/Office Romance: ઓફિસમાં ડેટિંગ સેફ છે કે નહીં ? જાણો ઓફિસના પ્રેમ પ્રકરણના ફાયદા અને નુકસાન વિશે

Pros and Cons of Office Romance: જોબ કરતાં લોકો દિવસનો મોટાભાગનો સમય ઓફિસમાં પસાર કરતાં હોય છે. ઓફિસમાં યુવક-યુવતીઓ સાથે કામ કરતાં હોય છે જેના કારણે તેમની વચ્ચે ફ્રેન્ડશીપ પણ હોય છે. કેટલીક ફ્રેન્ડશીપ થોડા સમયમાં રોમાન્સમાં બદલી જાય છે. ઘણી ઓફિસમાં એવી ઘટના બને છે કે જેમાં બે લોકો એકબીજાને પ્રેમમાં પડી જાય છે. તો ચાલો જાણીએ કે ઓફિસ રોમાન્સ સેફ છે કે નહીં.
ડેટિંગ કોચના મતે ઓફિસમાં સાથે કામ કરતાં કો વર્કર સાથે રોમાન્સમાં ફાયદા પણ છે અને નુકસાન પણ છે. જો તમને પણ તમારી ઓફિસમાં કોઈ વ્યક્તિ પસંદ છે તો તેની સાથે વાત આગળ વધારતાં પહેલા આ ફાયદા અને નુકસાન વિશે જાણી લો. જેથી આગળ જઈને પસ્તાવું ન પડે.
ઓફિસ ડેટિંગના ફાયદા
- પહેલો ફાયદો એ છે કે ઓફિસમાં સાથે કામ કરતાં વ્યક્તિને તમે જાણતા હોવ છો.
- ઓફિસમાં કામ કરતી વખતે તમે કલાકો સુધી સાથે રહો છો.
- વ્યક્તિ પોતાના કામ, ફ્યુચર અને જવાબદારી પ્રત્યે સીરીયસ છે કે નહીં તમને ખબર હોય છે.
- તમે એ પણ જોયું હોય છે કે તે વ્યક્તિ બીજા સાથે કેવું વર્તન કરે છે.
- 8-9 કલાક સુધી વ્યક્તિ નજરની સામે હોય છે તો તેનામાં રેડ ફ્લેગ્સ છે કે નહીં તે વાત ખબર પડી જાય છે.
- એકબીજા સાથે રોજ મુલાકાત થઈ શકે છે.
ઓફિસ ડેટિંગના નુકસાન
- જો કોઈ કારણસર સંબંધ તુટે છે તો પ્રોફેશનલ લાઈફ પર પણ અસર થાય છે.
- ઓફિસમાં ડેટિંગની વાત અન્યને ખબર પડે તો તેના કારણે તમારી ઈમ્પ્રેશન ખરાબ થઈ શકે છે.
- ઓફિસ રોમાન્સમાં પાર્ટનરની નજીક અન્ય કોઈ આવે તો તેના પ્રત્યે ઈર્ષા વધી શકે છે.
- ઓફિસમાં રોમાન્સ પર વધારે ધ્યાન રહેતું હોય તો કરિયર ખરાબ થઈ શકે છે.
- ઓફિસના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય તો નોકરી પણ રિસ્કમાં મુકાઈ શકે છે.
ઓફિસમાં સહકર્મચારીને ડેટ કરવાના ફાયદા અને નુકસાન બંને વિશે જાણી લીધા પછી હવે તમે જાતે જ નક્કી કરી શકો છો કે આ કામ કરવા જેવું છે કે નહીં. જો ઓફિસમાં કો વર્કર સાથે પ્રેમ થઈ જાય તો હંમેશા એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે કામના સમયે કામ પર જ ધ્યાન આપવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)