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Micro Cheating: પ્રેમમાં વિશ્વાસઘાત કરવાની નવી રીત માઈક્રો ચીટિંગ, તમારો પાર્ટનર આ કામ કરતો હોય તો તમે થઈ ચુક્યા છો શિકાર

Micro Cheating: પ્રેમમાં દગાબાજી કરવાની નવી રીત માઈક્રો ચીટિંગ સતત ચર્ચામાં છે. માઈક્રો ચીટિંગ એવી સ્થિતિ છે જેમાં પાર્ટનર તમને છોડી બીજા સાથે સંબંધ બનાવતો નથી પણ તમારી સાથે વફાદાર પણ રહેતો નથી. આ સ્થિતિને રિલેશનશીપ માટે સૌથી ખરાબ ગણવામાં આવે છે. માઈક્રો ચીટિંગ પાર્ટનર કેવી રીતે કરે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:48 AM IST
Micro Cheating: પ્રેમમાં વિશ્વાસઘાત કરવાની નવી રીત માઈક્રો ચીટિંગ, તમારો પાર્ટનર આ કામ કરતો હોય તો તમે થઈ ચુક્યા છો શિકાર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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