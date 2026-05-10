/Law For Women: બાળકની કસ્ટડીથી લઈ સ્ત્રી ધન સુધીના અધિકારો વિશે દરેક માં ને હોવી જોઈએ જાણકારી

Law For Women: ભારતમાં બાળકની કસ્ટડીથી લઈ ઘર પર અધિકાર, સ્ત્રી ધન સંબંધિત કાયદાઓ છે જે મહિલાઓના અધિકારો હોય છે. આજે જ્યારે મધર્સ ડે ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે જાણીએ એવા મહત્વના કાયદા વિશે જેની ખબર દરેક માં ને હોવી જોઈએ.
Law For Women: ભારતમાં મહિલાઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે કેટલાક કાયદા બનેલા છે. પરંતુ જે મહિલા પોતાના ઘર, પતિ અને બાળકોમાં જ પોતાની દુનિયા જોતી હોય છે તેમાંથી અનેક મહિલાઓને આ કાયદા વિશે ખબર જ હોતી નથી. જરૂરી નથી કે જીવનમાં મુશ્કેલ સ્થિતિ આવે અને કાયદાની મદદ લેવાની જરૂર પડે તેને જ આ નિયમ વિશે ખબર હોય. દરેક સ્ત્રીને પોતાના અધિકાર શું છે તે ખબર હોવી જોઈએ. જો તમને આ અંગે જાણકારી નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ.
ડિવોર્સ માંગવાનો અધિકાર
હિંદુ મેરેજ એક્ટ અંતર્ગત એક મહિલા પોતાના પતિથી અલગ થવા માટે ડિવોર્સની માંગ કરી શકે છે. ભલે ડિવોર્સ માટે તેનો પતિ સહમત ન હોય. જો પતિ અફેર કરે, પત્ની પર અત્યાચાર કરે કે અન્ય કોઈપણ અગમ્ય કારણસર પત્ની પતિ સાથે ન રહેવા માંગતી હોય તો તે ડિવોર્સ માટે અરજી કરી શકે છે. ડિવોર્સ પછી પત્ની પતિ પાસેથી પોતાના અને બાળકો માટે ભરણપોષણ પણ માંગી શકે છે.
બાળકની કસ્ટડી
એ માં ને કાયદો અધિકાર આપે છે કે તે ડિવોર્સ પછી બાળકની કસ્ટડીની માંગ કરી શકે છે. તેમાં પણ જો બાળક 5 વર્ષથી નાનું હોય અને મહિલાને પતિનું ઘર છોડીને જવું પડે તો આ સ્થિતિમાં તે કોઈપણ પ્રકારની કાનૂની પ્રક્રિયા કે ઓર્ડર વિના પણ બાળકને પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે.
સ્ત્રી ધન પર અધિકાર
લગ્નમાં સ્ત્રીને જે કંઈ રોકડ રકમ, ઘરેણા કે વસ્તુઓ મળી હોય તે સ્ત્રીની માલિકીની ગણાય છે. ખાસ કરીને ઘરેણા પર મહિલા પોતાનો હક હોય છે. ભલે તે પતિ કે સાસરાવાળા તેની કસ્ટડીમાં રાખે પણ જ્યારે સ્ત્રી માંગે ત્યારે સ્ત્રી ધન પરત કરી દેવું પડે છે. ઘરેણા, રુપિયાનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે ફક્ત સ્ત્રી નક્કી કરી શકે છે.
અબોર્શનનો અધિકાર
એક માં ને બાળકને જન્મ આપવો કે નહીં તે નક્કી કરવાનો અધિકાર પણ હોય છે. અનિવાર્ય સંજોગોમાં જો સ્ત્રી અબોર્શન કરાવવા ઈચ્છે તો તેને આ કામ માટે પતિ કે અન્ય કોઈની સહમતિની જરૂર પડતી નથી. તેના માટે ગર્ભ 20 સપ્તાહથી ઓછા સમયનો હોવો જોઈએ.
