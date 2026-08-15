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Self Love: બીજા પહેલા પોતાનું વિચારો, આ એક ફેરફારથી રિલેશનશીપમાં સુધાર સહિત આ 4 ફાયદા થશે

Importance of Self Love: જો તમે સેલ્ફ લવને નથી સમજતાં અને પોતાના કરતાં વધારે બીજાનું વધારે વિચારો છો તો તમે તમારી મેન્ટલ, ફિઝિકલ હેલ્થ ખરાબ કરવાની સાથે સંબંધોને પણ ખરાબ કરી રહ્યા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:12 PM IST
Self Love: બીજા પહેલા પોતાનું વિચારો, આ એક ફેરફારથી રિલેશનશીપમાં સુધાર સહિત આ 4 ફાયદા થશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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