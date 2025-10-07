Relationship Tips: 30 વર્ષ પછી શોધી રહ્યા છે જીવનસાથી ? પાર્ટનર પસંદ કરતી વખતે આ વાતોને રાખજો ધ્યાનમાં
Relationship After 30 : 30 વર્ષ પછી પણ યોગ્ય સાથી મળી શકે છે. બસ જરૂર હોય છે ધીરજ રાખવાની, સેલ્ફ રિસ્પેક્ટની અને યોગ્ય દ્રષ્ટિકોણની. 30 વર્ષ પછી ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાથી બચવું પણ જરૂરી છે. આજે તમને જણાવીએ પાર્ટનર શોધતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું.
Relationship After 30 : આજના સમયમાં કરિયર સેટ કરવું, મોર્ડન વિચાર અને પર્સનલ ગોલના કારણે લોકો લગ્ન પહેલાંનો સમય કરતા થોડા મોડેથી કરે છે. યુવક હોય કે યુવતી કરિયરમાં સેટ થાય ત્યાં સુધી 30 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય છે. 30 વર્ષ પાર કર્યા પછી યોગ્ય જીવનસાથી ન મળે તો પરિવાર, મિત્રો અને સમાજ તરફથી પ્રેશર વધવા લાગે છે. પરંતુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી 30 વર્ષ પછી પણ પરફેક્ટ લાઇફ પાર્ટનર મળવો શક્ય છે. બસ 30 વર્ષ પછી ટેન્શનમાં આવીને ભૂલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ચાલો તમને જણાવીએ કેવી રીતે તમે સમજદારી પૂર્વક અને આત્મવિશ્વાસથી પોતાના માટે જીવનસાથી શોધી શકો છો.
1. સૌથી પહેલા તો પોતાના પ્રત્યે જ ઈમાનદારી રાખો. તમારા મનમાં એ ક્લિયર હોવું જરૂરી છે કે તમે સંબંધમાંથી શું ઈચ્છો છો. તમને પાર્ટનર તરીકે કેવી વ્યક્તિ જોઈએ છે. જે ખુલ્લા વિચારની હોય, જેની લાઈફ સ્ટાઈલ સારી હોય કે જે તમારી વેલ્યુ સાથે મેચ કરે. તમને પોતાને તમારી પ્રાયોરિટી, તમારી મર્યાદા અને તમારી અપેક્ષાઓ શું છે તેના વિશે ખબર હોવી જોઈએ. પાર્ટનર પસંદ કરતી વખતે પણ આ બાબતોમાં ક્લીયારિટી રાખો.
2. જો તમારા પહેલા કોઈ સંબંધ રહ્યા છે અને તે કોઈ કારણસર તૂટી ગયા છે તો તેમાંથી શીખ લેવી જોઈએ. જુના તૂટેલા સંબંધમાં દોષ શું હતો અને સમસ્યા શું હતી તેના વિશે વિચારવાને બદલે તે સમયે થયેલી ભૂલને સુધારો અને આગળ ભૂલ ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો.
3. આજકાલ ઓનલાઇન ડેટિંગ અને મેચ મેકિંગ એપ્સ દ્વારા લોકો લાઈફ પાર્ટનર શોધતા હોય છે. તેમાં કંઈ ખોટું પણ નથી પરંતુ આ પ્રકારે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતી વખતે સતર્ક રહો. કોઈ સાથે વાત કરો તો ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવો નહીં. વ્યક્તિને બરાબર રીતે જાણ્યા પછી જ આગળ વધવાનું નક્કી કરો. ઓનલાઇન વાતચીતના આધારે કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય કરવો નહીં. તે વ્યક્તિના ઈરાદા શું છે અને તે ઈમાનદાર છે કે નહીં તે જાણ્યા પછી જ તેને મળવાનું રાખો.
4. ઘણી વખત આપણને યોગ્ય વ્યક્તિ આપણા સર્કલમાંથી જ મળી જતી હોય છે. 30 વર્ષ પછી ઇનસિક્યોરિટીના કારણે લોકોથી દૂર રહેવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવે તો સમસ્યા થઈ શકે છે. તેથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંકોચ રાખ્યા વિના પોતાના સોશિયલ સર્કલને વધારો. જેમકે કોઈ ફ્રેન્ડની પાર્ટીમાં જવું, પ્રોફેશનલ ઇવેન્ટમાં જવું, હોબી ક્લાસમાં જવું, નવા નવા લોકોને મળવું, વાતચીત કરવી અને મિત્રતા વધારવી. સર્કલ વધવાથી પણ યોગ્ય જીવનસાથી મળે તેવી સંભાવના વધી જાય છે.
5. 30 વર્ષ પછી જ્યારે જીવનસાથી શોધવાનું હોય ત્યારે પરફેક્ટનો વિચાર છોડી રિયાલિટીને અપનાવતા શીખો. દરેક વ્યક્તિમાં કોઈ ખામી હોય છે. જો તમે પરફેક્ટ વ્યક્તિને શોધમાં રહેશો તો ક્યારેય સફળ ન થઈ શકો. કલ્પનામાં જે પરફેક્ટ માણસ હોય તેને શોધવા કરતા જે વ્યક્તિ ઈમાનદાર હોય સમજદાર હોય અને સામેની વ્યક્તિને સન્માન આપતી હોય તેને પસંદ કરો.
6. સૌથી મહત્વનું છે કે જો તમારી ઉંમર 30 વર્ષથી વધી ગઈ છે તો લગ્નને જ પોતાના જીવનનો આખરી ટાર્ગેટ માનીને ન ચાલો. યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યક્તિ મળી જ જાય છે. તેથી હંમેશા કોન્ફિડન્ટ અને ખુશ રહો. જો તમે લગ્નને લઈને ઉતાવળા બનશો તો હંમેશા ટેન્શનમાં જ રહેશો. એના બદલે ખુશ રહેશો તો તમારી પર્સનાલિટી વધારે આકર્ષક બનશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
