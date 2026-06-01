/Daughter in Danger: સાસરેથી દીકરી આ 4 ફરિયાદ કરે તો ભુલથી પણ ઈગ્નોર કરતાં નહીં, દીકરી ગુમાવવાનો વારો આવી શકે

Mentally Disturb Daughter Warning Signs: દેશમાં અવારનવાર એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે જેમાં સાસરે ગયેલી દીકરીને માતા પિતાએ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હોય. મોટાભાગે દીકરી સાસરામાં થતી સમસ્યાની વાત પોતાના માતા પિતાને કરે તો માતા-પિતા જ બદનામીના ડરના કારણે દીકરીને સમજાવી લેતા હોય છે. માતા પિતાની આ જ ભૂલ દીકરીના જીવન પર ભારી પડી જાય છે. હાલમાં ટ્વિશા શર્માના મોત મામલે જે કેસ ચાલી રહ્યો છે તેમાં કોર્ટમાં વકીલે પણ દરેક માતા પિતાને સમજવા જેવી વાત કરી હતી. કોર્ટમાં વકીલે કહ્યું હતું કે મૃત દીકરી કરતા ડિવોર્સી દીકરી સારી. તેથી સાસરે ગયેલી દીકરીને જો આ 4 બાબતોમાં સમસ્યા થતી હોય તો માતા પિતાએ તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
33 વર્ષીય ટ્વિશા શર્માનું મોત 17 મેના રોજ શંકાસ્પદ હાલતમાં તેના પતિના ઘરે થયું હતું. ટ્વિશાનું મોત થયું તે પહેલા તે વારંવાર તેની માતાને મેસેજ કરીને કહી રહી હતી કે તે આવી અને તેને લઈ જાય. પરંતુ માતા-પિતા કોઈ નિર્ણય કરે કે તેની પાસે પહોંચે તે પહેલા જ ટ્વિશા શર્માનું મોત થઈ ગયું. આવી ઘટના પછી માતા પિતાએ પણ અમુક બાબતોને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. સાસરે ગયેલી દીકરી પરત આવશે તો સમાજ શું કહેશે, બદનામી થશે તેવા ડરના કારણે પોતાની દીકરીની સમસ્યાઓની અવગણના ન કરવી. જો સાસરે ગયેલી દીકરી વારંવાર કોઈ વાત કરતી હોય તો તેને ગંભીરતાથી લઈને પોતાની પાસે બોલાવી લો.
હદ કરતાં વધારે બંધન હોવા
લગ્ન નક્કી થાય ત્યારે તો દરેક યુવકના માતા પિતા કહેતા હોય કે અમારા ઘરમાં બધી જ છૂટ છે. પરંતુ જ્યારે છોકરી લગ્ન કરીને ઘરે આવે ત્યારે એક પછી એક બંધન તેના પર નાખવામાં આવે છે. ઘરના નિયમોના નામે કે પછી ઘરની પ્રતિષ્ઠાના નામે દીકરી પર જો વધારે પડતા બંધન નાખવામાં આવે તો દીકરી મૂંઝવવા લાગે છે. સાસરે ગયેલી દીકરી જો માતા પિતાને જણાવે કે તેના પર લગ્ન પછી વધારે પડતા જ બંધન આવી ગયા છે અને તેને સમસ્યાઓ થઈ રહી છે તો આ બાબતે દીકરીને એડજસ્ટ કરવાની સલાહ ન આપવી. વધારે પડતા બંધનની અસર દીકરીના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પડી શકે છે. માતા પિતાને આ વાતની ખબર પડે તો તેણે દીકરીના પરિવારના લોકો અને પતિ સાથે વાત કરી લેવી જોઈએ.
સાસરામાં ગૂંગળામણ થવી
નવું ઘર હોય ત્યારે એડજસ્ટ કરવામાં સમય લાગી શકે છે. પરંતુ લગ્નના લાંબા સમય પછી પણ જો દીકરી એવી ફરિયાદ કરતી હોય કે તેને સાસરામાં રહેવામાં ગૂંગળામણ થઈ રહી છે કે પછી ઘરની પરિસ્થિતિઓ તેને બરાબર નથી લાગી રહી અથવા તો દીકરીને એવું લાગે કે તે લગ્ન કરીને ફસાઈ ગઈ છે તો તુરંત જ દીકરી પાસે પહોંચી જવું અને જરૂરી પગલાં લેવા. જો સાસરામાં કે પતિમાં ગડબડ લાગે તો દીકરીને બદનામીના ડર વિના ઘરે પરત લઈ આવો. દિકરીની વાતને ઇગ્નોર કરીને એડજસ્ટ કરવાની સલાહ ન આપવી.
સાસરામાં એકલી પડી જાય
કોઈપણ વ્યક્તિ એવા ઘરમાં ખુશ થઈને રહી શકે છે જ્યાં તે પોતાની મનની વાત ખુલીને કરી શકતી હોય અને મન મરજી પ્રમાણે રહી શકતી હોય. જો લગ્ન પછી તમારી દીકરી ઉદાસ રહેવા લાગે, ખુલીને વાત કરવાનું બંધ કરી દે અને એકલતા અનુભવવા લાગે તો આ વાતને પણ ઇગ્નોર કરવી નહીં. ઘણી વખત પતિ અને સાસરાવાળાઓના કંટ્રોલિંગ નેચરના કારણે પણ યુવતીઓ મૂંઝાવવા લાગે છે. વહુને કંટ્રોલ કરવા માટે ઘણા ઘરમાં તેને એકલી પાડી દેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં દીકરી સાથે સપોર્ટ બનીને ઊભા રહેવું.
થોડા સમયમાં બધું ઠીક થઈ જશે
ઘણી વખત દીકરી પોતાના માતા પિતા આગળ પોતાના મનની વાત કરી લેતી હોય છે પરંતુ તે પોતે પણ કોઈ નિર્ણય પર પહોંચતા ડરતી હોય છે. જેના કારણે મનની વાત કરીને તે પોતે જ માતા પિતાને કહે છે કે તે હેન્ડલ કરી લેશે સમય જતા બધું બરાબર થઈ જશે. ઘણી વખત ટોક્સિક વ્યક્તિને દીકરી જ વારંવાર તક આપતી રહે છે. જો તમારી દીકરી પણ આવું કરતી હોય તો તેને સમજાવો અને દીકરીના હિતમાં જે નિર્ણય હોય તે લેવામાં મદદ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)