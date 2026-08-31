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No ટ્રાવેલ, Love ઓન્લી, રજાઓમાં ફરવા ન જવાના હોય તો આ Ideas અપનાવી ઘરને બનાવો રોમેન્ટિક ડેસ્ટિનેશન

Home Date Ideas for Couple: રજાઓમાં જો તમે ફરવા ન જવાના હોય તો તમે ઘરે રહીને પણ સારો સમય પસાર કરી શકો છો. રજાના સમયમાં પોતાની પત્ની સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા ઘરે કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરી શકાય ચાલો જાણકારી મેળવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:28 PM IST
No ટ્રાવેલ, Love ઓન્લી, રજાઓમાં ફરવા ન જવાના હોય તો આ Ideas અપનાવી ઘરને બનાવો રોમેન્ટિક ડેસ્ટિનેશન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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