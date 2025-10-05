Red Flags: 99 ટકા કપલ રિલેશનશીપની શરુઆતમાં આ Red Flags ને કરે છે ઈગ્નોર, પછી આવે રડવાનો વારો
Red Flags In Relationship: કોઈપણ સંબંધની શરુઆતનો સમય સુંદર અને પરફેક્ટ લાગે છે. એટલા માટે જ કપલ શરુઆતના સમયમાં એકબીજાની દરેક વાતમાં પ્રેમ જ જુએ છે જેના કારણે તે આ 5 રેડ ફ્લેગ્સને ઈગ્નોર કરી દેતા હોય છે. પરંતુ થોડા સમય પછી તેમને આ વાતોને લઈને પસ્તાવું પડે છે.
Red Flags In Relationship: કોઈપણ સંબંધની શરૂઆત નો સમય એકદમ ફિલ્મી લાગે છે. હાથોમાં હાથ, કલાકો સુધી મીઠી મીઠી વાતો કરવી, દુનિયામાં જાણે બે જ વ્યક્તિ હોય તે રીતે વર્તન, 24 કલાક એકબીજાના જ વિચાર, એકબીજાનું નામ પણ આવે તો ચેહરા પર સ્મિત આવી જવું... વગેરે. શરૂઆતનો સમય એકદમ રંગીન અને એકદમ પરફેક્ટ લાગે છે. પરંતુ આ ખુશીમાં મોટાભાગના કપલ નાના નાના રેડ ફ્લેગને ઇગ્નોર કરી દે છે. પ્રેમના શરૂઆતી ફેઝમાં જે રેડ ફ્લેગની અવગણના કરી દેવામાં આવે છે તે આગળ જતાં સંબંધને ઝેર સમાન બનાવી દે છે. આજે તમને આવા જ રેડ ફ્લેગ વિશે જણાવીએ જેને ક્યારેય ઇગ્નોર કરવા નહીં.
દરેક વસ્તુ જલ્દી થવી
જો તમારો પાર્ટનર સંબંધમાં આવ્યા પછી દરેક વાત માટે ઉતાવળ કરે તો થોડા સાવધાન થઈ જવું. રિલેશનશિપના થોડા જ દિવસો થયા હોય અને લગ્નની વાત કરે, વારંવાર મળે અને સતત સાથે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે એક રેડ ફ્લેગ પણ હોઈ શકે છે. હેલ્થી રિલેશનશિપ ઉતાવળમાં ન બની શકે સંબંધ મજબૂત ધીરે ધીરે જ થાય છે જેમાં બંને પાર્ટનરે એકબીજાને સમય આપવો પણ જરૂરી છે. રિલેશનશિપમાં વધારે પડતી ઉતાવળ કરતી વ્યક્તિ ઇન્સિક્યોરિટી અનુભવતી હોય છે.
ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સથી દૂર કરે
એક સારો પાર્ટનર એ હોય છે જે તમને તમારા પરિવાર કે મિત્રોથી અલગ ન કરે અને તેમનું પણ સન્માન કરે. પરંતુ તમે જેની સાથે રિલેશનશિપમાં હોય તે વ્યક્તિ તમને બીજા બધાથી દૂર રાખી પોતાની નજીક જ રાખે તો તે પણ એક મોટો રેડ ફ્લેગ હોય છે. આવું કરવાનો ઇરાદો તમને બીજાથી અલગ કરી પોતાના પર નિર્ભર બનાવવાનો પણ હોઈ શકે છે. આગળ જઈને આવા વ્યક્તિ સાથે રહેવું મુસીબત બની શકે છે.
બાઉન્ડ્રીની કદર ન હોવી
દરેક વ્યક્તિની કેટલીક પર્સનલ બાઉન્ડ્રી હોય છે જો તમારો પાર્ટનર તમારી ના નું માન રાખે નહીં અને કોઈ વાતને લઈને ના કહ્યા પછી પણ તમારા પર પ્રેશર કરે તો તે પણ રેડ ફ્લેગ છે. તમારી ના પછી પણ ફોર્સ ફૂલી તમારા પર પ્રેશર બનાવે તો તે હેલ્ધી રિલેશનશિપ નથી. આવા વ્યક્તિ સાથે આગળ વધતા પહેલા 100 વખત વિચારવું.
વધારે પડતો પઝેસિવ નેચર
રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં પાર્ટનરને થોડી ઘણી ઈર્ષા થાય તે સામાન્ય છે પરંતુ તમારો પાર્ટનર દરેક વાત પર ઈર્ષા કરે તમારા પર શંકા કરે કે તમને અન્ય કોઈ સાથે વાત પણ ન કરવા દે તો તેનો નેચર પઝેસિવ હોઈ શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તમને સતત શું કરે છે, કોની સાથે વાતો કરે છે, ક્યાં જાય છે, એવા પૂછે અને તમારા પર નજર રાખે તો તે જોખમી છે. આ રેડ ફ્લેગ દર્શાવે છે કે તમારા પાર્ટનરને તમારા પર વિશ્વાસ નથી અથવા તો તે તમને કંટ્રોલ કરીને રાખવા માંગે છે.
ભૂલ માટે તમે જવાબદાર
રિલેશનશિપમાં જો કોઈ પણ ભૂલ થઈ જાય અને તમારો પાર્ટનર તમને જ જવાબદાર ઠેરવે તો તે સૌથી ખરાબ રેડ ફ્લેગ છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની ભૂલથી શીખે છે પરંતુ કેટલાક લોકો ભૂલ કોઈની પણ હોય દોષનો ટોપલો સામેની વ્યક્તિ પર જ નાખે છે. તે સામેની વ્યક્તિને દોષી ઠહેરાવે છે. જો તમારો પાર્ટનર પણ આવું વર્તન કરતો હોય તો તેને રેડ ફ્લેગ સમજો.
