Breakup: તમને ખબર છે બ્રેકઅપ થાય પછી તુરંત શું કરે છોકરીઓ ? જાણવા જેવી છે આ વાત
What Do Girls do After Breakup: રિલેશનશીપમાં યુવક કરતાં યુવતી વધારે ઈમોશન હોય છે. એટલા માટે જે બ્રેકઅપ થાય ત્યારે યુવતીઓ માટે વધારે મુશ્કેલ સમય શરુ થાય છે. આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવા યુવતીઓ શું કરે છે આજે તમને જણાવીએ.
What Do Girls do After Breakup: જીવનમાં ઉતાર ચઢાવ આવે તે જ રીતે સંબંધોમાં પણ ઉતાર ચઢાવ આવતા હોય છે. ઘણા સંબંધ ઉતાર ચઢાવ વચ્ચે પણ ટકી જાય છે તો કેટલાક સંબંધો તુટી જાય છે. જ્યારે કપલનું બ્રેકઅપ થાય ત્યારે તેને હેન્ડલ કરવાની રીત બંનેની અલગ અલગ હોય છે. જેમકે યુવકો મિત્રો સાથે ફરવા નીકળી જાય છે, મિત્રો સાથે સમય પસાર કરે છે, પાર્ટી પણ કરી લેતા હોય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ બ્રેકઅપ પછી યુવતીઓ અલગ જ કામ કરે છે.
બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ વચ્ચે નાની-મોટી વાતમાં લડાઈ-ઝઘડા તો થતા જ રહે છે. ક્યારેય ઝઘડો એટલો મોટો થઈ જાય કે વાત બ્રેકઅપ સુધી આવી જાય છે. ક્યારેક તો પ્રેમી પંખીડા વચ્ચે નાની વાતમાં પણ બ્રેકઅપ થઈ જતું હોય છે. બ્રેકઅપ એવી ઘટના છે જેના પછી ઘણીવાર યુવક અને યુવતીના મનમાં અફસોસ પણ થતો હોય છે. બ્રેકઅપ પછીના 24 કલાક ખૂબ મહત્વના હોય છે. એટલા માટે કે આ સમય એવો હોય છે જ્યારે બ્રેકઅપનો ઘા તાજોતાજો હોય છે. આ સમય નીકળી ગયા પછી યુવતીઓ અને યુવકો પોતાની રીતે અલગ અલગ કામ કરી બ્રેકઅપમાંથી મૂવ ઓન થવાના પ્રયત્ન શરુ કરે છે. જો કે બ્રેકઅપ પછી યુવતીઓ શું કરતી હોય તે જાણવા જેવી વાત છે. કારણ કે સંબંધમાં યુવતીઓ યુવક કરતાં વધારે ઈમશોનલ હોય છે. યુવકોના મનમાં ઈચ્છા પણ હશે એ જાણવાની કે યુવતીઓ બ્રેકઅપ પછી શું કરતી હોય છે? તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ વિસ્તાપૂર્વક કે યુવતીઓ બ્રેકઅપ થાય પછી શું કરતી હોય ?
ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું બંધ કરી દે છે
બ્રેકઅપ પછી યુવક કરતાં વધારે ઉદાસ યુવતી હોય છે. દિલ તુટે પછી યુવતી થોડા દિવસ સુધી એકલી રહે છે. મોટાભાગે યુવતીઓ પોતાના રુમમાં બંધ કરે છે અને એકલી રહે છે. આ સમય દરમિયાન તેને તૈયાર થવું પણ ગમતું નથી અને તે મિત્રો સાથે પણ વાત કરતી નથી. બ્રેકઅપ પછી થોડા દિવસ યુવતી ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું પણ ટાળે છે.
એક્સની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઈલ ચેક કરે
બ્રેકઅપ કરી એક્સને સ્ટોક કરવાની આદત લગભગ દરેક યુવતીને હોય છે. 99 ટકા યુવતીઓ બ્રેકઅપ પછી આ કામ કરે છે. જો યુવતીએ પોતાના એક્સને ગુસ્સામાં બ્લોક કરી દીધો હોય તો તેને અનબ્લોક કરીને તેને સ્ટોક કરે છે અથવા તો સોશિયલ મીડિયા પર નવી આઈડી બનાવી એક્સને સ્ટોક કરે છે. સ્ટોક કરીને યુવતીએ એ જોતી હોય છે કે બ્રેકઅપ પછી તેનો એક્સ કેટલો ખુશ છે, તેની લાઈફમાં શું ચાલી રહ્યું છે. બ્રેકઅપ પછી થોડા દિવસ યુવતીઓ પોતાના એક્સની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઈલ ચેક કરતી રહે છે.
કુકીંગ જેવા કામોમાં રસ લેવા લાગે
ઘણી યુવતીઓ બ્રેકઅપની તકલીફમાંથી બહાર આવવા અને એક નવી શરુઆત કરવા માટે હેલ્ધી રસ્તો પસંદ કરે છે. શરુઆતના 1, 2 દિવસ પછી તે પોતાના મનને મનાવી લે છે અને પછી મૂવઓન કરવા માટે તે નવી નવી એક્ટિવિટી કરવાનું શરુ કરે છે. જેથી તે પોતાનું માઈન્ડ ડાઈવર્ટ કરી શકે. ઘણીવાર જોવા મળે છે કે બ્રેકઅપ પછી યુવતીઓ કુકીંગમાં વધારે રસ લેતી થઈ જાય છે. અથવા તો પોતાના સ્ટાઈલિંગ અને ગ્રુમિંગ પર ફોકસ કરવા લાગે છે.
ખાસ મિત્રને મળે છે
ઘણી યુવતીઓ બ્રેકઅપને એકલી રહીને હેન્ડલ કરી લેતી હોય છે પરંતુ કેટલીક યુવતીઓ બ્રેકઅપના દુ:ખમાંથી બહાર આવવા માટે મિત્રોની મદદ લેતી હોય છે. યુવતી પોતાની ખાસ ફ્રેન્ડને મળે છે, તેની સાથે પોતાના રિલેશનશીપ અને બ્રેકઅપ વિશે વાત કરી મન હળવું કરે છે.
પરિવાર સાથે સમય પસાર કરે
બ્રેકઅપ થાય પછી થોડા દિવસ યુવતી એકલી રહે છે પછી જ્યારે તે મેન્ટલી મૂવઓન કરી લે છે ત્યારે તે એક્સને યાદ કરવાનું છોડી પોતાના પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાનું પસંદ કરે છે. યુવતીઓ માટે બ્રેકઅપમાંથી મૂવઓન કરવા માટે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવો સૌથી સારો ઉપાય હોય છે.
