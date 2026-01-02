Online Romance: પાર્ટનર સાથે ઓનલાઈન રોમાંસ કેટલું સેફ ? ઓનલાઈન વાતચીત કરતી વખતે આ વાત રાખો ધ્યાનમાં
Risk Of Online Romance: ઈંટરનેટના કારણે જીવન સરળ થઈ ગયું છે પરંતુ તેના કારણે લોકોની પ્રાઈવસી પણ જોખમમાં મુકાઈ જાય છે. ખાસ કરીને ઓનલાઈન રોમાંસ દરમિયાન જો કેટલીક ભુલ કરવામાં આવે તો ગણતરીની સેકન્ડમાં પ્રાઈવેટ મોમેન્ટ પબ્લિક થઈ શકે છે.
Risk Of Online Romance: ઇન્ટરનેટના કારણે લોકોનું જીવન જેટલું સરળ બન્યું છે એટલી જ પર્સનલ લાઈફ વીક થતી જાય છે. આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ મોબાઇલમાં વ્યસ્ત રહે છે. અને મોટાભાગના કામ મોબાઈલ વડે જ કરે છે. તેમાં રોમાન્સનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. કપલ એકબીજા સાથે મોબાઈલ વડે 24 કલાક કનેક્ટેડ રહે છે અને ચેટ, ફોટો, વિડીયો અને કોલના માધ્યમથી એકબીજા સાથે કોઈપણ સમયે વાતચીત કરી શકે છે. મોબાઈલના માધ્યમથી તેઓ ઈચ્છે તેવા મેસેજ કરી શકે છે વિડીયો કોલ કરી શકે છે. તેને ઓનલાઇન રોમાન્સ કહેવામાં આવે છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જોતા તો લાગે કે આ સુવિધા કપલ માટે ફાયદાકારક છે. પરંતુ ઓનલાઇન રોમાન્સ જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ અને જોખમ પણ સાબિત થઈ શકે છે.
ઓનલાઇન રોમાન્સ દરમિયાન જો ખોટી વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરી લેવામાં આવે તો આ ભૂલ મોટી મુસીબતનું કારણ બની શકે છે. કારણ કે એક વખત તમારો ડેટા કોઈ વ્યક્તિ પાસે પહોંચી જાય અથવા તો ઇન્ટરનેટ પર આવી જાય તો તેને હટાવવું અશક્ય થઈ જાય છે. તેથી ડિજિટલ યુગમાં ઓનલાઈન પ્રેમ વ્યક્ત કરતી વખતે સતર્કતા રાખવી જરૂરી છે.
ઓનલાઇન રોમાન્સમાં સેફટી
ઓનલાઇન રોમાન્સમાં કપલને લાગે કે તે બંને જ એકબીજા સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે અને બધું જ શેર કરી રહ્યા છે પરંતુ આ રીતે ઓનલાઇન પ્રેમ વ્યક્ત કરવો અ સુરક્ષિત સાબિત થઈ શકે છે. ઘણા કપલ વિડીયો કોલ અને ચેટના માધ્યમથી પ્રાઇવેટ મોમેન્ટ શેર કરતા હોય છે. આવા વિડિયો અને પ્રાઇવેટ ચેટ જ્યારે બ્રેકઅપ થાય છે ત્યારે મુશ્કેલી સર્જે છે. વિડિયો ફોટો જેવી અંગત વસ્તુઓ ખોટા વ્યક્તિના હાથમાં પહોંચી જાય તો તે બ્લેક મેલિંગનું હથિયાર પણ બની જાય છે.
ઘણી ઘટનાઓ એવી સામે આવે પણ છે જેમાં ઓનલાઇન રોમાન્સ દરમિયાન શેર કરેલા ફોટો અને વિડીયો વાયરલ થઈ જાય છે. આપત્તિજનક ફોટો, ચેટ અને વિડિયો ગણતરીની સેકન્ડમાં ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં હજારો લોકો સુધી પહોંચી જાય છે. આ સ્થિતિમાં ઓનલાઈન રોમાન્સ ભારે પડી શકે છે.
ઇન્ટરનેટ પરથી કોઈ વસ્તુ ખતમ થતી નથી
ઘણા લોકો એવું માને છે કે ચીટીંગ જેવી ઘટના થયા પછી ફરિયાદ કરવાથી વિડીયો, ફોટો જેવી અંગત માહિતી ઇન્ટરનેટ પરથી પણ ડીલીટ કરી દેવામાં આવે છે. પરંતુ સત્ય એ છે કે ઇન્ટરનેટ પર શેર કરેલી કોઈપણ વસ્તુ સંપૂર્ણ રીતે દૂર થતી નથી. તે કોઈને કોઈ જગ્યાએ સેવ રહે છે. તમે પણ જોયું હશે કે ઘણા કન્ટેન્ટ હટાવી લીધા પછી થોડા સમય પછી ફરીથી વાયરલ થવા લાગે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે ઇન્ટરનેટ પર શેર કરેલી વસ્તુ ડીલીટ થયા પછી પણ રિકવર થઈ શકે છે. તેથી ઓનલાઇન શેર કરેલો પ્રાઇવેટ ડેટા મોટું જોખમ બની શકે છે.
ઓનલાઇન આ વસ્તુઓ શેર ન કરો
ઓનલાઇન ચેટ દરમિયાન શું શેર કરવું અને શું નહીં તે અંગે જાગૃતિ હોવી પણ જરૂરી છે. મોબાઈલ પર ક્યારે ય ન્યુડ ફોટો, અશ્લીલ ચેટ કે પછી પ્રાઇવેટ વિડિયો શેર કરવા નહીં. તમે તમારા જીવનસાથી ને પણ આ વસ્તુઓ શેર કરો તો તે સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત નથી. તમને તમારા પાર્ટનર પર વિશ્વાસ હોય તો પણ ડિજિટલ સેફટી રાખવી જરૂરી છે. તમે શેર કરેલા ઓનલાઇન ડેટા નું શું થશે ? કઈ વ્યક્તિ કેવો ઉપયોગ કરશે તે તમારા કંટ્રોલમાં હોતું નથી. તેથી મોબાઈલ પર ક્યારેય પ્રાઇવેટ વસ્તુઓ શેર કરવી નહીં.
ઓનલાઇન વાતચીત કરતી વખતે પણ એક લિમિટ બનાવીને રાખો. સામેની વ્યક્તિ સાથે પોતાનો ચહેરો કે પોતાની ઓળખ શેર કરવી નહીં. ઓનલાઇન ડેટિંગ એપના માધ્યમથી પણ કોઈના સંપર્કમાં આવો તો તેના પર તુરંત વિશ્વાસ કરી લેવો નહીં. વાતચીત દરમિયાન જો શંકા જણાય તો તુરંત અટકી જવું. આ સિવાય વાતચીત કરતી વખતે ફોનમાં પ્રાઇવેસી સેટિંગ અને પાસવર્ડ જેવા સેફટી ફીચર નો ઉપયોગ કરવો.
