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લગ્ન માટે છોકરો શોધી રહ્યા છો? પગાર નહીં, પહેલા ચેક કરો આ 5 આદતો

Chanakya Niti Marriage Tips: તમારા લગ્નનો નિર્ણય ફક્ત આવક કે દેખાવ પર આધાર રાખશો નહીં. આચાર્ય ચાણક્યના મતે, જીવનસાથી પસંદ કરતી વખતે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબતો પુરુષનું વર્તન, ગુસ્સા પર નિયંત્રણ, સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું તેનું વલણ અને જવાબદારીઓ પ્રત્યેનું તેનું વલણ પણ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 22, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:58 PM IST
લગ્ન માટે છોકરો શોધી રહ્યા છો? પગાર નહીં, પહેલા ચેક કરો આ 5 આદતો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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