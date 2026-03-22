Men Vs Women In Love: સૌથી પહેલા પ્રેમમાં કોણ પડે છે મહિલાઓ કે પુરૂષો? આ નવી સ્ટડી ઉડાવી દેશે તમારા હોશ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipMen Vs Women In Love: સૌથી પહેલા પ્રેમમાં કોણ પડે છે મહિલાઓ કે પુરૂષો? આ નવી સ્ટડી ઉડાવી દેશે તમારા હોશ

Relationship Behavior Men Vs Women: પ્રેમને લઈને આપણા સમાજમાં એક ધારણા છે કે મહિલાઓ વધુ ભાવુક હોય છે, તે જલ્દી જોડાઈ જાય છે. આવો તમને જણાવીએ રિસર્ચ શું કહે છે?
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Do Men Fall In Love Faster Than Women: પ્રેમને લઈને એક સામાન્ય ધારણા લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે કે મહિલાઓ વધુ ભાવુક હોય છે, જલ્દી જોડાઈ જાય છે અને સંબંધો સંભાળીને રાખે છે, જ્યારે પુરૂષ ઓછુ ખુલે છે, ઓછા ભાવુક હોય છે અને જલ્દી પાછળ હટી જાય છે. પરંતુ તાજેતરનું વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચે આ વિચારને ઘણી હદ સુધી ખોટો સાબિત કરે છે. નવી સ્ટડી જણાવે છે કે પુરૂષ પણ એટલો જ પ્રેમ કરે છે, બસ તેની પદ્ધતિ અને સમય અલગ હોય છે.

રિસર્ચમાં શું સામે આવ્યું?
બે તાજેતરની સાઇકોલોજિકલ સ્ટડીએ તે સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે પુરૂષ અને મહિલાઓ પ્રેમનો કેવો અનુભવ કરે છે. આ રિસર્ચથી સ્પષ્ટ થયું કે બંને વચ્ચે અંતર છે,પરંતુ આ અંતર ઓછું કે વધુનું નહીં, પરંતુ કઈ રીતે અને ક્યારનું છે. પ્રથમ સ્ટડી 2025મા BMC journals માં પબ્લિશ થઈ, તેમાં 18થી 25 વર્ષના 808 યુવાઓ પર રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું. તેમાં સામે આવ્યું કે પુરૂષ સામાન્ય રીતે મહિલાઓથી આછરે એક મહિના પહેલા પ્રેમમાં પડી જાય છે. તો મહિલાઓ પ્રેમને થોડી વધુ તીવ્રતાથી અનુભવે છે અને પોતાના પાર્ટનર વિશે વધુ વિચારે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સંશોધકોનું માનવું છે કે આ અંતર આપણા ઇવોલ્યુશન સાથે જોડાયેલું હોઈ શકે છે. પુરૂષો માટે જલ્દી પ્રેમમાં પડવું અને કમિટમેન્ટ દેખાડવું એક રીતે જરૂરી હતી, જ્યારે મહિલાએ પાર્ટનરની પસંદગીમાં વધુ સાવધાની રાખવાની પ્રકૃતિ વિકસિત કરી. તેથી જ્યારે કોઈ પુરૂષ પહેલા આઈ લવ યુ કહે છે તો જરૂરી નથી કે તે દેખાડો કરી રહ્યો હોય, આ તેની નેચરલ પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે છે.

ભાવનાઓને લઈને શું થાય છે અસર?
બીજી સ્ટડી, જે 2024મા કરવામાં આવી, તેણે અલગ-અલગ તબક્કામાં પ્રેમના અનુભવને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમાં હજારો લોકોની ભાવનાઓને રિયલ ટાઇમમાં ટ્રેક કરવામાં આવી. પરિણામ સામે આવ્યું કે સગાઈ દરમિયાન મહિલાઓ પુરૂષોના મુકાબલે વધુ પ્રેમનો અનુભવ કરે છે, પરંતુ લગ્નના શરૂઆતી બે વર્ષમાં તેના ઇમોશનલ અનુભવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળે છે. તો પુરૂષોનો પ્રેમ ધીમે-ધીમે અને વધુ સ્થિર રહે છે. તેનો મતલબ તે નથી કે મહિલાઓ લગ્ન બાદ ઓછો પ્રેમ કરે છે. પરંતુ તે દર્શાવે છે કે સંબંધની સાથે પ્રેમનું રૂપ બદલાય શકે છે. ઘણીવાર જવાબદારી અને રોજિંદુ જીવન તે શરૂઆતી ઉત્સાહને થોડો ઘટાડી શકે છે.

બંને અભ્યાસમાં શું અંતર છે?
આ બંને સ્ટડીથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે પુરૂષ અને મહિલાઓ અલગ-અલગ રીતે પ્રેમ કરે છે, પરંતુ બંને ઊંડાણથી જોડાવામાં સક્ષમ છે. પ્રેમની સફર દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ હોય છે, કોઈ જલ્દી પહોંચે છે, તો કોઈ ધીમે, પરંતુ મંજિલ એક હોય છે. સૌથી જરૂરી વાત છે કે આપણે આપણા પાર્ટનરની પ્રેમ કરવાની પદ્ધતિને સમજીએ, તેનું સ્વરૂપ બદલાતું જોઈએ. કારણ કે સાચી સમજ સંબંધને મજબૂત બનાવે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news