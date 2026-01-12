Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Divorce Month: જાન્યુઆરી મહિનાને કહેવામાં આવે છે ડિવોર્સ મંથ, જાણો શા માટે વર્ષની શરુઆતમાં ડિવોર્સ વધારે થાય ?

Divorce Month: નવા વર્ષની શરુઆત કેટલાક લોકો માટે નવા સપના, નવી આશાઓ સાથે શરુ થાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જાન્યુઆરી મહિનાને ડિવોર્સ મંથ પણ કહેવામાં આવે છે ? દુનિયાભરમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં ડિવોર્સ સૌથી વધુ થાય છે. આવું શા માટે છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:13 PM IST

Trending Photos

Divorce Month: જાન્યુઆરી મહિનાને કહેવામાં આવે છે ડિવોર્સ મંથ, જાણો શા માટે વર્ષની શરુઆતમાં ડિવોર્સ વધારે થાય ?

Divorce Month: નવા વર્ષની શરૂઆતમાં એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનામાં લોકો જીવનની નવી શરૂઆત કરે છે. ભૂતકાળમાં જે ભૂલો થાય તેમાંથી શીખીને લોકો નવા નવા રિઝોલ્યુશન લેતા હોય છે. જાન્યુઆરી મહિનાને એક નવી શરૂઆત ગણવામાં આવે છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જાન્યુઆરી મહિનામાં જ લોકો સૌથી વધુ ડીવોર્સ વિશે વિચારે છે અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા શરૂ કરતા હોય છે? કેટલીક જગ્યાએ જાન્યુઆરી મહિનાને ડિવોર્સ મંથ પણ કહેવામાં આવે છે. કારણકે આ મહિનામાં સૌથી વધુ ડિવોર્સ. તેવામાં પ્રશ્ન થાય કે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ્યારે લોકો નવી ખુશીઓ અને નવી આશાઓ સાથે નવું વર્ષ શરૂ કરતા હોય છે ત્યારે એવું તો શું થાય છે કે સંબંધ તોડવા માટે લોકો આતુર થઈ જાય છે ? 

Add Zee News as a Preferred Source

જાન્યુઆરી મહિનામાં ડિવોર્સ વધવા પાછળ ઈમોશનલ, સોશિયલ અને મેન્ટલ કારણો જવાબદાર હોય છે. રજાઓનું પ્રેશર અધૂરી આશાઓ આર્થિક સમસ્યા અને નવા વર્ષમાં લીધેલા નિર્ણયના કારણે સંબંધ નબળા પડી જાય છે. તો વળી કેટલાક લોકો જાન્યુઆરી મહિનામાં પોતાની નવી જિંદગી શરૂ કરવા માટે પણ ડિવોર્સ જેવો કઠોર નિર્ણય લઈ લેતા હોય છે. 

જાન્યુઆરી મહિનામાં ડિવોર્સ વધારે થવાનું કારણ 

જાન્યુઆરી મહિનાને ડિવોર્સ મંથ કહેવામાં આવે તેની પાછળ સૌથી મોટું કારણ હોય છે રજાઓ પછીનું સત્ય. નવેમ્બર-ડિસેમ્બર થી તહેવારો આવે છે અને આ દરમિયાન લોકો પરિવાર અને સમાજની સામે સંબંધ નિભાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ સમય દરમિયાન તેઓ પરિવાર સાથે વધારે સમય રહે છે.. જેના કારણે જો મનમાં અલગ થવાની ઈચ્છા હોય તો પણ સામાજિક પ્રેશર અને પરિવારના પ્રેશર ના કારણે ડિવોર્સનો નિર્ણય ટાળતા રહે છે. પરંતુ જ્યારે રજાઓનો માહોલ પૂરો થાય છે અને નવા વર્ષની શરૂઆત થાય છે તો લોકો પોતાના જીવનમાં પણ નવો વણાક લાવવા મક્કમ થઈ જાય છે. જેના કારણે તેઓ જાન્યુઆરી મહિનામાં ડિવોર્સની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેતા હોય છે કારણ કે આ પ્રક્રિયા પૂરી થતાં પણ બે થી ત્રણ મહિનાનો સમય લાગે છે. 

ઘણા કપલ તહેવારોની રજા દરમિયાન એકબીજા સાથે રહે છે અને ફરવા જતા હોય છે. તેવામાં કપલ વચ્ચે જો સંબંધ પહેલાથી જ નબળો હોય તો રજાઓમાં સાથે રહેતી વખતે વારંવાર ઝઘડા થાય છે અને એકબીજાને ન ગમે તેવું વર્તન થઈ જતું હોય છે. આ સમયે બંને અનુભવ કરે છે કે બંને એકબીજાની સાથે ખુશ રહી શકતા નથી. આ વિચાર ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થતા થતા પુષ્ટ થઈ જાય છે અને પછી જાન્યુઆરીમાં તેઓ ડિવોર્સ લેવા જેવા નિર્ણય લઈ લેતા હોય છે. 

રિસર્ચ અનુસાર કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં ડિવોર્સ લેવાની ઘટનામાં 33 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. નવેમ્બર- ડિસેમ્બરનો મહિનો જે તહેવારનો મહિના કહેવાય છે તેમાં ડિવોર્સના મામલા ઓછા થઈ જાય છે કારણ કે તહેવારના સમયમાં લોકો પરિવાર સાથે સમય કોઈપણ પ્રકારના ટેન્શન વિના પસાર કરવા માંગે છે. ત્યાર પછી જાન્યુઆરી મહિનામાં તેઓ સંબંધથી અલગ થવા મક્કમ મન બનાવી લે છે. 

ડિવોર્સ પાછળ સોશિયલ મીડિયાના ટ્રેન્ડ પણ જવાબદાર હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું ખુશહાલ જીવન, પરફેક્ટ સંબંધો, પરફેક્ટ લાઇફ વગેરેની પોસ્ટ જોઈને ઘણા લોકો તેમની સરખામણી પોતાના સંબંધ અને જીવન સાથે કરવા લાગે છે. જે રિલ્સમાં દેખાય છે તેને રિયલ માનીને લોકો પોતાના જીવન પર અને સંબંધ પર અફસોસ કરવા લાગે છે આવે નિરાશા વધતા લોકો પોતાના પાર્ટનરથી અલગ થઈ જવાનું વિચાર પણ કરી લેતા હોય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
divorceJanuaryRelationship Tipsડિવોર્સજાન્યુઆરીરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news