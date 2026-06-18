/Micro Cheating: પ્રેમમાં વિશ્વાસઘાત કરવાની નવી રીત માઈક્રો ચીટિંગ, તમારો પાર્ટનર આ કામ કરતો હોય તો તમે થઈ ચુક્યા છો શિકાર

Micro Cheating: માઈક્રો ચીટિંગ શબ્દ તમે પણ અનેકવાર સાંભળ્યો હશે. આ સ્થિતિ રિલેશનશીપ માટે અફેર કરતાં પણ વધારે ખરાબ ગણાય છે. માઈક્રો ચીટિંગ પ્રેમમાં દગાબાજી કરવાની એવી રીત છે જેમાં વ્યક્તિ ખુલીને બીજી વ્યક્તિ સાથે અફેર કરતો નથી પણ પોતાની પાર્ટનરને વફાદાર પણ નથી ગણાતો. ઘણીવાર યુવકને પોતાને પણ એ વાતનો ખ્યાલ નથી રહેતો કે તે અજાણતાં માઈક્રો ચીટિંગ કરવા લાગ્યો છે. અમુક કામો એવા હોય છે જેને કર્યા પછી ધીરેધીરે સંબંધમાં અંતર વધવા લાગે છે.
માઈક્રો ચીટિંગમાં વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનર સિવાય અન્ય પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર ધરાવે, તેની તરફ આકર્ષણ અનુભવે, તેની સાથે વાતચીત વધારે છે. ઘણીવાર આવું એક્સ સાથે થતું હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક્સને ફોલો કરવા, તેની સાથે વાતો કરી મેસેજ ડીલીટ કરી દેવા જેવી હરકતો માઈક્રો ચીટિંગમાં આવે છે. આ સિવાય પણ જ્યારે પાર્ટનર માઈક્રો ચીટિંગ કરવા લાગે ત્યારે આ કામો કરે છે.
માઈક્રો ચીટિંગના લક્ષણો
ફોન પર વધારે સમય પસાર કરવો
માઈક્રો ચીટિંગમાં સૌથી પહેલા જોવા મળે કે પાર્ટનર વધારે સમય સોશિયલ મીડિયા વ્યસ્ત રહેવા લાગે. ઘણીવાર પાર્ટનર પોતાના એક્સ કે અન્ય યુવતી કે યુવકના ફોટો લાઈક કરે, સોશિયલ મીડિયા પર નવા ફ્રેન્ડ્સ બને તેની સાથે વાતો કરવામાં વ્યસ્ત કરે.
કોલ અને ચેટ હિસ્ટ્રી ડીલીટ કરવી
પાર્ટનર માઈક્રો ચીટિંગ કરી રહ્યો છે તેનો સંકેત તેની ચેટ અને કોલ હિસ્ટ્રી પણ આપે છે. જ્યારે ફોનમાંથી ચેટ ડિલીટ કરી દેવામાં આવે કે પછી કોલ હિસ્ટ્રી ડીલીટ કરી દેવામાં આવે તો તેનો અર્થ થાય છે કે પાર્ટનર પોતે કરેલી વાતો છુપાવવા માંગે છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે પાર્ટનરે ન કરવાની વાતો કરી હોય.
ઈવેન્ટ કે પાર્ટીમાં એકલા જવું
જ્યારે પોતાના પાર્ટનરમાંથી રસ ઓછો થઈ જાય અને અન્ય કોઈ ગમવા લાગે, તેની સાથે વાતો કરવા લાગે ત્યારે વ્યક્તિ ઈવેન્ટ, પાર્ટી કે અન્ય જગ્યાએ એકલા જવાનું પસંદ કરે છે. પાર્ટનરને સાથે લઈ જવાનું ટાળે છે. પાર્ટનર સાથે હોય તો મૂડ ખરાબ રહે છે.
ફોનમાં ડેટિંગ એપ્સ
જો પતિના ફોનમાં કે કમિટેડ વ્યક્તિ પોતાના ફોનમાં ડેટિંગ એપ્સ રાખતો હોય અને તેના પર અન્ય સાથે વાતો કરતો હોય તો તેને પણ માઈક્રો ચીટિંગ કહેવામાં આવે છે. પાર્ટનર એવું માને છે કે તે ફક્ત વાતો કરે છે પણ આ હરકતો માઈક્રો ચીટિંગ ગણાય છે. આ સ્થિતિમાં તે પોતાના પાર્ટનર પ્રત્યે વફાદાર રહેતો નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)