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Office Romance: ઓફિસમાં ડેટિંગ સેફ છે કે નહીં ? જાણો ઓફિસના પ્રેમ પ્રકરણના ફાયદા અને નુકસાન વિશે

Pros and Cons of Office Romance: ઓફિસમાં રોજ જેની સાથે કલાકોનો સમય પસાર થતો હોય છે તેના પ્રેમમાં ઘણીવાર લોકો પડી જતા હોય છે. આજે તમને ઓફિસમાં સાથે કામ કરતાં કર્મચારી સાથે ડેટિંગ સેફ છે કે નહીં તેના વિશે જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:47 PM IST
Office Romance: ઓફિસમાં ડેટિંગ સેફ છે કે નહીં ? જાણો ઓફિસના પ્રેમ પ્રકરણના ફાયદા અને નુકસાન વિશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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