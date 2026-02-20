Prev
Motivational Quotes: 5 એવી વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે, મુસીબતના સમયમાં યાદ કરવા શ્રીકૃષ્ણના આ 5 ઉપદેશ

Life Changing Quotes of Lord Krishna: જીવનમાં અનેકવાર એવો સમય આવે છે જ્યારે વ્યક્તિના મનમાં નિરાશા વધી જાય. આવા સમયે ભગવત ગીતાની આ 5 વાતો યાદ કરી લેવી. આ વાતો મનમાં આવતા નેગેટિવ વિચારોને દુર કરી દેશે. આ વાત મનમાં ઉતારી લેશો તો આજ પછી ક્યારેય ઉદાસ નહીં રહો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:26 AM IST
  • આ વાત મનમાં ઉતારી લેશો તો આજ પછી ક્યારેય ઉદાસ નહીં રહો.
  •  આજે તમારી સ્થિતિ સારી નથી તો નિરાશ ન થવું, સ્થિતિ બદલશે જ.
  • કોઈ કામ કરવામાં વારંવાર નિષ્ફળતા મળે તો સમજી લેવું કે તે કામમાં તમારી ભલાઈ નથી.

Life Changing Quotes of Lord Krishna: દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં આગળ વધવા, સફળ થવા, સમૃદ્ધ થવા માટે સતત દોડે છે. એક સમય આવે છે જ્યારે વ્યક્તિ જીવનની આ રેસથી થાકી જાય છે, કામથી કંટાળી જાય છે, જવાબદારીઓ બોજ લાગવા લાગે છે, એક સરખા રુટીનના કારણે લાઈફ નિરસ લાગવા લાગે છે. આવા સમયે ઘણા લોકો હાર માની લેતા હોય છે. એકલતા અને નિરાશા વચ્ચે શું કરવું સમજ નથી આવતું. આવો સમય દરેકના જીવનમાં ક્યારેક તો આવે જ છે. આ સમયે નિરાશ થઈ જવાને બદલ શ્રીકૃષ્ણની આ 5 વાતોને યાદ કરી લેવી.

ભગવત ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણએ અર્જુનને જીવનનો સાર સમજાવ્યો હતો. ભગવત ગીતા સામાન્ય પુસ્તક નથી તેમાંથી દરેક સમસ્યાનું સમાધાન મળી શકે છે. આજે તમને ભગવત ગીતાની આવી જ 5 વાતો વિશે જણાવીએ જેને તમે યાદ રાખશો તો જીવનની ખરાબમાં ખરાબ સ્થિતિમાં પણ પ્રસન્ન અને શાંત રહેતા શીખી જશો. 

આ 5 વાતો દુર કરી દેશે હતાશા

ભગવાને દુ:ખ આપ્યું છે તો દુ:ખ દુર પણ કરશે

દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ-દુ:ખ, સફળતા-નિષ્ફળતા આવે જ છે. સુખ અને સફળતામાં વ્યક્તિ રાજી રહે છે પરંતુ જ્યારે સમસ્યા આવે છે ત્યારે નિરાશ થઈ જાય છે. આ સમયે નિરાશ થવું નહીં. જ્યારે પણ જીવનમાં અણધારી સ્થિતિ આવી જાય ત્યારે યાદ રાખવું કે ભગવાને જીવનમાં દુ:ખ આપ્યું છે, સમસ્યા આપી છે તો સમસ્યાને દુર પણ એ જ કરશે. કોઈપણ તકલીફ કાયમી નથી હોતી. જેમ સુખ નથી ટકતું તેમ દુ:ખનો સમય પણ ટકતો નથી. 

પરિસ્થિતિ બદલે જ છે

જ્યારે સમસ્યા કે તકલીફનો સમય હોય છે ત્યારે તે સમય સૌથી લાંબો લાગે છે. પરંતુ એક વાત હંમેશા યાદ રાખવી જોઈએ કે જીવનમાં સારી કે ખરાબ કોઈપણ પરિસ્થિતિ હોય તે કાયમી નથી હોતી. દરેક વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ બદલે છે. આજે તમારી સ્થિતિ સારી નથી તો નિરાશ ન થવું, સ્થિતિ બદલશે જ.

કર્મ કરવું ચિંતા નહીં

ભગવત ગીતાનો સૌથી મહત્વનો ઉપદેશ છે કર્મ કરો ફળની ચિંતા ન કરો. પરંતુ દરેક વ્યક્તિ ફળની આશા સાથે જ કર્મ કરે છે, અને જ્યારે ઈચ્છિત ફળ ન મળે ત્યારે નિરાશ થઈ જાય છે. જીવનમાં સફળ થવું હોય, સુખી થવું હોય તો જીવનમાં જે થઈ રહ્યું હોય તેને થવા દેવું. પોતાનું કામ ઈમાનદારી પૂર્વક કરવું. તમારા કર્મ અનુસાર ફળ તમને ઈશ્વર આપશે જ. 

વર્તમાનમાં જીવવું

મોટાભાગના લોકો દુ:ખી એટલા માટે હોય છે કે તેઓ વર્તમાનમાં જીવવાને બદલે ભૂતકાળ પર અફસોસ કરે છે અને ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે. ભૂતકાળમાં થયેલી ભુલો પર અફસોસ, ક્રોધ કરવાથી જે થયું તે બદલવાનું નથી તેમ છતાં વ્યક્તિ સમય ખરાબ કરે છે. ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે તે કોઈ જાણતું નથી તો પણ ભવિષ્ય સારું થાય તે માટે ચિંતા કરે છે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિ વર્તમાનમાં જે સુખ છે તે ભોગવવાનું ટાળે છે. પછી અફસોસ કરે છે. તેથી હંમેશા વર્તમાન સ્થિતિ જે છે તેમાં સુખી થવું.

જે ઉત્તમ હશે તે જ થશે

આ વાત તમે સફળ લોકો પાસેથી પણ સાંભળી હશે. આ વાત જે સમજી જાય છે તે ક્યારેય દુ:ખી કે હતાશ નથી રહેતા. કહેવાય છે કે જીવનમાં જો તમે ધાર્યું હોય તેવું ન થાય, કોઈ કામ કરવામાં વારંવાર નિષ્ફળતા મળે તો સમજી લેવું કે તે કામમાં તમારી ભલાઈ નથી અને તમારા માટે જે સારું છે તે થવાનું છે. જો કોઈ વસ્તુ મેળવવા માટે તમે દિવસ રાત મહેનત કરો છો પરંતુ તમને ન મળે તો નિરાશ ન થવું. તમારા માટે જે શ્રેષ્ઠ હશે તે તમને મળી જ જશે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

