી શકે છે. જો પત્ની પતિથી અલગ રહેતી હોય અને તેના બીજા પુરુષ સાથે સંબંધ હોય તો પતિ તેને એલિમનીની રકમ આપવાનો ઈન્કાર કરી શકે છે. આ સ્થિતિમાં પત્નીને લગ્નેતર સંબંધ મોંઘા પડી શકે છે.
- પતિ સિવાય બીજા પુરુષ સાથે પત્ની સંબંધ રાખે તો તેને ભારે પડી શકે છે.
- પત્નીના કોઈ સાથે અનૈતિક સંબંધ હોય તો તેને એલિમનીની ન મળે.
- લગ્નેતર સંબંધ આર્થિક રીતે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
Trending Photos
Wife Extra Marital Affair And Alimony: પતિ સિવાય બીજા પુરુષ સાથે પત્ની સંબંધ રાખે તો તેને ભારે પડી શકે છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર રાખવા બદલ પત્નીને સજા તો ન થઈ શકે પણ પત્નીને ડિવોર્સ પછી ભરણપોષણ પણ ન મળે. પત્ની લગ્ન પછી એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર રાખવાની ભુલ કરે તો તેને આ ભુલ મોંઘી પડી જાય છે.
પતિ-પત્ની અલગ રહેવાનું નક્કી કરે ત્યારે પતિ એ પત્નીને ભરણપોષણ માટે નિશ્ચિત રકમ આપવાની હોય છે. જો કે પતિ અમુક સ્થિતિમાં પત્નીને ભરણપોષણ આપવાનો ઈન્કાર કરી શકે છે. જેમાંથી એક પરિસ્થિતિ છે કે જો પત્ની પતિથી અલગ રહી બીજા પુરુષ સાથે સંબંધ સાથે અને તે વાત સાબિત થાય તો પતિ પત્નીને ભરણપોષણ આપવાનો ઈન્કાર કરી શકે છે.
પત્નીને કઈ કઈ સ્થિતિમાં ભરણપોષણ ન મળે ?
પત્નીને એલિમની આપવાનો ઈન્કાર પતિ અમુક સ્થિતિમાં કરી શકે છે અને પતિના આ નિર્ણયને કોર્ટ માન્ય પણ રાખે છે. આ કારણો કયા કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
પત્નીનું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર
પત્ની પતિથી કારણ વિના અલગ રહેવા લાગે અને જ્યારે તે એકલી રહેતી હોય ત્યારે તે બીજા પુરુષ સાથે સંબંધ રાખે કે પછી લિવ ઈનમાં રહેવા લાગે તો આ સ્થિતિમાં તેને ભરણપોષણ ન મળી શકે. પત્નીના કોઈ સાથે અનૈતિક સંબંધ હોય તો તેને એલિમનીની રકમ મળતી બંધ થઈ શકે છે. કોર્ટ સમક્ષ પત્નીના લગ્નેતર સંબંધ સાબિત થઈ જાય તો કોર્ટ પણ એલિમની ન આપવાની વાત માન્ય રાખે છે.
પત્ની આત્મનિર્ભર હોય
જો પત્ની શિક્ષિત હોય, નોકરી કરતી હોય અને એટલું કમાતી હોય કે જેનાથી તેનો ખર્ચ તે જાતે ઉઠાવી શકે તો પતિને ડિવોર્સ પછી ભરણપોષણ આપવું પડતું નથી. કોર્ટ માને છે કે પત્ની નોકરી કરીને કમાણી કરતી હોય તો તેને પતિ પર આશ્રિત ન ગણી શકાય.
પતિ પાસે આવકનો સ્ત્રોત ન હોય
જો પતિ પાસે આવકનો કોઈ સોર્સ ન હોય તો આ સ્થિતિમાં પણ પત્નીને ભરણપોષણ ન મળે. કારણ કે પતિ પોતે જ કમાતો ન હોય તો પત્નીને આર્થિક મદદ ન કરી શકે.
પત્ની કારણ વિના અલગ થઈ જાય
જો પત્ની પોતાની મરજીથી કોઈપણ જાતના કારણ વિના પતિથી અલગ રહેવા લાગે તો આ સ્થિતિમાં પણ પતિ ભરણપોષણ આપવાનો ઈન્કાર કરી શકે છે. આ સિવાય આપસી સહમતિથી અલગ થતા કપલ માટે પણ એલિમની ફરજિયાત હોતી નથી.
ડિવોર્સ પછી પત્ની બીજા લગ્ન કરી લે
ભારતીય કાયદા અનુસાર જો ડિવોર્સ પછી પત્ની બીજા લગ્ન કરી લે છે તો તે પોતાના પહેલા પતિ પાસેથી ભરણપોષણ લેવાની હકદાર રહેતી નથી. જો કોર્ટે પત્ની માટે એલિમની મંજૂર કરી હોય અને પત્ની ફરી લગ્ન કરી લો તો પતિ કોર્ટમાં અરજી કરી અલિમનીનો આદેશ રદ્દ પણ કરાવી શકે છે, પતિએ કોર્ટમાં સાબિત કરવું પડે છે કે પત્નીએ બીજા લગ્ન કર્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે