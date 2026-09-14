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First love: પહેલા પ્રેમની યાદો શા માટે મનમાંથી નથી જતી ? હ્યુમન સાઈકોલોજી સાથે હોય છે ફર્સ્ટ લવનું કનેકશન

First love Memories: પહેલો પ્રેમ ભુલાતો નથી... આ વાત ફિલ્મી લાગે છે પણ એક રિસર્ચમાં તેનું કારણ સામે આવ્યું છે. શા માટે પહેલા પ્રેમને લોકો ભુલી શકતા નથી તેનું કારણ સાયકોલોજીમાં છુપાયેલું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:53 PM IST
First love: પહેલા પ્રેમની યાદો શા માટે મનમાંથી નથી જતી ? હ્યુમન સાઈકોલોજી સાથે હોય છે ફર્સ્ટ લવનું કનેકશન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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હેલા પ્રેમની યાદો શા માટે મનમાંથી નથી જતી? સાઈકોલોજી સાથે હોય છે ફર્સ્ટ લવનું કનેકશન
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