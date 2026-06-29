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  • /Relationship Tips: આ 4 કામ એવા છે જે ગર્લફ્રેન્ડ કરે તો પુરુષને ગમે પણ પત્ની કરે તો પતિને તેના પર ગુસ્સો આવે

Relationship Tips: આ 4 કામ એવા છે જે ગર્લફ્રેન્ડ કરે તો પુરુષને ગમે પણ પત્ની કરે તો પતિને તેના પર ગુસ્સો આવે

Relationship Tips: જેણે લવ મેરેજ કર્યા હોય તે યુવતીઓની ફરિયાદ હોય છે કે લગ્ન પહેલા ડેટિંગ સમયે તેનો પાર્ટનર જેવો હતો તેવો લગ્ન પછી નથી. આવું લાગે તે ખોટું નથી. કારણ કે લગ્ન પછી પુરુષનું વર્તન બદલી જતું હોય છે અને તેની પાછળ પણ ખાસ કારણ હોય છે. એટલા માટે જ જે કામો કરતી ગર્લફ્રેન્ડ પુરુષને વ્હાલી લાગે છે એ કામ જ્યારે છોકરી પત્ની બન્યા પછી કરે તો પુરુષને નથી ગમતું. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:11 PM IST
Relationship Tips: આ 4 કામ એવા છે જે ગર્લફ્રેન્ડ કરે તો પુરુષને ગમે પણ પત્ની કરે તો પતિને તેના પર ગુસ્સો આવે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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