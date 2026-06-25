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રિલેશનશીપમાં માનસિક હિંસા એટલે શું ? આ લક્ષણો પરથી સમજો સંબંધ બરાબર છે કે નહીં

Mental violence in Relationship: રિલેશનશીપમાં હોય તે લોકોએ સતત એલર્ટ રહેવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. આજે તમને રિલેશનશીપના વધુ એક રેડ ફ્લેગ વિશે જણાવીએ. જો તમને તમારા પાર્ટનર સાથે આ 5 અનુભવો થતા હોય તો સંબંધમાં રહેવા માટે બીજીવાર વિચાર કરી લેજો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:59 PM IST
રિલેશનશીપમાં માનસિક હિંસા એટલે શું ? આ લક્ષણો પરથી સમજો સંબંધ બરાબર છે કે નહીં
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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