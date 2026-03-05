Micro Cheating: અફેર કરતાં પણ ખરાબ માઈક્રો ચીટિંગ, જો પાર્ટનર કરતા હોય આ કામ તો સમજી લેજો તમે થઈ ગયા શિકાર

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipMicro Cheating: અફેર કરતાં પણ ખરાબ માઈક્રો ચીટિંગ, જો પાર્ટનર કરતા હોય આ કામ તો સમજી લેજો તમે થઈ ગયા શિકાર

What is Micro Cheating: જો પાર્ટનરના વર્તનમાં આવા ફેરફાર જણાતા હોય તો તે માઈક્રો ચીટિંગના કારણે હોય શકે છે. માઈક્રો ચીટિંગ અફેર કરતાં પણ ખરાબ આદત છે. ચાલો જાણીએ માઈક્રો ચીટિંગ એટલે શું અને કેવી રીતે પાર્ટનર કરે છે આ કામ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:04 AM IST
  • આ સ્થિતિમાં પાર્ટનર પોતે એવું જ માને છે કે તેનું અફેર નથી ચાલી રહ્યું.
  • માઈક્રો ચીટિંગ પતિ-પત્ની વચ્ચેના વિશ્વાસને તોડી નાખે છે.
  • પાર્ટનર દ્વારા થતી માઈક્રો ચીટિંગના સંકેતો 
     

What is Micro Cheating: નવી જનરેશનની સંબંધોની પરિભાષા સતત બદલી રહી છે. રિલેશનશીપની વાતમાં બેંચિંગ, બ્રેકક્રમ્બિંગ, પોકેટિંગ જેવા શબ્દો તમે પણ સાંભળ્યા હશે. જેમાંથી એક માઈક્રો ચીટિંગ પણ છે. માઈક્રો ચીટિંગને સંબંધોમાં અફેર કરતાં પણ વધારે ખરાબ કહી શકાય. કારણ કે આ સ્થિતિમાં પાર્ટનર પોતે એવું જ માને છે કે તેનું અફેર નથી ચાલી રહ્યું પરંતુ તે જે હરકતો કરે છે તેનાથી સંબંધો તુટી પણ શકે છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા જાણીએ આ માઈક્રો ચીટિંગ શું છે અને તે કેવી રીતે થાય છે ?

માઈક્રો ચીટિંગ એટલે શું ?

માઈક્રો ચીટિંગમાં વ્યક્તિ ખુલીને અફેર નથી કરતી. પરંતુ તેના દ્વારા એવા વ્યવહારો થાય છે જેમાં તેની રોમાંટિક લાગણી, તેનું આકર્ષણ સામેની વ્યક્તિ પ્રત્યે દેખાતું હોય. જ્યારે પતિ કે પત્નીના મનમાં અન્ય વ્યક્તિ માટે છુપાયેલી લાગણી હોય કે લાગણી થવા લાગે તો તેના પ્રત્યેની કેર, આકર્ષણ, તેની સાથેની વાતો માઈક્રો ચીટિંગ કહેવાય છે. આ સમયે ભલે વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરને ન છોડે પરંતુ તે બીજા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય અને તેની સાથે ઈમોશનલી જોડાય તે માઈક્રો ચીટિંગ કહેવાય છે. જેમકે પોતાના ક્રશ સાથે વાતો કરવી, કોઈ વ્યક્તિ સાથે વધારે ઈમોશનલ થઈ જવું. 

માઈક્રો ચીટિંગની સંબંધો પર અસર 

માઈક્રો ચીટિંગ કરનાર વ્યક્તિને એવું લાગે છે કે તેની હરકત ખરાબ નથી કે તેનું અફેર નથી ચાલતું પરંતુ તેની બીજા પ્રત્યેની લાગણી, કેર, પ્રેમ પતિ-પત્નિ વચ્ચેના વિશ્વાસને તોડી નાખે છે. અચાનક કોઈ વ્યક્તિ માટે આકર્ષણ વધી જાય ત્યારે પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડા થવા લાગે છે. માઈક્રો ચીટિંગના કારણે સામેની વ્યક્તિના મનમાં અસુરક્ષાની લાગણી સતત રહે છે. જ્યારે પતિ કે પત્ની અન્ય વ્યક્તિ સાથે ઈમોશનલી અટેચ થઈ જાય છે તો દંપતિ વચ્ચે ઈમોશનલ દુરી આવી જાય છે. 

પાર્ટનર દ્વારા થતી માઈક્રો ચીટિંગના સંકેતો 

1. જ્યારે પતિ કે પત્ની કોઈ ખાસ વ્યક્તિ પર વધારે ધ્યાન આપવા લાગે. 
2. તે વ્યક્તિની પોસ્ટ પર વધારે એક્ટિવિટી દેખાડે.
3. પતિ કે પત્નીને કોઈ ખાસ વ્યક્તિના મેસેજ કે કોલની રાહ રહેતી હોય અથવા તો તેની સાથે વાત કરવાના બહાના શોધે.
4. જ્યારે પાર્ટનર અન્ય વ્યક્તિ સાથે વારંવાર ફ્લર્ટ કરે. 
5. માઈક્રો ચીટિંગ કરનાર પાર્ટનર પોતાના પાસવર્ડ, કોલ હિસ્ટ્રી, મેસેજ બધું છુપાવે છે. 
6. પોતાના મનની લાગણી કે વાતો પોતાના પાર્ટનરને બદલે અન્ય વ્યક્તિ સાથે શેર કરવી માઈક્રો ચીટિંગ કહેવાય છે. 

જો તમને લાગે કે તમે પણ માઈક્રો ચીટિંગનો શિકાર થયા છો તો ગુસ્સામાં નિર્ણય લેવાને બદલે સૌથી પહેલા પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરો અને તેને પણ તેના બદલાયેલા વર્તન વિશે જણાવો. જરૂર જણાય તો નિષ્ણાંતની મદદ લો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

