/Love Bombing: તમને પ્રેમના નામ કંટ્રોલ તો નથી કરતોને પાર્ટનર ? આ 5 સંકેતો જણાવશે ખરેખર પ્રેમ છે કે લવ બોમ્બિંગ

Love Bombing: જ્યારે યુવતીની લાઈફમાં કોઈ આવે છે તો તે યુવક તેના માટે સૌથી ખાસ વ્યક્તિ બની જાય છે. મોટાભાગે યુવતી જેને પ્રેમ કરે તેના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી લેતી હોય છે. આ આદતના કારણે જ યુવતીઓ સૌથી વધુ લવ બોમ્બિંગનો શિકાર થાય છે. યુવક પ્રેમના નામે તેને કંટ્રોલ કરે છે, ઈમોશનલ કરે છે તે વાત યુવતીઓ સમજી શકતી નથી.
લવ બોમ્બિંગ એવી રીત છે જેમાં વ્યક્તિ સામેની વ્યક્તિને શરુઆતમાં અઢળક પ્રેમ કરે છે, ગિફ્ટ આપે છે, તેની ચિંતા કરે છે, તેને સમય આપે છે. પણ આ બધું કરવા પાછળ તેનો ઈરાદો નેક નથી હોતો. આવા લોકો સામેની વ્યક્તિને કંટ્રોલ કરવા લાગે છે. યુવતીઓ કંટ્રોલિંગ નેચરને ઓળખી શકતી નથી અને છેતરાઈ જાય છે. આજે તમને જણાવીએ 5 સંકેતો વિશે જે તમને લવ બોમ્બિંગ કરતાં ટોક્સિક વ્યક્તિને ઓળખવામાં મદદ કરશે.
પ્રેમના નામ લવ બોમ્બિંગ થતું હોવાના 5 લક્ષણો
1. સૌથી પહેલું લક્ષણ છે સંબંધની શરુઆતમાં પણ વધારે પડતા વખાણ કરવા. તું જ મારા માટે બધું છો, તારા વધારે ખાસ બીજું કંઈ નથી, હંમેશા તારો સાથ આપીશ વગેરે જેવી વાતો કરતો પાર્ટનર તમને વિશ્વાસમાં લેવા માટે કરે છે. ટુંકમાં રિલેશનશીપની શરુઆત જ થઈ હોય અને તમને તમારો પાર્ટનર ચણાના ઝાડ પર ચઢાવતો હોય તો સમજી લેજો લવ બોમ્બિંગ ચાલી રહ્યું છે.
2. બીજું લક્ષણ છે પ્રેમ અને ચિંતાના નામે તમારા પર સતત વોચ રાખવી. જો યુવક તમને દર થોડા કલાકે ફોન કે મેસેજ કરીને તમે ક્યાં છો, કોની સાથે છો, શું કરી રહ્યા છો, કોને મળો છો બધું પુછે તો સતર્ક થઈ જજો. શરુઆતમાં ચિંતાના નામે પુછતા આ પ્રશ્નો ધીરે ધીરે તમારી પર્સનલ સ્પેસ ખતમ કરી નાખશે.
3. જો તમારો પાર્ટનર લવ બોમ્બર હશે તો તેને રિલેશનશીપમાં આવવા માટે ઉતાવળ હશે. વાતચીત શરુ થયાની સાથે પ્રેમ થઈ જશે, પ્રેમ થયાની સાથે રિલેશનશીપ અને પછી લગ્નની વાતો કરવા લાગશે. લવ બોમ્બિંગમાં પાર્ટનર સામેની વ્યક્તિને વિચારવાનો કે વધારે કંઈ જાણવાનો સમય આપતી નથી.
4. જો તમારો પાર્ટનર તમને કારણ વિના વારંવાર મોંઘી વસ્તુઓ ગિફ્ટમાં આપે છે તો તે પણ લવ બોમ્બિંગનું લક્ષણ છે. આવું કરીને તે તમારા મનમાં એવી વાત ધીરે ધીરે લાવે છે કે તે તમારા માટે ઘણું કરે છે. તમે જેટલું ડીઝર્વ કરો છો તેનાથી વધારે તે આપે છે. આવું એટલા માટે થતું હોય છે કે એક સમય પછી તમે ઈચ્છો તો પણ તેને ના ન કહી શકો કારણ કે તમારા મનમાં તેણે આપેલા ગિફ્ટનો ભાર હોય છે.
5. લવ બોમ્બિંગનું સૌથી ખરાબ લક્ષણ છે અને આ સ્ટેજ પર દરેક યુવતીઓ પોતાની લિમિટ સમજી લેવી જોઈએ. આ સંકેત છે કે તે વ્યક્તિ ધીરે ધીરે તમને તમારા મિત્રો અને પરિવારથી દુર કરશે. લવ બોમ્બિંગ કરનાર વ્યક્તિ તમને બધાથી દુર કરી તેના પર નિર્ભર કરી દે છે જેથી તમે તેના કંટ્રોલમાં રહો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)