/First love: પહેલા પ્રેમની યાદો શા માટે મનમાંથી નથી જતી ? હ્યુમન સાઈકોલોજી સાથે હોય છે ફર્સ્ટ લવનું કનેકશન

First love Memories: જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને પહેલીવાર પ્રેમનો અનુભવ થાય છે તે સમય અને વ્યક્તિ ખૂબ જ ખાસ હોય છે. જેના પ્રત્યે આ સુંદર લાગણીનો અનુભવ થયો હોય તેને ક્યારેય ભુલી શકતા નથી. એવું કહેવાય પણ છે કે પહેલા પ્રેમની ભુલી શકાતો નથી. આવું શા માટે છે તેનું કારણ સાઈકોલોજીમાં છુપાયેલું છે.
વર્ષ 2017 માં હાવર્ડ મેડિકલ સ્કૂલમાં થયેલી રિસર્ચ અનુસાર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ થાય છે ત્યારે તેના શરીરમાં લવ હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. આ હોર્મોન હોય છે ઓક્સિટોસિન. તેની સાથે શરીરમાં ડોપામિન અને સેરોટોનિન જેવા હોર્મોલન્સ પણ રિલીઝ થવા લાગે છે. આ 3 હેપી હોર્મોન સાથે મળીને મનમાં એટલી ખુશી અને ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરે છે જે વ્યક્તિએ પહેલા ક્યારેય અનુભવ ન કર્યા હોય. આ હોર્મોનના કારણે વ્યક્તિ ખુશહાલ અનુભવ કરે છે. ખુશી અને પ્રેમનો આ પહેલો અનુભવ તેના માટે યાદગાર બની જાય છે. એટલા માટે કહેવાય છે કે વ્યક્તિ પહેલા પ્રેમની ભુલી શકતા નથી. હકીકતમાં તે કોઈ વ્યક્તિને નહીં પણ તે સમયે જે ખુશીનો અનુભવ થતો હોય છે તેને ભુલી શકતા નથી.
સાઈકોલોજી અનુસાર ટીનએજમાં જ્યારે પ્રેમનો પહેલીવાર અનુભવ થાય છે ત્યારે શરીરમાં ઘણા ફેરફાર થાય છે. આ સુખદ અનુભવોની મનમાં યાદ બની જાય છે. પહેલીવાર વ્યક્તિ અલગ જ પ્રકારની ખુશી અનુભવે છે. પહેલા પ્રેમની જેમ પહેલું બ્રેકઅપ અને તે સમયનું દુ:ખ પણ ક્યારેય ભુલાતું નથી. કારણ કે વ્યક્તિને પહેલીવાર ખુશી અને દુ:ખ બંનેનો અનુભવ તે સમયે જ થાય છે. બીજા અનુભવો મન માટે જાણીતા થઈ ગયા હોય છે.
સાઈકોલોજી અનુસાર આપણે જે અનુભવ પહેલીવાર થાય છે તેની આપણા મન પર સૌથી વધારે ઊંડી અસર થાય છે. જેના કારણે વ્યક્તિ સારી કે ખરાબ જે પણ યાદ પહેલીવારની હોય તેને વારંવાર યાદ કરે છે. પહેલી મુલાકાત હોય, પહેલી વાત હોય, પ્રેમનો એકરાર હોય કે બ્રેક અપ. આપણું મન તે પહેલા અનુભવને વારંવાર યાદ કરે છે. એટલે આવી ઘટનાઓ ભુલી શકાતી નથી. હકીકતમાં આપણે તે સમયે થયેલા અનુભવને યાદ કરતાં હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)