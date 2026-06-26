/શું છે રિલેશનશીપ બર્નઆઉટ ? સંબંધોમાં આવેલા બર્નઆઉટને આ રીતે ઓળખો અને સમસ્યાને દુર કરો

Relationship Burnout: જો તમારા સંબંધોમાં પણ ઉત્સાહનો અભાવ, ઝઘડા, સ્ટ્રેસ અને સમસ્યાઓ વધી રહી છે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી તમે એકલા નથી આવું અનેક લોકો સાથે થાય છે. સંબંધની શરૂઆતમાં જે ઉત્સાહ અને પ્રેમ હોય તેમાં અમુક પરિસ્થિતિમાં ઘટાડો થઈ જાય છે. ત્યાર પછી એકબીજા વચ્ચે કેટલીક સમસ્યાઓ અને ફરિયાદો ઉભી થાય છે. વ્યક્તિ માટે પ્રેમ હોય પણ તેની સાથે કેટલીક સમસ્યાઓ અને ફરિયાદ પણ હોય તો તેને રિલેશનશિપ બર્નઆઉટનો સંકેત ગણવામાં આવે છે. જો તમને ખબર નથી કે રિલેશનશિપ બર્નઆઉટ એટલે શું? તો ચાલો તમને જણાવીએ રિલેશનશિપમાં બર્નઆઉટ એટલે શું અને આ તકલીફને દૂર કેવી રીતે કરી શકાય ?
રિલેશનશિપ બર્નઆઉટ એટલે શું ?
રિલેશનશિપમાં બર્નઆઉટની સ્થિતિ એટલે એવી સ્થિતિ જેમાં વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરને લઈને માનસિક અને ભાવનાત્મક રીતે થાકેલા અનુભવ કરે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિને સંબંધ નિભાવવો બોજ લાગે છે. પાર્ટનરની દરેક વાતમાં ફરિયાદ ઊભી થાય છે. ટૂંકમાં વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમ હોય પણ તેને લઈને ફરિયાદો પણ દિવસેને દિવસે વધતી જાય અને તેની સાથે રહેવું બોજ લાગવા લાગે તેને રિલેશનશિપ બર્નઆઉટ કહી શકાય છે.
રિલેશનશિપ બર્નઆઉટ થવાના કારણો
રિલેશનશિપ બર્નઆઉટના સંકેતો
રિલેશનશિપમાં કપલ જ્યારે બર્નઆઉટના સ્ટેજમાં હોય છે તો નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના સંકેતો જોવા મળે છે આ સંકેતો પરથી જાણી શકાય છે કે રિલેશનશિપમાં બર્નઆઉટનો ફેસ છે અને તેને દૂર કરવાની જરૂર છે.
રિલેશનશિપ બર્નઆઉટને કેવી રીતે દૂર કરવો?
જેમ ઉપર જણાવ્યું તેમ રિલેશનશિપમાં બર્નઆઉટની સ્થિતિને દૂર કરી શકાય છે અને સંબંધને ફરીથી મજબૂત બનાવી શકાય છે. તેના માટે સૌથી પહેલા તો એકબીજાની સાથે બેસી ખુલીને વાત કરવી. જો કોઈ સમસ્યા છે જેનું સમાધાન નથી મળ્યું તો તે મુદ્દા વિશે ચર્ચા કરી તે વાતને પૂરી કરો. મોટાભાગે રિલેશનશિપ બર્નઆઉટ અધૂરી છોડી દેવામાં આવેલી સમસ્યાઓના કારણે હોય છે જો આ સમસ્યાનું સમાધાન લાવી દેવામાં આવે તો રિલેશનશિપ ફરીથી નોર્મલ થઈ જાય છે. જો પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ સંબંધમાં સુધારો ન આવે તો નિષ્ણાંતની મદદ પણ લઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)