/Green Flag પાર્ટનર જોઈતો હોય તો દેખાવ, પૈસા કે સ્ટાઈલ નહીં, યુવકમાં આ 6 ગુણ છે કે નહીં તે જુઓ

Green Flag Partner Qualities: રિલેશનશીપ માટે દરેક યુવતી પરફેક્ટ ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર ઈચ્છે છે. પણ પરફેક્ટ પાર્ટનર દરેક યુવતીને મળતાં નથી. તેનું કારણ છે કે યુવતી પાર્ટનર પસંદ કરતી વખતે જરૂરી વાતો પર ધ્યાન ન આપે. કોઈપણ વ્યક્તિ પરફેક્ટ હોતી નથી પણ યુવકની કેટલીક ખાસિયતો કે ગુણ તેને યુવતી માટે પરફેક્ટ પાર્ટનર બનાવે છે. આ ખાસિયતો યુવકને ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર બનાવે છે. તો ચાલો જાણીએ યુવતીએ યુવકની કઈ કઈ વાતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ ?
તમારી ઈજ્જત કરે છે કે નહીં ?
આજના સમયમાં પણ ઘણા યુવક પોતાની પાર્ટનરને પોતાનાથી કમ આંકે છે. તેમના મતે યુવતીઓના વિચાર, તેમના કામનું મહત્વ હોતું નથી. જેના કારણે તે યુવતીને પોતાની સાથે ઈચ્છે તો છે પણ તેને માન આપતા નથી. રિલેશનશીપ માટે પાર્ટનર પસંદ કરો ત્યારે એ વાત પર ખાસ ધ્યાન આપો કે પાર્ટનર તમારું સમ્માન કરે છે કે નહીં, તમને ઈજ્જત આપે છે કે નહીં .
યુવક સાથે સુરક્ષાનો અનુભવ થાય છે કે નહીં ?
ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર એ છે જેના પર તમને વિશ્વાસ હોય અને તમને તેની સાથે સુરક્ષાનો અનુભવ થતો હોય. જો તમને યુવકને એકલા મળવામાં ડર લાગે કે સુરક્ષાની ચિંતા થતી હોય તો તેવા વ્યક્તિ સાથે મિત્રતા પણ ન રાખવી. પરફેક્ટ પાર્ટનર એ હોય જેની સાથે તમને સેફ ફીલ થાય. અને જેના પર તમે આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકો.
તમારામાં પોઝિટિવ ફેરફાર આવે છે કે નહીં ?
રિલેશનશીપ પછી જો તમારામાં પોઝિટિવ ફેરફાર આવે અને તમે જેવા હોય તેનાથી બેસ્ટ વર્ઝન તરફ આગળ વધી રહ્યા હોય, તમારો ગ્રોથ થાય તો તમે પરફેક્ટ પાર્ટનર સાથે છો. જો રિલેશનશીપ શરુ થયા પછી તમને સ્ટ્રેસ રહેતો હોય, મનમાં ડર રહેતો હોય તો તમે ખોટા વ્યક્તિ સાથે છો. એટલે એ વાત પર ધ્યાન આપો કે વ્યક્તિ સાથે રહ્યા પછી તમારા પોઝિટિવ ફેરફાર થયા છે કે નેગેટિવ ?
તમારા ગ્રોથને સપોર્ટ કરે છે કે નહીં ?
જો પાર્ટનર ગ્રીન ફ્લેગ હશે તો તે તમારા ગ્રોથને સપોર્ટ કરશે. જો યુવક ખોટો હશે કે ખરાબ વિચારધારાનો હશે તો તે તમારા કરિયર અને તમારા ગ્રોથને લઈને સિરીયસ નહીં હોય. તેની ઈચ્છા હશે કે તમે તેને સપોર્ટ કરો. તેના માટે તમે એડજસ્ટમેન્ટ કરો. જો પાર્ટનર તમારા કરિયરને પણ મહત્વ આપે અને તમે આગળ વધો ત્યારે તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારે તો તે પરફેક્ટ ગ્રીન ફ્લેગ છે.
ઝઘડો થાય છે ત્યારે ઈગો રાખે છે કે શાંતિથી સમાધાન લાવે છે ?
પાર્ટનર ગ્રીન ફ્લેગ છે કે નહીં તે આ વાત પરથી પણ જાણી શકાય છે. જો તમારો પાર્ટનર ઝઘડો થયા પછી ઈગો કરી વાતચીત બંધ કરી દે, તમારા પર દોષ ઢોળે, પોતાની ભુલ ન સ્વીકારે અથવા તો તમને ચુપ કરી દેવા વધારે ગુસ્સો કરે તો તમે ખોટા વ્યક્તિ સાથે છો. સમજદાર પુરુષ ઝઘડા પછી વાત અધુરી છોડતા નથી. સમસ્યાનું સમાધાન લાવે છે અને બોલવાનું ક્યારેય બંધ કરતા નથી.
ફિઝિકલ ઈંટિમસીને મહત્વ આપે છે કે ઈમોશનલ સપોર્ટને ?
આજના સમયમાં આ વાતને લઈ યુવતીએ સભાન રહેવું જોઈએ. તમારો પાર્ટનર તમને પ્રેમ કરે છે કે ટાઈમપાસ તે આ વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. જ્યારે પણ તમે મળો ત્યારે પાર્ટનરના મનમાં ફિઝિકલ ઈંટિમસીની જ વાત હોય કે પછી તે તમારી સાથે સારો સમય પસાર કરી, વાતો કરવાનું પસંદ કરે છે. જ્યારે તમને ઈમોશનલ સપોર્ટની જરૂર હોય ત્યારે પાર્ટનર શું કરે છે તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)