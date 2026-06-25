/રિલેશનશીપમાં માનસિક હિંસા એટલે શું ? આ લક્ષણો પરથી સમજો સંબંધ બરાબર છે કે નહીં

Mental violence in Relationship: રિલેશનશીપમાં જો એક પણ રેડ ફ્લેગ જોવા મળે તો તેને સહન કરવાની ભુલ કરવી નહીં. આજે તમને રિલેશનશીપના હીડન રેડ ફ્લેગ ગણાતા મેન્ટલ વાયોલન્સ વિશે જણાવીએ. મેન્ટલ વાયોલન્સ એટલે કે માનસિક હિંસા. માનસિક હિંસા એટલા માટે હીડન રેડ ફ્લેગ છે કે તેના કારણે નરી આંખે જોઈ શકાય તેવું નુકસાન થતું નથી પણ આ સમસ્યા વ્યક્તિ માનસિક રીતે, ઈમોશનલી તોડી નાખે છે. માનસિક હિંસા મેન્ટલ હેલ્થ અને વેલનેસ પર પણ અસર કરે છે.
પાર્ટનર દ્વારા થતી માનસિક હિંસાના 5 લક્ષણો
દરેક વાતમાં શંકા કરવી
પાર્ટનરની માનસિક હિંસાનું પહેલું લક્ષણ છે શંકા કરવી. પાર્ટનર પ્રેમના નામે સતત તમારા પર વોચ રાખે. દરેક વાતને શંકાની નજરથી જોવે. ધીરેધીરે સ્થિતિ એવી આવે છે કે પાર્ટનર લોકેશન માંગે અને સોશિયલ મીડિયા પણ ચેક કરે. આવો વ્યવહાર માનસિક શાંતિને પ્રભાવિત કરે છે જેના કારણે સંબંધ પણ ખરાબ થવા લાગે છે.
પરિવારથી દુર કરી દે
પાર્ટનરના મેન્ટલ વાયોલન્સનું બીજું લક્ષણ છે કે તે તમને તમારા પરિવાર અને મિત્રોથી દુર કરી દે છે. તેની ઈચ્છા એવી જ હોય કે તમારા માટે તે જ પ્રાથમિકતા હોય. આવા વ્યક્તિ તમારા જીવન પર પોતાનો અધિકાર માનવા લાગે છે. જો પાર્ટનર તમને તમારા પરિવારથી દુર કરે, મિત્રોથી દુર રાખે તો તે માનસિક હિંસાનું પ્રમાણ છે.
બધા જ નિર્ણય પોતાની મરજીથી લેવા
પાર્ટનરના માનસિક ત્રાસનું લક્ષણ એ પણ હોય છે કે તે ઘરના તમામ નિર્ણયો અને તમારી લાઈફના નિર્ણયો પણ જાતે જ કરે છે. તમને પુછવાનું જરૂરી સમજતા નથી. નિર્ણય લીધા પછી તમને ફક્ત જણાવે છે કે તમારે શું કરવાનું છે. અથવા તેણે શું કર્યું છે.
તમારા સાથને શરમજનક માને
જો તમારો પાર્ટનર જાહેરમાં કે મિત્રો સાથે હોય ત્યારે તમારી સાથે રહેવાનું ટાળે. અથવા તો તમને અમુક જગ્યાએ સાથે લઈ જવાનું ટાળે તો તે તમને શરમજનક માને છે. આવું કરી તે તમને પોતાનાથી નીચે ગણે છે.
તમારી ભુલોને બધા સામે વ્યક્ત કરે
જે વ્યક્તિ મેન્ટલ ટોર્ચર કરવા ટેવાયેલા હોય છે તે તમારી ભુલો કે ખામીઓને ચાર લોકોની વચ્ચે હસતા હસતા ડિસકસ કરે છે. આવા લોકો તમને બધાની સામે નીચા પાડવાનો પ્રયત્ન કરતાં હોય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)