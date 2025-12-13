પુરૂષો માટે જન્નત માનવામાં આવે છે આ દેશ, અહીં એક યુવકની હોય છે 5-5 ગર્લફ્રેન્ડ, છોકરીઓને પણ કોઈ સમસ્યા નથી

Prev
આ યુરોપિયન દેશમાં, સંબંધો ખૂબ જ ખુલ્લા મનના છે. પુરુષો બહુવિધ સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો રાખી શકે છે, અને સમાજ તેને ગંભીર માનતો નથી. સંબંધો પરસ્પર સંમતિ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર આધારિત હોય છે, અને સ્ત્રીઓ પણ આ સ્વીકારે છે. નાઇટ-આઉટ સંસ્કૃતિ લોકપ્રિય છે, જ્યાં લોકો ક્લબ, કાર્યક્રમો અને પાર્ટીઓમાં મુક્તપણે હાજરી આપે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:40 PM IST

યુરોપના એક દેશમાં સંબંધોના મામલે લોકો એટલા ખુલ્લા વિચારોના છે કે અહીં પુરૂષોને ઘણી મહિલાઓ સાથે સંબંધ રાખવાની આઝાદી આપવામાં આવે છે. સમાજ તેને ગંભીર મુદ્દો માનતો નથી, કારણ કે અહીં સંબંધનો પાયો આપસી સહમતિ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર ટકેલો છે. મહિલાઓને પણ આ મોડલ સામે કોઈ સમસ્યા નથી, કારણ કે અહીં દરેક સંબંધ સમજદારીની સાથે ચલાવવામાં આવે છે.

આ કારણે ઘણા લોકો આ દેશને મજાકમાં 'પુરૂષોનું સ્વર્ગ' પણ કહી દે છે. અહીંનું નાઇટઆઉટ કલ્ચર ખૂબ જાણીતું છે. કપલ્સ અને મિત્રો ક્લબ, ઈવેન્ટ્સ અને ઓપન પાર્ટીઓમાં સામેલ થાય છે અને સંબંધનું બંધન નહીં, પરંતુ એક અંગત પસંદની જેમ જીવે છે. આવો જાણીએ શું છે આ દેશના વિચાર...

આ દેશ છે લાતવિયા
ઉત્તર યુરોપના બાલ્ટિક ક્ષેત્રમાં સ્થિત એક નાનો દેશ લાતવિયા, તેની ખુલ્લી સામાજિક વિચારસરણી માટે જાણીતો છે. તે પ્રેમ અને સંબંધો પ્રત્યે ખૂબ જ ઉદાર વલણ ધરાવે છે. ઘણા પુરુષો એક જ સમયે ચાર કે પાંચ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધમાં હોય છે, અને સમાજ આને અસામાન્ય માનતો નથી. અહીં સંબંધો સંપૂર્ણપણે પરસ્પર સંમતિ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર આધારિત છે.

સમાજ સામાન્ય રીતે આ સ્વીકારે છે
લાતવિયાની અનોખી પરિસ્થિતિનું એક મુખ્ય કારણ તેની વસ્તી અસંતુલન છે. આંકડા મુજબ, દર 100 સ્ત્રીઓ માટે, ફક્ત 85 થી 87 પુરુષો છે. પુરુષોની ઓછી સંખ્યાને કારણે, ઘણા સંબંધો કુદરતી રીતે વિકસે છે, અને સમાજ તેમને સામાન્ય તરીકે સ્વીકારે છે.

સ્ત્રીઓ તેને ખોટું માનતી નથી
લાતવિયન સ્ત્રીઓ ઉચ્ચ શિક્ષિત, કારકિર્દી પ્રત્યે સભાન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા ધરાવે છે. તેઓ આત્મનિર્ભર છે અને એક પુરુષ માટે બહુવિધ ગર્લફ્રેન્ડ રાખવાને ખોટું માનતી નથી. તેમના માટે પારદર્શિતા અને પરસ્પર આદર સર્વોપરી છે. રાજધાની, રીગા, આ ખુલ્લી જીવનશૈલીનું સાચું ઉદાહરણ છે, જેમાં જીવંત નાઇટલાઇફ છે. બાર, ક્લબ અને કાફે હંમેશા યુવાનોથી ભરેલા હોય છે, અને ડેટિંગ અને નવા સંબંધો બનાવવા એ સામાન્ય વાત છે.

નથી માનતી વિશ્વાસઘાત
લાતવિયન લોકો પોતાના સંબંધોમાં પારદર્શિતાને મહત્વ આપે છે. તે પ્રેમને લઈને ખુલ્લી અને ઈમાનદાર દ્રષ્ટિ રાખે છે, તેમાં ન કોઈ વિશ્વાસઘાત કરે છે અને ન કોઈ છુપાવે છે. જો તેનો સાથી કોઈ અન્ય સાથે સંબંધમાં છે તો યુવતીઓ તેને વ્યક્તિગત વિશ્વાસઘાત માનતી નથી, પરંતુ તેને જીવનનો એક સામાન્ય ભાગ સમજે છે.

દુનિયાભરના યાત્રીકો થાય છે આકર્ષિત
લાતવિયાના લોકો મોડર્ન યુરોપીય વેલ્યુને અપનાવે છે, જ્યાં સ્વતંત્રતા, સન્માન અને વ્યક્તિગત પસંદને ખાસ મહત્વ આપવામાં આવે છે. આ કારણ છે કે તેના સંબંધોમાં પારદર્શિતા અને વિશ્વાસ મજબૂત રહે છે. ઘણા પર્યટક અહીંના ખુલ્લા વિચારોવાળી જીવનશૈલીનો અનુભવ કરવા આવે છે. લોકોનો મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર, ગર્મજોશી ભર્યું સ્વાગત, રીગાની જાણીતી નાઇટ માર્કેટ, ક્લબ અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ દુનિયાભરના યાત્રીકોને આકર્ષિત કરે છે.

