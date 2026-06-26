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શું છે રિલેશનશીપ બર્નઆઉટ ? સંબંધોમાં આવેલા બર્નઆઉટને આ રીતે ઓળખો અને સમસ્યાને દુર કરો

Relationship Burnout: રિલેશનશીપમાં આવતી અલગ અલગ સમસ્યાઓમાંથી એક સમસ્યા છે રિલેશનશીપ બર્નઆઉટ. જો કે આ સમસ્યાની સારી વાત એ છે કે બર્નઆઉટના સંકેતોનો સમજી તમે આ તકલીફને દુર કરી સંબંધને મજબૂત બનાવી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ રિલેશનશીપમાં બર્નઆઉટની સ્થિતિ ક્યારેય સર્જાય છે અને કેવા સંકેતો જોવા મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:39 AM IST
શું છે રિલેશનશીપ બર્નઆઉટ ? સંબંધોમાં આવેલા બર્નઆઉટને આ રીતે ઓળખો અને સમસ્યાને દુર કરો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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