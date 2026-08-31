/No ટ્રાવેલ, Love ઓન્લી, રજાઓમાં ફરવા ન જવાના હોય તો આ Ideas અપનાવી ઘરને બનાવો રોમેન્ટિક ડેસ્ટિનેશન

Home Date Ideas for Couple: જન્માષ્ટમીની રજાઓમાં જો તમે ફરવા જવાનો કોઇ જ પ્લાન ન બનાવ્યો હોય અને ઘરે જ રહેવાના હોય તો જન્માષ્ટમીની રજાને ઘરે રહીને પણ યાદગાર બનાવી શકો છો. રજા દરમિયાન જ્યારે કામ કાજ અને સ્ટ્રેસમાંથી મુક્તિ મળે છે તો ઘરે રહીને પોતાના પાર્ટનર સાથે રજાના દિવસોને યાદગાર બનાવવા શું કરી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ.
ઘણા લોકો એવા હોય છે જે રજા મળે કે તુરંત જ ફરવા નીકળી જવાનું પસંદ કરે છે અને કેટલાક લોકો રજાના દિવસોમાં આરામ તેમજ પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાનું પસંદ કરે છે. જો તમે પણ રજામાં ટ્રાવેલ કરવાને બદલે ઘરે રહીને રજાના દિવસો પસાર કરવાના હોય તો પોતાના પાર્ટનર સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરવાની સાથે આ એક્ટિવિટી કરીને રજાઓને યાદગાર બનાવી શકો છો.
દિવસની શરૂઆત સાથે કરો
પતિઓને રજા હોય એટલે પત્નીઓનું કામ વધી જતું હોય છે. આવું કરવાને બદલે રજાઓમાં એક શિડયુલ નક્કી કરો જેમાં પત્ની પણ આરામથી જાગે અને બંને દિવસની શરૂઆત સાથે કરે. પત્ની જ ચા બનાવે અને એકલી જ નાસ્તો બનાવે તેનાથી સારું પત્નીને સવારના કામમાં હેલ્પ કરો. સાથે મળીને નાસ્તો બનાવો અને પછી એકબીજા સાથે બેસીને નાસ્તો કરો. તેવી જ રીતે લંચની તૈયારીમાં પણ પત્નીને મદદ કરો જેથી તમે બંને એકસાથે ફ્રી થઈને ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરી શકો.
બપોરના સમયે મુવી ડેટ
બપોરના ભોજન પછી આરામ કરવાના સમયે તમે ઘરમાં રહીને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર મુવી ડેટ પ્લાન કરો. ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો અથવા તો એકબીજાને ગમતી હોય તેવી ફિલ્મો કે વેબ સિરીઝ સાથે જુઓ. સાંજ સુધીમાં તમે ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝની મજા લઇ શકો છો.
ઇવનિંગ વોક અથવા લોંગ ડ્રાઈવ
સાંજ સુધીમાં આરામ કર્યા પછી પત્નીને ઇવનિંગ વોક કે લોંગ ડ્રાઈવ પર લઈ જાવ. સાંજના સમયે વોક કરીને તમે એકબીજા સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરી શકો છો. જો તમે લોંગ ડ્રાઈવ પર જવા ઇચ્છો તો પણ એકબીજા સાથે લોંગ ડ્રાઇવ પર નીકળી જાઓ.
ડિનર ડેટ
લોંગ ડ્રાઈવ પછી તમે પત્નીને ડિનર ડેટ પર લઈ જઈ શકો છો. પતિને રજા હોય ત્યારે પત્નીને પણ અમુક કામમાંથી બ્રેક મળી શકે છે. જેમકે રાત્રે ડિનર પર બહાર જવું. એકબીજા સાથે સમય પસાર કરવાની આ બેસ્ટ રીત છે.
કપલ ગેમ રમો
ડિનર પછી ઘરે આવીને તમે રાત્રે ઊંઘ ન આવે ત્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા પર સમય પસાર કરવાને બદલે પોતાના પાર્ટનરની સાથે ગેમ્સ રમો અથવા તો મજેદાર એક્ટિવિટી કરો. કાર્ડ ગેમ, બોર્ડ ગેમ કે પછી અન્ય કપલ ગેમ રમીને તમે એકબીજા સાથે મજા કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)