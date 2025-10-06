Male Partner Bad Habits: પાર્ટનરની આ 5 હરકતોના કારણે ઈનસિક્યોર રહે છે મહિલા, પ્રેમ પરથી ઉઠી જાય છે વિશ્વાસ
Male Partner Bad Habits: એવી માન્યતા છે કે યુવતીઓની આદત હોય છે કે તે પોતાના પાર્ટનર પર નજર રાખે. પરંતુ યુવતીઓ આવું કરે તેની પાછળ તેના પાર્ટનરી 5 ખરાબ આદતો જવાબદાર હોય છે. આ 5 આદતોના કારણે યુવતીને પ્રેમ પર વિશ્વાસ રહેતો નથી અને તે ઈનસિક્યોર ફીલ કરે છે.
Trending Photos
Male Partner Bad Habits: દરેક સંબંધ વિશ્વાસ અને સમજદારી પર ટકેલો હોય છે. પરંતુ એવું જોવા મળે છે કે ઘણીવાર યુવતીઓ રિલેશનશીપમાં વધારે પડતી ઈનસિક્યોર થઈ જાય અને પ્રેમ પર પણ વિશ્વાસ ન કરે. આવું થવા પાછળ તેના પાર્ટનરની 5 ખરાબ આદતો જવાબદાર હોય શકે છે. યુવતીઓ સંબંધોમાં વિશ્વાસ અને ઈમોશનલ કનેક્શનને મહત્વ આપે છે પરંતુ મેલ પાર્ટનરના વિચિત્ર વર્તનના કારણે તે ઈનસિક્યોર થઈ જાય છે અને પછી ધીરે ધીરે વિશ્વાસ પણ ગુમાવે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ છે આ 5 આદતો.
મોબાઈલમાં ચેટ છુપાવવી
જો મેલ પાર્ટનર ફોનમાં વધારે બીઝી રહે અને પોતાની સ્ક્રીન છુપાવે અને ચેટ્સ ડિલીટ કરે તો યુવતીના મનમાં શંકા અને ઈનસિક્યોરિટી ઊભી થાય છે. તેને એવું લાગે છે કે તેનો પાર્ટનર અન્ય સાથે કનેક્ટ થઈ રહ્યો છે અને તેનાથી વાતો છુપાવે છે.
ઈગ્નોર કરવું કે સમય ન આપવો
સંબંધમાં સૌથી મોટી જરૂરીયાત સમયની હોય છે. જ્યારે મેલ પાર્ટનર દરેક વાતમાં યુવતીને ઈગ્નોર કરે, કે તેને સમય ન આપે તો તેના મનમાં ડર ઘર કરી જાય છે. તેને સતત એવું લાગે છે કે પ્રેમ એકતરફી છે.
એક્સ સાથે સરખામણી
જો પાર્ટનર વારંવાર પોતાની એક્સને યાદ કરે અથવા તો પોતાની સાથે બીજી યુવતીની સરખામણી કરે તો મહિલા અસહજ અનુભવ કરે છે. આ વાત મહિલાના આત્મવિશ્વાસને પણ તોડી નાખે છે. તેનાથી ધીરે ધીરે સંબંધમાં સમસ્યા ઊભી થાય છે.
સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિટી
સોશિયલ મીડિયા આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિના જીવનનો મહત્વનો ભાગ છે. જ્યારે પાર્ટનર સોશિયલ મીડિયા પર અન્ય યુવતીઓના ફોલો લાઈક કરે, કોમેન્ટ કરે તેને મેસેજ કરી વાતો કરે તો આ આદત તેની પાર્ટનરને અસહજ કરી શકે છે.
ઈમોશનલ સપોર્ટની ખામી
મહિલાઓ ઈમોશનલી સેંસિટિવ હોય છે. જ્યારે તેને કોઈ પરેશાની હોય ત્યારે તેના પાર્ટનરનો સાથ ન મળે તો તેનો વિશ્વાસ તુટી જાય છે. જ્યારે ઈમોશનલ સપોર્ટની
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે