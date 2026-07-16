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છૂટાછેડા સમયે ભરણપોષણ લીધા પછી પણ પિતાની સંપત્તિ પર પહેલી પત્નીના સંતાનને હક મળે

Children Right on Father Property: માતાને છૂટાછેડા સમયે બાળકની કસ્ટડી સાથે ભરણપોષણની રકમ મળી હોય તો પણ પિતાની સંપત્તિ પર પિતાના બીજા લગ્નથી થયેલા સંતાન સમાન અધિકાર પહેલી પત્નીથી થયેલા સંતાનનો પણ ગણાય તેવું કોર્ટે એક ચુકાદા સમયે જણાવ્યું છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:00 PM IST
છૂટાછેડા સમયે ભરણપોષણ લીધા પછી પણ પિતાની સંપત્તિ પર પહેલી પત્નીના સંતાનને હક મળે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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