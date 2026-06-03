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  • /રીત બદલાઈ, પણ દાનત નહીં: આધુનિક સમાજમાં દહેજ માંગવાની 5 આડકતરી રીતો, આમાંથી કેટલી વાતો તમે સાંભળી છે ?

રીત બદલાઈ, પણ દાનત નહીં: આધુનિક સમાજમાં દહેજ માંગવાની 5 આડકતરી રીતો, આમાંથી કેટલી વાતો તમે સાંભળી છે ?

Smart Dowry Trends: આજના સમયમાં પણ દહેજનું દૂષણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મોર્ડન સમયમાં દહેજ માંગવાની રીત બદલી ગઈ છે પણ લાલચુ લોકોની દાનત નથી બદલી. લગ્ન નક્કી થાય પછી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દહેજ ન માંગી દીકરાના માતાપિતા દીકરીના પરિવાર પાસેથી આવી અપેક્ષાઓ રાખે તે પણ દહેજ માંગ્યું જ કહેવાય. આજે તમને 5 એવી ડિમાંડ વિશે જે આડકતરી રીતે દહેજ માંગવાની વાત છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:49 PM IST
રીત બદલાઈ, પણ દાનત નહીં: આધુનિક સમાજમાં દહેજ માંગવાની 5 આડકતરી રીતો, આમાંથી કેટલી વાતો તમે સાંભળી છે ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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