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Relationship Tips: આ 4 વાતો યાદ રાખશો તો રિલેશનશીપમાં તમને કોઈ છેતરી નહીં શકે

Relationship Tips: જ્યારે ખોટા વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશીપ શરુ થઈ જાય છે તો દગો અને બ્રેકઅપનું દુ:ખ કોઈપણ સમયે સહન કરવાનો વારો આવી શકે છે. પરંતુ જો તમે રિલેશનશીપ શરુ કરતાં પહેલા જ આ 4 વાતોને ધ્યાનમાં રાખો તો કોઈપણ વ્યક્તિ ક્યારેય તમને છેતરી ન શકે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:31 PM IST
Relationship Tips: આ 4 વાતો યાદ રાખશો તો રિલેશનશીપમાં તમને કોઈ છેતરી નહીં શકે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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