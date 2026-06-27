/Marriage Tips: સગાઈ પછી યુવતીના વર્તનમાં આ 4 સંકેતો જોવા મળે તો સમજી લેજો લગ્ન કરવામાં તેની મરજી નથી

Marriage Tips: લગ્ન યુવક અને યુવતી બંને પોતાની મરજીથી કરતાં હોય તે જરૂરી છે. જો બેમાંથી એક વ્યક્તિની મરજી પણ ન હોય તો તેનું પરિણામ કેટલું ખરાબ આવી શકે છે તે તાજેતરમાં જ બનેલા સિયા ગોયલ અને કેતન અગ્રવાલના કેસ પરથી જાણી શકાય છે. ખાસ કરીને યુવતી જો તેની મરજીથી લગ્ન ન કરી રહી હોય તો તેના વર્તનમાં આ 4 ફેરફાર જોવા મળે છે. જો તેના પરિવારના લોકો ન સમજે તો સગાઈ કરી હોય તે યુવકે આ સંકેતોને ધ્યાનમાં લઈ યુવતી સાથે વાત કરી લગ્ન કરવાનો વિચાર છોડી દેવો જોઈએ. નહીં તો બે લોકો નહીં પણ બે પરિવારનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ શકે છે.
યુવતી મરજી વિના લગ્ન કરતી હોય ત્યારે દેખાતા 4 સંકેતો
વાતો ન કરવી
સામાન્ય રીતે યુવતીની સગાઈ થાય એટલે જ્યારે સમય મળે ત્યારે તે યુવક સાથે વાત કરવા આતુર હોય છે. સગાઈ પછી ફોન પર મોડી રાત સુધી વાતો થતી હોય છે. પરંતુ જો યુવતીના લગ્ન તેના પરિવારે પ્રેશરથી નક્કી કર્યા હોય તો તે વાતો કરવાનું ટાળશે. વાતો કરશે તો પણ તેનામાં ઉત્સાહ નહીં હોય.
લગ્નના પ્લાનિંગમાં રસ ન હોવો
જ્યારે યુવતીના લગ્ન તેની મરજીથી નક્કી ન થયા હોય તો તે લગ્નના પ્લાનિંગમાં રસ દાખવતી નથી. જ્યારે પણ યુવક કે તેના પરિવારના લોકો લગ્ન સંબંધિત વાત કરે ત્યારે તેમાં યુવતીને રસ રહેતો નથી. લગ્નની ચર્ચા યુવક સાથે કરવામાં પણ યુવતી રસ ન લે તો સમજવું કે લગ્નથી તે ખુશ નથી.
ઈમોશનલ કનેકશન ન હોવું
યુવતીના લગ્ન તેની મરજીથી નક્કી નથી થયા તે વાતનો સૌથી મોટો પુરાવો છે ઈમોશનલ કનેકશન ન હોવું. પરિવારના પ્રેશરથી યુવતી લગ્ન કરી રહી હોય તો તે સાથે તો હશે પણ યુવક સાથે કે યુવકના પરિવારના લોકો સાથે ઈમોશનલી કનેક્ટ નહીં હોય. પરિવાર કે થનાર પતિ સાથે હોય ત્યારે પણ તેનું ધ્યાન કે મન બીજે ભટકતું હોય તેવું લાગે.
લગ્ન ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે
જ્યારે યુવતી લગ્નને લઈ ખુશ ન હોય અને પરિવારે પ્રેશર બનાવ્યું હોય ત્યારે તે લગ્નની તારીખ, હનીમૂનનું પ્લાનિંગ, શોપિંગ બધી વાતોને ટાળશે. આ સિવાય યુવતી સતત પ્રયત્ન કરશે કે કોઈ રીતે લગ્નનો નિર્ણય ટળી જાય કે લગ્નની ડેટમાં મોડું થાય.
જો યુવતીના વર્તનમાં આ 4 કે ચારમાંથી કોઈ 1 લક્ષણ પણ જોવા મળે તો યુવકે તેની સાથે ખુલીને વાત કરી લેવી. જરૂરી નથી કે દર વખતે યુવતીની લગ્ન માટેની નામરજી પાછળ અફેર જવાબદાર હોય. અન્ય કારણો પણ હોય શકે છે. તેથી વાત કરી યુવતીની સમસ્યાનું સમાધાન લાવવું. જો સમાધાન થાય એવી સમસ્યા ન હોય તો યુવકે પરિવારને સમજાવી લગ્ન ન કરવા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)