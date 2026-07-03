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Green Flag પાર્ટનર જોઈતો હોય તો દેખાવ, પૈસા કે સ્ટાઈલ નહીં, યુવકમાં આ 6 ગુણ છે કે નહીં તે જુઓ

Green Flag Partner Qualities: વિરાટ કોહલી, વિક્કી કૌશલ, રિતેષ દેશમુખ જેવો ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર દરેક યુવતી ઈચ્છે છે. તેના માટે રિલેશનશીપ માટે પાર્ટનરને હા કહેતા પહેલા તેમાં આ 6 ગુણ છે કે નહીં તે જાણી લેવું. આ 6 ખાસ વાતો યુવકને પરફેક્ટ ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર બનાવે છે. આ 6 ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનરમાં હશે તો તમારી લાઈફ સેટ થઈ જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:15 AM IST
Green Flag પાર્ટનર જોઈતો હોય તો દેખાવ, પૈસા કે સ્ટાઈલ નહીં, યુવકમાં આ 6 ગુણ છે કે નહીં તે જુઓ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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