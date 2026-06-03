/રીત બદલાઈ, પણ દાનત નહીં: આધુનિક સમાજમાં દહેજ માંગવાની 5 આડકતરી રીતો, આમાંથી કેટલી વાતો તમે સાંભળી છે ?

Smart Dowry Trends: આમ તો ભારતમાં દહેજ માંગવું ક્રાઈમ છે અને આ કામ કરવા પર દીકરા અને દીકરાના માતાપિતાને સજા થઈ શકે છે. દીકરીઓની સુરક્ષા માટે કાયદો કડક થઈ ચુક્યો છે અને દહેજના મામલા સામે આવે તો કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ કાયદાથી બચવા માટે લાલચુ લોકોએ દહેજ માંગવાની રીત જ બદલી દીધી છે. જેની દાનત જ ખરાબ હોય તે વ્યક્તિ કોઈપણ રીતે પોતાનો સ્વાર્થ સંતોષે છે. આજના મોર્ડન સમયમાં દીકરાના માતાપિતા એવી રીતે દહેજ માંગે છે કે દીકરીના માતાપિતાને લાગે જ નહીં કે તે ખરેખર દહેજની ડિમાંડ પુરી કરી રહ્યા છે. આવી આડકતરી રીતો કઈ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
દહેજ આપવું અને લેવું બંને અપરાધ છે. તેમ છતા આજે પણ સમાજમાં પરોક્ષ રીતે અલગ અલગ વસ્તુઓની માંગ દીકરીના પરિવાર પાસે કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર મદદ તરીકે તો ઘણીવાર દીકરીની સુવિધા માટે મોંઘી વસ્તુઓની ડિમાંડ કરવામાં આવે છે. આ ડિમાંડ કેવી હોય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
દહેજ માંગવાની આધુનિક અને આડકતરી રીતો
દીકરીની સુવિધા માટે મોંઘી વસ્તુઓ
લગ્ન પહેલા અને લગ્ન પછી પણ દીકરાના માતાપિતા એવું જ કહે છે કે અમને કંઈ નથી જોઈતું બધું તમારી દીકરી અને જમાઈનું જ તો છે. આમ કહીને દીકરીની જરૂરીયાત અને તેને સુવિધા મળશે તેવી વાત કહી ઘર માટે મોંઘી વસ્તુઓ માંગવી એ પણ દહેજ જ કહેવાય. આડકતરી રીતે કાર માંગવી, ઘર લેવામાં આર્થિક મદદ માંગવી, ઘર માટે મોંઘા ઉપકરણો લઈ આપવાની વાત કરવી એ પણ દહેજ માંગવાની આધુનિક પદ્ધતિ છે.
દીકરી માટે દાગીના
ઘણા પરિવારમાં દીકરાના લગ્ન નક્કી થાય એટલે તેના પરિવારના સભ્યો દીકરીના પરિવારને જણાવી દેતા હોય છે કે તેમણે પુત્રવધુ માટે કેટલા દાગીના કરાવ્યા છે. આ વાત કહીને તો પોતાનું લેવલ દર્શાવતા હોય છે. ઘણા લોકો એવું કહેતા જોવા મળે છે કે આટલું અમે કરાવી લીધું છે. આ સિવાયની વસ્તુઓ તમે કરાવજો એટલે દીકરી પાસે બધા જ પ્રકારના ઘરેણા થઈ જાય.
લગ્નમાં સંબંધીઓ માટે મોંઘી ગિફ્ટ્સ
આજના સમયમાં પણ દીકરીના પરિવારે તેના સાસરામાં તેના સંબંધીઓને પણ વારે-તહેવારે ગિફ્ટ સહિતના વહેવાર કરવાના હોય છે. આ વહેવારોમાં મોંઘી વસ્તુઓ, મોંઘી ગિફ્ટ કે પછી રોકડનું કવર કરવાની વાત કરવી એ પણ એક પ્રકારે દહેજની માંગણી કરવા જેવું જ છે.
લગ્ન પછીના વહેવારોના નામે મોટી અપેક્ષા
દીકરીના લગ્ન થાય એટલે વાત પુરી નથી થઈ જતી. લગ્ન પછીના તહેવારોમાં દીકરી-જમાઈ માટે ગિફ્ટ, રોકડ રકમ, કપડા સહિતના વહેવારો કરવાનું પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. વહેવાર અને રીવાજોના નામ લગ્ન પછી દીકરીના પરિવાર પાસેથી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવે છે.
લગ્ન ભવ્ય રીતે કરવાની ડિમાંડ
દેખાડા માટે જ્યારે દીકરાના માતાપિતા લગ્નની વ્યવસ્થાઓ હાઈ ફાઈ રીતે કરવાની, ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં લગ્ન રાખવાની અને ભવ્ય રીતે લગ્ન કરવાની વાત કરે છે તો પણ ડાઉરી માંગ્યા જેવી જ વાત હોય છે. આમ કરીને તેઓ દીકરીના માતાપિતા પર લગ્નના ભારે ખર્ચ નાખી દેતા હોય છે.
આ 5 સિવાય સૌથી કોમન વસ્તુ એ છે કે દીકરાના લગ્ન પહેલા તેના માતાપિતા કહે કે અમે દહેજમાં નથી માનતા. પણ તમારે તમારી દીકરીને પ્રેમથી જે આપવું હોય એ આપજો. એમાં અમારી ના નથી.. બધું તમારી દીકરી માટે કરજો... આ વાતો કરીને પણ તેઓ આડકતરી રીતે દીકરીના માતાપિતાને દીકરી માટે બધું જ કરવાનું કહી દેતા હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)