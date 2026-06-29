/Relationship Tips: આ 4 કામ એવા છે જે ગર્લફ્રેન્ડ કરે તો પુરુષને ગમે પણ પત્ની કરે તો પતિને તેના પર ગુસ્સો આવે

Relationship Tips: આજના સમયમાં મોટાભાગના કપલ લવ મેરેજ કરવાનું પ્રીફર કરે છે. કારણ કે અરેન્જ મેરેજ રિસ્કી થઈ ગયા છે. જે પ્રકારની ઘટનાઓ દેશમાં બની રહી છે તેને જોઈને અરેન્જ મેરેજ જોખમી લાગે છે. જોકે મોટાભાગના યુવક-યુવતી એકબીજાને લાંબા સમય સુધી ડેટ કર્યા પછી લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લેતા હોય છે. તેમ છતાં લવ મેરેજ પછી પણ પુરુષોમાં વર્તનમાં ફેરફાર થઈ જતા હોય છે. છોકરી જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડ હોય ત્યારે જે કામ કરતી હોય તે પુરુષોને ગમતા હોય છે. પરંતુ પત્ની બન્યા પછી પણ જ્યારે છોકરી આ 4 કામ કરે છે તો પુરુષને ગમતા નથી. પુરુષના વર્તનમાં લગ્ન પછી શા માટે ફેરફાર આવે છે અને કયા ચાર કામ પુરુષોને ગમતા નથી ચાલો તમને જણાવીએ.
પુરુષના વર્તનમાં થતા ફેરફાર
લવ મેરેજ કરનાર પુરુષનું વર્તન પણ લગ્ન પછી બદલી જતું હોય છે. ઘણી વખત ગર્લફ્રેન્ડની જે વાતો ક્યુટ લાગતી હોય તે કામ કે વાત લગ્ન પછી પત્ની કરે તો ખરાબ લાગે છે. પુરુષોના વર્તનમાં લવ મેરેજ પછી જોવા મળતા પરિવર્તનનું કારણ શું હોય છે તે જાણતા પહેલા તે 4 કામો કયા છે તેના વિશે જાણીએ.
પતિ બન્યા પછી પત્નીની કઈ આદતો પુરુષને નથી ગમતી ?
નારાજ થવું
ડેટિંગ સમયે જો ગર્લફ્રેન્ડ નાની અમથી વાતમાં પણ નારાજ થઈ જાય તો તેને મનાવવા માટે પુરુષ તલપાપડ થઈ જાય છે. ગિફ્ટ આપવાથી લઈને સરપ્રાઈઝ આપીને પ્રેમથી ગર્લફ્રેન્ડને મનાવતો પુરુષ લગ્ન પછી આ વાત પર ચિડાવા લાગે છે. જો પત્ની કોઈ કારણસર નારાજ થઈ હોય તો પતિઓને તેની આ હરકત નાટક લાગે છે. જે પુરુષ ગર્લફ્રેન્ડની નારાજગીને અને તેના નખરાંને સહન કરતો હોય તે પુરુષ અચાનક જ પત્ની પાસેથી મેચ્યોરિટીની અપેક્ષા રાખવા લાગે છે.
વારંવાર કોલ કરવા
ડેટિંગ સમયે ગર્લફ્રેન્ડ દિવસમાં વારંવાર કોલ કરે તો તેનાથી પુરુષને કોઈ સમસ્યા હોતી નથી. દર વખતે તે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પ્રેમથી અને રોમેન્ટિક અંદાજમાં વાત કરે છે.. ગર્લફ્રેન્ડના મેસેજના પણ તુરંત રીપ્લાય કરવામાં આવે છે. પરંતુ તે ગર્લફ્રેન્ડ જ્યારે લગ્ન પછી પત્ની બની જાય છે અને તેને કોલ કે મેસેજ કરે તો પુરુષને ગમતું નથી. પત્નીના કોલ અને મેસેજ બોયફ્રેન્ડમાંથી પતિ બનેલા પુરુષને રોકટોક અને બંધન લાગવા લાગે છે.
શોપિંગ
ગર્લફ્રેન્ડને નાનામાં નાની વસ્તુ લેવી હોય તો તેને પણ અપાવવા માટે બોયફ્રેન્ડ આતુર હોય છે પરંતુ તે જ બોયફ્રેન્ડ જ્યારે પતિ બની જાય છે તો પત્ની સાથે શોપિંગ કરવા જવામાં કે પત્ની માટે કોઈ વસ્તુ લેવામાં તેને રસ રહેતો નથી. ગર્લફ્રેન્ડ વધારે શોપિંગ કરે તો તેને તે શોખીન લાગે છે પરંતુ પત્ની જ્યારે વધારે શોપિંગ કરે છે તો પતિને પત્ની ખર્ચાળ લાગવા લાગે છે.
પઝેસીવ નેચર
ગર્લફ્રેન્ડ પઝેસીવ નેચરની હોય અને તે વારંવાર પ્રશ્નો કરે કે પછી પોતાના બોયફ્રેન્ડ સાથે કનેક્ટ રહેવા માંગે તો તે વાત પુરુષને ખટકતી નથી. પરંતુ પત્ની જો તેના મિત્ર કે સોશિયલ મીડિયા સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન કરે તો પતિ ગુસ્સો કરવા લાગે છે અને પત્ની શંકાશીલ છે તેવું કહે છે.
પુરુષના વર્તનમાં થતા ફેરફારના કારણ
પુરુષના વર્તનમાં આ 4 બાબતોમાં જે ફેરફાર આવે છે તેનું મુખ્ય કારણ વ્યક્તિ નહીં પરંતુ સંબંધમાં થયેલો ફેરફાર હોય છે. ગર્લફ્રેન્ડમાંથી પત્ની બનેલી યુવતી તો એક જ હોય છે પરંતુ તેમના સંબંધનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે અને પરિસ્થિતિ બદલી જાય છે. રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં જે રોમાન્સ હોય છે તે લગ્નના થોડા સમય પછી જવાબદારીઓના કારણે ઘટી જાય છે. આ સિવાય લગ્ન પહેલા યુવક યુવતી દિવસ દરમિયાન થોડા સમય માટે જ મળી શકતા હોય છે પરંતુ લગ્ન પછી તે 24 કલાક એકબીજાની સાથે હોય છે. ડેટિંગ સમયે યુવક પર વધારે જવાબદારી હોતી નથી અને તેણે ભવિષ્યની ચિંતા કરવાની હોતી નથી પરંતુ પતિ બન્યા પછી પુરુષે પોતાની અને પોતાના પરિવારની જવાબદારી ઉઠાવવાની હોય છે અને ભવિષ્ય માટે પણ પ્લાનિંગ કરવાનું હોય છે. આ જવાબદારી અને સંબંધના સ્વરૂપમાં થયેલા ફેરફારના કારણે પુરુષની પસંદ નાપસંદ બદલી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)