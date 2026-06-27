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Marriage Tips: સગાઈ પછી યુવતીના વર્તનમાં આ 4 સંકેતો જોવા મળે તો સમજી લેજો લગ્ન કરવામાં તેની મરજી નથી

Marriage Tips: દેશભરમાં સિયા ગોયલ અને કેતન અગ્રવાલનો કેસ ચર્ચામાં છે. ધીરે ધીરે એક પછી એક એવી વાતો સામે આવી રહી છે જેમાં એક વાત સ્પષ્ટ થઈ છે કે સિયાને કેતન સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા ન હતી. યુવતી જ્યારે પોતાની મરજીથી નહીં પણ પરિવારના પ્રેશરથી લગ્ન કરતી હોય તો તે સંબંધનો અંત ખરાબ રીતે થઈ શકે છે. એટલા માટે યુવતી ખુશ છે કે નહીં તે જાણવા આ 4 સંકેતો પર ધ્યાન આપો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:31 PM IST
Marriage Tips: સગાઈ પછી યુવતીના વર્તનમાં આ 4 સંકેતો જોવા મળે તો સમજી લેજો લગ્ન કરવામાં તેની મરજી નથી
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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