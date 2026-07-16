/છૂટાછેડા સમયે ભરણપોષણ લીધા પછી પણ પિતાની સંપત્તિ પર પહેલી પત્નીના સંતાનને હક મળે

Children Right on Father Property: સંપત્તિ અને વારસાને લઈને સગા ભાઈ-બહેનો વચ્ચે પણ વિવાદ, ઝઘડા થતા હોય છે. ભારતમાં સંપત્તિના ભાગની વાત આવે તો મોટાભાગે સાવકા સંતાનો વચ્ચે પણ વિવાદ થાય છે. જેમકે પિતાએ છૂટાછેડા પછી બીજા લગ્ન કર્યા હોય તો પહેલા લગ્નથી હોય તે સંતાનો અને બીજા લગ્નથી થયેલા સંતાનોના પ્રોપર્ટી પર અધિકાર મામલે વિવાદ થતા હોય છે. આવા જ એક વિવાદના ચુકાદામાં કોર્ટે નિર્ણય સંભળાવ્યો છે કે પિતાની સંપત્તિમાં તેની પૂર્વ પત્નીના સંતાનોનો અધિકાર પણ માન્ય રહે છે.
પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે એક કેસનો ચુકાદો આપતાં એવું કહ્યું છે કે માતાપિતાના ડિવોર્સ થઈ જાય અને બાળક માતા પાસે રહેતું હોય તો પણ બાળક અને પિતાનો સંબંધ પુરો થઈ જતો નથી. એટલા માટે જ પહેલા લગ્નથી થયેલા સંતાનો પણ પિતાની સંપત્તિમાં અને સરકારી સેવા નિયમોના ફાયદા મળવાપાત્ર હોય છે. છૂટાછેડાના કારણે એક સંતાનને તેના અધિકારોથી વંચિત ન રાખી શકાય .
છૂટાછેડાથી પતિ-પત્નીના સંબંધ પુરા થાય છે સંતાન અને પિતાના નહીં
કોર્ટે કહ્યું કે છૂટાછેડા એટલે દંપતિ પતિ પત્ની તરીકેના સંબંધો પુરા કરી અલગ થાય છે. પરંતુ તેનાથી સંતાન અને પિતાના સંબંધો પુરા થતા નથી. એટલા માટે જ પિતાની સંપત્તિ સહિતના મળવા પાત્ર લાભમાં પૂર્વ પત્નીથી થયેલા સંતાન પણ હકદાર ગણાય છે. કોર્ટે આ પ્રકારના એક મામલાની સુનાવણીમાં એવું પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે છૂટાછેડા સમયે જે ભરણપોષણની રકમ મળે તેનો અર્થ એવો નથી કે બાળકને ભવિષ્યમાં મળવા પાત્ર અધિકારો સમાપ્ત થઈ જાય.
કાયદા અનુસાર માતાપિતા અલગ થઈ જાય તો પણ બાળકનો પૈતૃક સંપત્તિ પર અધિકાર રહે છે. પિતા પોતાની સ્વયં અર્જિત સંપત્તિ વીલ બનાવીને કોઈપણ વ્યક્તિને આપી શકે છે. પરંતુ વારસાગત સંપત્તિ પર બધા જ સંતાનોનો સમાન અધિકાર હોય છે. જો પિતા વીલ બનાવ્યા વિના અવસાન પામે તો તેની સંપત્તિ પર ડિવોર્સી પત્નીના સંતાનો પણ કાનૂની રીતે સમાન હક માંગી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)