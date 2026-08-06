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  • /Love Bombing: તમને પ્રેમના નામ કંટ્રોલ તો નથી કરતોને પાર્ટનર ? આ 5 સંકેતો જણાવશે ખરેખર પ્રેમ છે કે લવ બોમ્બિંગ

Love Bombing: તમને પ્રેમના નામ કંટ્રોલ તો નથી કરતોને પાર્ટનર ? આ 5 સંકેતો જણાવશે ખરેખર પ્રેમ છે કે લવ બોમ્બિંગ

Love Bombing: ઘણા યુવકો એટલા ચતુર હોય છે કે પોતાના કંટ્રોલિંગ નેચરને કેર અને પ્રેમની આડમાં યુવતી પર થોપે છે. યુવતીઓ પણ પ્રેમના નામે થતા આ લવ બોમ્બિંગને સમજી શકતી નથી. કારણ કે તેમને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ લવ બોમ્બિંગનો શિકાર છે. જો તમારો પાર્ટનર પણ આ 5 કામ કરતો હોય તો તે પ્રેમ નહીં લવ બોમ્બિંગ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:48 PM IST
Love Bombing: તમને પ્રેમના નામ કંટ્રોલ તો નથી કરતોને પાર્ટનર ? આ 5 સંકેતો જણાવશે ખરેખર પ્રેમ છે કે લવ બોમ્બિંગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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